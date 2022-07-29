В ООН шокированы видео с пытками и убийством пленного украинского военнослужащего

Мониторинговая миссия ООН по правам человека (HRMMU) прокомментировала видео с пытками и последующим убийством украинского военнопленного.

Миссия отметила, что пытки и расстрелы военнопленных являются военным преступлением, передает Цензор.НЕТ.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего Вооруженных исл Украины мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео военнослужащему после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили к канаве. Такие действия, если получат подтверждение, квалифицируются как военные преступления", – заявляет пресс-служба миссии ООН.

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В то же время, организация утверждает, что это лишь последний из ряда случаев внесудебных казней пленных. Она указывает на видео, на котором якобы украинские солдаты стреляют в ноги российским пленным, а также еще одно, которое вероятно показывает убийство раненого российского военного.

"Все стороны должны воздержаться от пыток, убийств и угроз расправы захваченным комбатантам. Они должны быстро и эффективно расследовать все обвинения в пытках и противоправных убийствах. Военные преступники должны поддаваться уголовному преследованию, а их дела рассматриваться компетентным судом", - говорится в заявлении HRMMU.