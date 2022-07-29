В ООН шокированы видео с пытками и убийством пленного украинского военнослужащего
Мониторинговая миссия ООН по правам человека (HRMMU) прокомментировала видео с пытками и последующим убийством украинского военнопленного.
Миссия отметила, что пытки и расстрелы военнопленных являются военным преступлением, передает Цензор.НЕТ.
"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных исл Украины мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео военнослужащему после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили к канаве. Такие действия, если получат подтверждение, квалифицируются как военные преступления", – заявляет пресс-служба миссии ООН.
В то же время, организация утверждает, что это лишь последний из ряда случаев внесудебных казней пленных. Она указывает на видео, на котором якобы украинские солдаты стреляют в ноги российским пленным, а также еще одно, которое вероятно показывает убийство раненого российского военного.
"Все стороны должны воздержаться от пыток, убийств и угроз расправы захваченным комбатантам. Они должны быстро и эффективно расследовать все обвинения в пытках и противоправных убийствах. Военные преступники должны поддаваться уголовному преследованию, а их дела рассматриваться компетентным судом", - говорится в заявлении HRMMU.
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Хтось щось подібне бачив?
Там нібито українські військові стріляють по ногам лежачим полоненим свинособакам, але як завжди москалі все роблять через сраку, тож наробили багато ляпів, і їх кіно одразу вивели на чисту воду і натім забули, бо навіть кацапи зрозуміли що обісрались. Дивно що така нібито серйозна організація як ООН посилається на відвертий москальський фейк
Всі сторони, це про кого? Кацапи і лднр?
війну, а ця що зробила?
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни україни мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
То напевно кацапи переодягнулись в українську форму, а полоненого в свою форму. Кацапи найбільш хитрі і підлі на землі.
Які *** сторони? Москалі на нас напали.Які ж сволоти сидять в цих організаціях.І в ЄС такі ж самі і навіть папа римський,така сама сволота.
Вона дає можливість раськє фєдєраськє класти болт(вето) на увесь світ та робити будь які злочини проти людяності.
Терор московіі проти України проводиться уже 9 років!!!!
Методики знищення убивць та катів громадян Ізраїлю, Українцям необхідно використовувати уже зараз!!!😡🤬⚔️🇺🇦‼️
А ничего, что это ОРКИ ввалились в Украину, убивают и разрушают страну??? Украинцы ведут ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ! Это их право и долг убивать оккупантов, защищая свою страну, людей и территорию!
ООН давно надо разогнать и создавать новую международную организацию цивилизованных стран. А с Сев. Кореей и Эфиопией с Нигерией пусть кремляди дружат.🤬
т.е. ООН хочет сказать, что русским можно то что они сделали, потому что наши стреляли в нос кацапу??!!
"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп".
НО затем они обвиняют наших военных в военных преступлениях без каких либо доказательств и суда. Шо такое, ООН?
"Наша Миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата".
Крепко путен держит за яйца Гуттереша, солидный компроматик имеется. Видать окажется потом каким-нибудь любителем маленьких мальчиков.