Катування військового ЗСУ окупантами: омбудсмен Лубінець заявив про воєнний злочин
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу генпрокурора щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ. Також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста.
Про це Лубінець сказав у коментарі Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я звернувся до Офісу генерального прокурора України задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції", - сказав він.
Лубінець додав, що годує повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України.
Також повідомлення надішлють до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT).
"Ми знову будемо проводити консультації з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для посилання тиску зі сторони країн-світу щодо примусу виконання російською стороною зобов'язань відносно військовополонених і доступу до них представників МКЧХ для оцінки стану здоров’я та умов утримання", - додав він.
Лубінець наголосив, що катування є злочином і їм немає виправдання. Окрім того, дії російських військових є воєнним злочином згідно Римського статуту Міжнародного кримінального суду – виконавці і командири повинні нести відповідальність за це.
Омбудсмен пообіцяв докласти максимум зусиль для допомоги розслідуванню, а також протидії подібним злочинам у майбутньому.
Українську правду повідомляє, що Офіс генпрокурора найближчим часом зареєструє по цьому випадку провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.
Будь ласка, зачекайте...
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а сдачу - в перегной без свідків, але з фотокарточкою "родным и близким" для одержання гробових на ладу
Чемодан, вокзал і вперед у напрямку російського корабля
Дерьмаку может не понравиться...
"А вы перейдите в Твиттер, посмотрите ветку. Там есть видео, где голова и кисти украинского солдата висят на заборе, а тело лежит рядом. ***** ребятки у вас там выродки водятся... Я просто в ****."
https://tjournal.ru/u/471647-serhii-verstak/692746-identificirovan-*******-prestupnik?comment=9306046&from=copylink
Це цього уйобка сторінка в інстаграмі.
Коментів вже більше 2000, і Українською дужжжже багато.
А ще є 34 підписників.
Там вже почалося!
Публикую фото, видео и его данные.
ФИО: Арошанов Виталий Вальерьевич
Дата рождения 21.02.1983
Профиль в соцсетях : https://love.mail.ru/pl/profile/318183466
Профиль свой можешь не закрывать - мразь. Мы уже его скачали!
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**бурят ****,чекай*!!
Нам потрібна правда про те що відбувається, а не чиїсь особисті судження.
Ми маємо знати хто дає такі накази і хто їх виконує.
5 -ти поверховий цегляний будинок.
Асфальт тільки на дорозі,тротуари -глина.
Стосовно мразоти з відео потрібен висновок Миротворця, вони ідентифіукють точно.
майор Чорнобаєв ще завітає зі своїм дзвіночком до цього виродка.
Чекаємо.
Набагато раніше за нього відреагували навіть в США.
бо від чинуш чекати чогось на шталт укр. мосаду то дурне діло. Тим паче від зе-хапуг з фсб у виді дерьмака.
Хоча, яке моральне право у цієї істоти, що зайняла місце незаконно звільненої попередниці, взагалі щось говорити?
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"
Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину. Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика. Ось текст пісні:
Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!
Приспів:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!
Приспів.
Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
https://www.youtube.com/watch?v=A4mJ3V0ikCg