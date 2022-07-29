Катування військового ЗСУ окупантами: омбудсмен Лубінець заявив про воєнний злочин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу генпрокурора щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ. Також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста.

Про це Лубінець сказав у коментарі Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я звернувся до Офісу генерального прокурора України задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції", - сказав він.

Лубінець додав, що годує повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України.

Також повідомлення надішлють до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT).

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"Ми знову будемо проводити консультації з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для посилання тиску зі сторони країн-світу щодо примусу виконання російською стороною зобов'язань відносно військовополонених і доступу до них представників МКЧХ для оцінки стану здоров’я та умов утримання", - додав він.

Лубінець наголосив, що катування є злочином і їм немає виправдання. Окрім того, дії російських військових є воєнним злочином згідно Римського статуту Міжнародного кримінального суду – виконавці і командири повинні нести відповідальність за це.

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Омбудсмен пообіцяв докласти максимум зусиль для допомоги розслідуванню, а також протидії подібним злочинам у майбутньому.

Українську правду повідомляє, що Офіс генпрокурора найближчим часом зареєструє по цьому випадку провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.