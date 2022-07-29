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Новости Война
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В ООН шокированы видео с пытками и убийством пленного украинского военнослужащего

оон

Мониторинговая миссия ООН по правам человека (HRMMU) прокомментировала видео с пытками и последующим убийством украинского военнопленного.

Миссия отметила, что пытки и расстрелы военнопленных являются военным преступлением, передает Цензор.НЕТ.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных исл Украины мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео военнослужащему после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили к канаве. Такие действия, если получат подтверждение, квалифицируются как военные преступления", – заявляет пресс-служба миссии ООН.

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В то же время, организация утверждает, что это лишь последний из ряда случаев внесудебных казней пленных. Она указывает на видео, на котором якобы украинские солдаты стреляют в ноги российским пленным, а также еще одно, которое вероятно показывает убийство раненого российского военного.

"Все стороны должны воздержаться от пыток, убийств и угроз расправы захваченным комбатантам. Они должны быстро и эффективно расследовать все обвинения в пытках и противоправных убийствах. Военные преступники должны поддаваться уголовному преследованию, а их дела рассматриваться компетентным судом", - говорится в заявлении HRMMU.

Автор: 

ООН (4176) пленные (2143) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+39
ООН-- пусте месце. Ліга націй у 1939р. виключили СРСР за фінську
війну, а ця що зробила?
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29.07.2022 23:42
+32
І що ви зробите висловите занепокоєння ?Ви навіть неможете позбавити терористичну росію місця у себе в раді безпеки ООН де вона доречі має право вето на любе питання яке не подобається бункерному *****.Ганьба!
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29.07.2022 23:41
+26
Чтобы вашу ООН накрыло 10-ти тонной авиабомбой. Козлы бесполезные. Зато про каких то голодающих африканских мальчиков, которых никто не видел каждый день рассказывают что нужно зерно с Украины вывести любой ценой. А то что в Украине каждый день гибнут сотни людей от бомбежек и жертв росийских нацистов это никого не волнует. Я уже понял что ООН ни капли не заботит человеческие жизни по тому как рашисты безнаказанно ровняли сирийский город Алеппо вместе с детьми и больницами. А с зерна члены ООН имеют видимо чисто неплохой гешефт.
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29.07.2022 23:47
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та шо вы гаварите
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29.07.2022 23:36 Ответить
"Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового. Джерело: "

Хтось щось подібне бачив?
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29.07.2022 23:37 Ответить
То напевно кацапи переодягнулись в українську форму, а полоненого в свою форму.
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29.07.2022 23:43 Ответить
100%
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30.07.2022 00:05 Ответить
То було постановочне відео яке рашисти зняли ще на початку війни, і його багато хто бачив
Там нібито українські військові стріляють по ногам лежачим полоненим свинособакам, але як завжди москалі все роблять через сраку, тож наробили багато ляпів, і їх кіно одразу вивели на чисту воду і натім забули, бо навіть кацапи зрозуміли що обісрались. Дивно що така нібито серйозна організація як ООН посилається на відвертий москальський фейк
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30.07.2022 00:54 Ответить
ты бред написал было видео с "грузинским легионам" но тот легион очень мутный неизвестно на кого он работает
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30.07.2022 09:42 Ответить
за гроші вони і не таке зроблять
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30.07.2022 22:04 Ответить
В видео с грузинским легионом, это было не добивание раненого, а Удар милосердия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. coup de grâce). Добить агонизирующего врага это милосердие, в отличие от садистких пыток.
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30.07.2022 02:31 Ответить
и все???
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29.07.2022 23:37 Ответить
І шо?
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29.07.2022 23:38 Ответить
Шо, и даже не озабочены?
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29.07.2022 23:39 Ответить
Озабоченная шмеркельша ушла на пензию.
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30.07.2022 00:25 Ответить
Писав відповідь психолог, зіскочили й закінчили на тому що Українські військові нібито катують кацапів, рашистські гроші не пахнуть.
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29.07.2022 23:39 Ответить
І що ви зробите висловите занепокоєння ?Ви навіть неможете позбавити терористичну росію місця у себе в раді безпеки ООН де вона доречі має право вето на любе питання яке не подобається бункерному *****.Ганьба!
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29.07.2022 23:41 Ответить
З нетерпінням чекаємо на резолюцію, яка засуджує і закликає: "Всі сторони мають утриматися від катувань, вбивств та погроз розправи захопленим комбатантам"
Всі сторони, це про кого? Кацапи і лднр?
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29.07.2022 23:41 Ответить
Грёбаные проститутки
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29.07.2022 23:41 Ответить
ООН-- пусте месце. Ліга націй у 1939р. виключили СРСР за фінську
війну, а ця що зробила?
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29.07.2022 23:42 Ответить
Пусте місце стосовно ООН дуже дипломатично - ООН гниле місце , і цей душок по всьому світові розійшовся (( Зазвичай гній видаляють ((
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30.07.2022 11:06 Ответить
ООН - *********
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29.07.2022 23:43 Ответить
О-ооооотака вам обєспокоєность!!!
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29.07.2022 23:44 Ответить
штоб вы сдохли с*ки ООНовские. А мы потом обеспокоимся.
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29.07.2022 23:44 Ответить
Як одна заява нашого президента може, ООН і весь гнилий світ поставити раком!!!
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни україни мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
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29.07.2022 23:44 Ответить
Дурня.це можна зробити і на росії.бцде цікавіше
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30.07.2022 00:37 Ответить
Оті підараси з ООН, що роблять публічні припущення в бік України по неперевірених експертами відео, мають бути негайно звільнені з роботи, як хабарники і дилетанти.
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29.07.2022 23:46 Ответить
я бы с удовольствием отрезал бы им яйца, а затем пристрелил!
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30.07.2022 00:08 Ответить
А хто тобі заважає? Тільки обов'язково зроби відео. Чекаємо.
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30.07.2022 10:09 Ответить
это онп еще не видили то что ермаковская ********* скрывает А то волосы дыбки встали
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29.07.2022 23:46 Ответить
Чтобы вашу ООН накрыло 10-ти тонной авиабомбой. Козлы бесполезные. Зато про каких то голодающих африканских мальчиков, которых никто не видел каждый день рассказывают что нужно зерно с Украины вывести любой ценой. А то что в Украине каждый день гибнут сотни людей от бомбежек и жертв росийских нацистов это никого не волнует. Я уже понял что ООН ни капли не заботит человеческие жизни по тому как рашисты безнаказанно ровняли сирийский город Алеппо вместе с детьми и больницами. А с зерна члены ООН имеют видимо чисто неплохой гешефт.
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29.07.2022 23:47 Ответить
слышишь а тебя волновало когда убивали сирийских людей или иракцев ты писал жалобы в ООН? нет так чего же вы сейчас ноете тем более оон жто не один человек а организауия где любое рещение может заблокировать китай и укблюдочная рашка
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30.07.2022 09:46 Ответить
"Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового".

То напевно кацапи переодягнулись в українську форму, а полоненого в свою форму. Кацапи найбільш хитрі і підлі на землі.
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29.07.2022 23:47 Ответить
Та досить цей брєд постити по усій сторінці! Українські воїни що, святі ангели, чи може беземоційні роботи? Піди на передову повоюй, побачимо, що за місяць ти будеш робити з полоненими кацапами. У людей на війні зриває дах, бо це війна! І люди - не роботи. Це ніяким чином не виправдовує звірства кацапів, але треба бути объєктивними, війна - це бруд. На війні "лицарями" всі не можуть бути. Я наприклад сам не знаю, що робив би з полоненими кацапами... Це залежало б від мого емоційного стану, від того, скільки побратимів втратив...
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30.07.2022 00:01 Ответить
В смысле все хороши? А ничего что война идет на украинской земле и мокши оккупанты, а украинцы защитники своей земли?
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30.07.2022 00:28 Ответить
Українська армія свою землю захищає.тому з орками може робити і має право що схоче.також підараси Путіна не мають статусу військовополонених, оскільки війну рф не об'явила
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30.07.2022 00:41 Ответить
не ***** кацап епанный украинцы не пытают кацапов а тихо прикапывают
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30.07.2022 09:47 Ответить
"Всі сторони мають утриматися від катувань, вбивств та погроз розправи захопленим комбатантам. Вони мають швидко та ефективно розслідувати всі звинувачення в катуваннях і протиправних вбивствах. Ті, хто коїть воєнні злочини, повинні бути піддані розслідуванню та постати перед компетентним судом", - йдеться в заяві HRMMU.

Які *** сторони? Москалі на нас напали.Які ж сволоти сидять в цих організаціях.І в ЄС такі ж самі і навіть папа римський,така сама сволота.
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29.07.2022 23:51 Ответить
ООН це вже якась *****, яка нічого не вирішує. Просто сидять жлоби зажирівші і дрочать. Такої організації не повинно існувати.
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29.07.2022 23:55 Ответить
А теперь перевожу на нормальный - "Можно убивать и казнить кого угодно, это плохо но все так делают, тем более один хрен никому ничего за это не будет" Так умирают институты нынешнего мирового порядка, выстроенные после второй мировой. Скоро нужно будет выстраивать новые, рабочие. Но только после очередной мировой войны. Собственно чего и ожидаем.
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29.07.2022 23:55 Ответить
І шо? ООН безглузда організація , вона не виконує те заради чого її створили
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29.07.2022 23:56 Ответить
Тупо проїдають гроші платників податків! Абсолютно непотрібна організація.
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30.07.2022 00:09 Ответить
Як це не виконує?
Вона дає можливість раськє фєдєраськє класти болт(вето) на увесь світ та робити будь які злочини проти людяності.
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30.07.2022 01:35 Ответить
Від ООН Азербайджан чекав справедливості щодо окупованого Арменією Карабаха 30 років… Так і недочикався!!!
Терор московіі проти України проводиться уже 9 років!!!!
Методики знищення убивць та катів громадян Ізраїлю, Українцям необхідно використовувати уже зараз!!!😡🤬⚔️🇺🇦‼️
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29.07.2022 23:57 Ответить
а зачем вы обращаетесь в оон если она ничего не решает
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30.07.2022 09:49 Ответить
В куда мне надо весь этот ООН отъиметь, чтоб весь мир был шокирован?
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29.07.2022 23:57 Ответить
І х оцим ВАЗеленський розділив відповідальність за гарантіями безпеки азовців?
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29.07.2022 23:57 Ответить
так азовцы сами зеленскогои его предательское кодло и выбрали - мариуполь почти весь процентов голосовал за клоуна каломойши
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30.07.2022 09:51 Ответить
ООН такі самі ******** як наша ВР.
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29.07.2022 23:57 Ответить
В ООН шоковані відео з катуванням і вбивством полоненого українського військовослужбовця - ну и что дальше - импотенты они и есть импотенты
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29.07.2022 23:58 Ответить
дурень а что они могут сделать? у них нет армии нет банков нет средства нет нефти и газа? при чем тут оон
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30.07.2022 09:52 Ответить
Единственное что может сделать ООН - єто самораспуститься в связи с полной бесполезностью и импотентностью. Я серьезно: тогда у России не будет международной платформьі и права вето хоть чего нибудь.
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30.07.2022 00:01 Ответить
так у рашки и сейчас нет вето на поставку оружия Украине
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30.07.2022 09:53 Ответить
UN is a SHIT organization. During the russian invasion of the Ukraine, they've proven beyond ANY reasonable ***** that they mean ABSOLUTELY NOTHING. They should disband ASAP.
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30.07.2022 00:02 Ответить
да пошли они на йух, озабоченные и шокированные. от них толку ноль
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30.07.2022 00:05 Ответить
Да кацапы на *** вертели эту оон
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30.07.2022 00:09 Ответить
гребанные шлюхи
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30.07.2022 00:09 Ответить
Я в шоке от этих *********. Надо замкнуться и молча делать свое дело. Тупо ******* орков. Все.
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30.07.2022 00:10 Ответить
НАЙПЕРШЕ шо має зробити Україна після Перемоги над ордою - це заявити про ВІДНОВЛЕННЯ СВОГО ЯДЕРНОГО СТАТУСУ!!! І хай там вся та імпотентна бюрократична шлоїбєнь з оон-обсє та інших подібних козлячих контор щось спробують нам на те сказати!!! Підуть усі гуртом слідом за рюзьгєкарабльом! Як показує практика - у ********* світі відносну безпеку і шанобливе відношення міжнародної спільноти до країни може гарантувати тільки груба воєнна сила примножена ядерним потенціалом! Досить з нас тих "будапештських" хєрантій та інших нічого не вартих папірців - якими нас годували і зараз намагаються нагодувати!🤬
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30.07.2022 00:13 Ответить
не заявляти. Тишком нишком відновити
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30.07.2022 00:22 Ответить
ще слід створити засоби доставки. Нам треба ракети середньої дальності хочаб на 1000 км. Хочаби.
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30.07.2022 00:26 Ответить
два кацапских долпайопа
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30.07.2022 09:58 Ответить
не писти кацапский бот - самое первое что нужно сделать это посадить зеленского и его банду за предательство и нарушение Конституции Украины а потом подать заявку на вступление в НАТО и ЕС - а ядерное оржие засунь в свою дурную башку и взорвись на х..й
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30.07.2022 09:57 Ответить
В связи с этим хочу передать привет нашим ребятам на передовой и чтобы они особо не сдерживались. Можно резать этих ********* на кусочки без зазрения совести. Как обменный фонд они почти бесполезны. В градации унтерменьшей в мокшостане они на последней ступени. Чеченцев и офицеров титульной нации можно и поберечь попинав немного перед этим, потом обменять на наших. А оленеводы для них как ходячий биомусор, а показать что с ними будет таки нужно.
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30.07.2022 00:20 Ответить
Главное видео не снимать.
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30.07.2022 00:29 Ответить
Они практически ставят на одну доску экзекуции и убийства украинцев и выстрел в ноги оркам???
А ничего, что это ОРКИ ввалились в Украину, убивают и разрушают страну??? Украинцы ведут ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ! Это их право и долг убивать оккупантов, защищая свою страну, людей и территорию!
ООН давно надо разогнать и создавать новую международную организацию цивилизованных стран. А с Сев. Кореей и Эфиопией с Нигерией пусть кремляди дружат.🤬
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30.07.2022 00:31 Ответить
Ага, складывается впечатление, что мы по мнению оон с мокшами где-то во Вьетнамах воюем, а не на своей земле.
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30.07.2022 00:59 Ответить
Водночас організація стверджує, що це лише останній із низки випадків позасудових страт полонених. Вона вказує на відео, на якому нібито українські солдати стріляють в носи російським полоненим, а також на ще одне, яке ймовірно показує вбивство пораненого російського військового

т.е. ООН хочет сказать, что русским можно то что они сделали, потому что наши стреляли в нос кацапу??!!
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30.07.2022 00:34 Ответить
Чудова відповідь Зеленському від ООН на заяви про те, що ООН мала там щось гарантувати в Оленівці.
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30.07.2022 00:54 Ответить
А еще ООН обвинили во всем Украину, если коротко. В первой цитате российские военные под грифом "якобы", потому что видите ли не было суда и расследования.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп".

НО затем они обвиняют наших военных в военных преступлениях без каких либо доказательств и суда. Шо такое, ООН?

"Наша Миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата".

Крепко путен держит за яйца Гуттереша, солидный компроматик имеется. Видать окажется потом каким-нибудь любителем маленьких мальчиков.
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30.07.2022 01:04 Ответить
просто твари
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30.07.2022 01:16 Ответить
Законченные сволочи.
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30.07.2022 01:23 Ответить
Довбані імпотенти.
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30.07.2022 01:54 Ответить
ООНівські суки. У них все як завжди: не все так однозначно (свинособачою мовою).
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30.07.2022 07:16 Ответить
Этот пустой и продажный состоящий в основном из жидосов оон ловко играет между струями дождя и всегда выходит сухим . Из этого пустого заявления стало понятно что эта шайка миротворцев вовсе не рассматривает агрессию росси как войну а просто констатирует как вооруженный конфликт между Украиной и Росией. Соответственно зверства оккупанта рассматривается просто как обюдная вина воюющих сторон. Вот увидите если закончится война эта преступная шайка по имени оон не будет односторонно обвинять росию в агрессии. А просто вину поделит так что и Украина тоже будет ответчиком. Повторяю эти паразиты оон так и не собираются назвать росию агрессором и оккупантом. Это много означает...
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30.07.2022 07:49 Ответить
А що ж так - тільки шоковані? А де "занепокоєння" глибоке "занепокоєння" "обурення"???
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30.07.2022 07:59 Ответить
оон старається зберегти легітивність при тому, що вона вже давно посипалась, світовий порядок виявився мильною бульбашкою
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30.07.2022 08:04 Ответить
Но Россию из ООН не исключим. Это же не Лига наций, это другое.
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30.07.2022 08:28 Ответить
ООН бесполезный кусок говна
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30.07.2022 10:09 Ответить
Стурбометр показав 350 міллімеркелей.
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30.07.2022 10:11 Ответить
выражают как всегда озабоченность?
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30.07.2022 11:33 Ответить
оон ,крас.крест канторы ряженные с умными фейсами в очках и только бла бла..,а суки которые с расее при пёрлись в Украину очков не носят и рыла у всех кацапав в пуху.суки путинского недоноска.
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30.07.2022 15:25 Ответить
А раніше не відомо було!? Це все твориться російськими мразям з 2014 року ,а ООН шоковано!? Двулічні покидьки це "міжнародне товариство організації обеспокоїних націй"((((
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30.07.2022 18:06 Ответить
пусте місце. Шоб шось зробить для покарання, вони трактовкой займаються. Тому хто захоче покарать і опинеться у Башкирії у Елісті їхні трактовки вже будуть непотрібні.
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30.07.2022 22:52 Ответить
 
 