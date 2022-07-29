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Катування військового ЗСУ окупантами: омбудсмен Лубінець заявив про воєнний злочин

кастрація

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу генпрокурора щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ. Також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста.

Про це Лубінець сказав у коментарі Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я звернувся до Офісу генерального прокурора України задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції", - сказав він.

Лубінець додав, що годує повідомлення до Комітету проти катувань ООН для організації термінового візиту до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України.

Також повідомлення надішлють до Європейського комітету із питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT).

Дивіться: Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували. ВIДЕО 21+

"Ми знову будемо проводити консультації з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для посилання тиску зі сторони країн-світу щодо примусу виконання російською стороною зобов'язань відносно військовополонених і доступу до них представників МКЧХ для оцінки стану здоров’я та умов утримання", - додав він.

Лубінець наголосив, що катування є злочином і їм немає виправдання. Окрім того, дії російських військових є воєнним злочином згідно Римського статуту Міжнародного кримінального суду – виконавці і командири повинні нести відповідальність за це.

Також дивіться: Ідентифіковано ще 4 військових РФ, які чинили звірства у Бучі, - СБУ. ФОТО

Омбудсмен пообіцяв докласти максимум зусиль для допомоги розслідуванню, а також протидії подібним злочинам у майбутньому.

Українську правду повідомляє, що Офіс генпрокурора найближчим часом зареєструє по цьому випадку провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем.

Автор: 

ООН (3358) катування (603) Червоний Хрест (403) Лубінець Дмитро (599) воєнні злочини (1862) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+28
Проснувся...
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29.07.2022 15:06
+28
Так з іншими те саме роблять.Москалі перед війною писали на форумах,що будуть саме так робити.Мудрий нарід обрав не компетентних і зрадників до влади,які в свою чергу і допомогли москалям прямо,чи не прямо роби ці звірства.
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29.07.2022 15:06
+27
Ты там того, поосторожней с такими резкими заявлениями.
Дерьмаку может не понравиться...
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29.07.2022 15:05
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мудрый народ голосовал за призупинення войны и мир.
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29.07.2022 15:07 Відповісти
В полон не брати нікого. Крапка.
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29.07.2022 15:54 Відповісти
відрахувати полонених орків по кількості наших полонених,

а сдачу - в перегной без свідків, але з фотокарточкою "родным и близким" для одержання гробових на ладу
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29.07.2022 16:05 Відповісти
добра ідея, тільки наших полонених набагато, набагато більше ніж орків.
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29.07.2022 17:30 Відповісти
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29.07.2022 18:08 Відповісти
Тобі український народ не подобається?!
Чемодан, вокзал і вперед у напрямку російського корабля
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29.07.2022 20:06 Відповісти
надо тоже закатувать парочку орков.
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29.07.2022 15:05 Відповісти
Ты там того, поосторожней с такими резкими заявлениями.
Дерьмаку может не понравиться...
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29.07.2022 15:05 Відповісти
Проснувся...
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29.07.2022 15:06 Відповісти
пнули, розбудили з оп - розголос надто гучний.
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29.07.2022 16:18 Відповісти
Так з іншими те саме роблять.Москалі перед війною писали на форумах,що будуть саме так робити.Мудрий нарід обрав не компетентних і зрадників до влади,які в свою чергу і допомогли москалям прямо,чи не прямо роби ці звірства.
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29.07.2022 15:06 Відповісти
Кожен з 73 % є співучасником звірств рашистів .
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29.07.2022 16:11 Відповісти
Есть продолжение видео, не каждый выдержит(
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29.07.2022 15:07 Відповісти
эта мразь Лубінець для того и поставлен чтобы сливать все доказательства геноцида-**** ермаковская
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29.07.2022 15:07 Відповісти
Нарешті! Вже всі відреагували, то й зелені прокинулися.
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29.07.2022 15:07 Відповісти
чайку пиріжків їм побільше давайте
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29.07.2022 15:08 Відповісти
Ось схоже ще жерсть:

"А вы перейдите в Твиттер, посмотрите ветку. Там есть видео, где голова и кисти украинского солдата висят на заборе, а тело лежит рядом. ***** ребятки у вас там выродки водятся... Я просто в ****."

https://tjournal.ru/u/471647-serhii-verstak/692746-identificirovan-*******-prestupnik?comment=9306046&from=copylink
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29.07.2022 15:08 Відповісти
еле выдавил заяву а про убийство военнопленных наших которые как бы погибли под обстрелами нет слов еще
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29.07.2022 15:08 Відповісти
а когда монголойдам будут кишки на палку наматывать они будут волать "а нас то за что ?!"
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29.07.2022 15:12 Відповісти
чому Українській правді? радбез ООН, захист прав людини, військові асоціації уже повинні бути скликані, а не Українська правда.
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29.07.2022 15:12 Відповісти
https://instagram.com/aroshanov?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://instagram.com/aroshanov?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Це цього уйобка сторінка в інстаграмі.
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29.07.2022 15:12 Відповісти
На даний момент інста ще працює.
Коментів вже більше 2000, і Українською дужжжже багато.
А ще є 34 підписників.
Там вже почалося!
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29.07.2022 15:36 Відповісти
Ето фсе плохой путен,а не хороший и несчастный рассейский народ,со слов арестовича.Ждем в рассеюшке митинги хароших против пыток и убийств пленных украинцев.Дааавно ждем.
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29.07.2022 15:14 Відповісти
Ублюдок запытавший до смерти бойца ВСУ особо жестоким способом - будет найден и ликвидирован!

Публикую фото, видео и его данные.

ФИО: Арошанов Виталий Вальерьевич
Дата рождения 21.02.1983

Профиль в соцсетях : https://love.mail.ru/pl/profile/318183466

Профиль свой можешь не закрывать - мразь. Мы уже его скачали!

Номера телефонов: ,

Email: .

Номер паспорта:

ИНН: 081408919308

СНИЛС: 12247005916

Адрес: Россия, Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16.

Eng Twitter | Rus Twitter | YouTube | TikTok | Прислать фото/видео.
**бурят ****,чекай*!!
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29.07.2022 15:14 Відповісти
Його треба не ліквідовувати, а зловити й примусити розказати хто віддавав такі накази, хто співучасники, які завдання ставлять вагнерівцям і т.д. друге діло що вони в полон не здасться й б'ються до смерті бо знають що з ними буде. Доречі привіт зеленим 3.14дарасам які відпустили вагнерівців, ви прямо винні у всіх їхніх злочинах.
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29.07.2022 15:19 Відповісти
какие приказы, о чем ты ? он просто ******** маньяк, который всю жизнь мечтал сделать нечто подобное, а сейчас у него появилась возможность безнаказано это сделать, которого нужно медленно и с расстановкой нарезать на кусочки, а кусочки заставить самого же и съесть. притом на камеру, что бы все подобные видели что расплата неминуема.
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29.07.2022 15:22 Відповісти
Ти що його особистий психотерапевт, що діагноз йому ставиш?!

Нам потрібна правда про те що відбувається, а не чиїсь особисті судження.

Ми маємо знати хто дає такі накази і хто їх виконує.
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29.07.2022 19:34 Відповісти
Через карти Гугл або додаток Земля можна подивитися де живе цей ПОЛУФАБРІКАТ!

5 -ти поверховий цегляний будинок.
Асфальт тільки на дорозі,тротуари -глина.
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29.07.2022 15:31 Відповісти
Пишуть що це не він. Але також підлягає утилізації.

Стосовно мразоти з відео потрібен висновок Миротворця, вони ідентифіукють точно.
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29.07.2022 15:52 Відповісти
Інстаграмі то його точччноо.
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29.07.2022 16:45 Відповісти
а також потрібна інфа на усіх його родичів....
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29.07.2022 15:59 Відповісти
Жека Вольнов мабуть таке не пропустить мимо.
майор Чорнобаєв ще завітає зі своїм дзвіночком до цього виродка.
Чекаємо.
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29.07.2022 16:25 Відповісти
Цей вилупень був там один?! А якже ті, хто хлопця тримав?! Вони безневинні?! І безпосередній начальник покидьків де був?! Ходили чутки, що в "африках" ці вагнерівці таке саме з місцевим населенням коїли... карателі-садюги... Недарма групу російських тележурналістів, які про них сюжет знимали, там і замочили.
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30.07.2022 03:41 Відповісти
Виповзло нарешті.
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29.07.2022 15:15 Відповісти
Мусило.
Набагато раніше за нього відреагували навіть в США.
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29.07.2022 15:47 Відповісти
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29.07.2022 15:49 Відповісти
Ми навіть військову техніку не в білгородській області не знищуємо,з якої Харків розвалюють.То як можна москалів перемогти? Москалі діють як хочуть і нас не бояться.Наші гівняні партнери також не дають зброю,щоб стріляти по москальщині,це я за США,якщо що.Там бляха зброї на три світові війни,а корчать з себе незайману дівчинку.Вони нам винні,тому що саме США надавила,щоб ми все озброєння.включно з ЯО або знищили,або віддали москалям.Звісно ми би мали мати комплекси Грім,але ж їх зараз немає.То що нам тупо помирати,чи що?
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29.07.2022 15:19 Відповісти
Особисто тобi якщо схочеш, тупо помирати, щоб не дописувати порожню маячню.достав вже скиглити.
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29.07.2022 15:41 Відповісти
Тобі то добре закордоном розказувати.
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29.07.2022 16:16 Відповісти
кацапские выродки в силу своего менталитета не понимают, что ихни зверства вызывают не страх а лютую ненависть, понятно для чего они обстреливают мирных, звески убивают пленных, просто в их рабском мозгу не укладывается что они не напугали, а разозлили еще больше.
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29.07.2022 15:19 Відповісти
Потрібно приблизно те ж саме робити з усіма кацапами та кацапками. Тут уже як, говориться який привіт, така і відповідь. Кацапов потрібно вирізати всіх, і не дивитися на їх пол та вік.
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29.07.2022 15:21 Відповісти
без глибокої занепокоїності не приймається.
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29.07.2022 15:30 Відповісти
треба кацапів відправляти до дому тільки з імунодефіцитом. маленький укольчик. фіг доведеш. І воно розповсюдить в своємо кодлі це. а там і виродження цієї гнилі...
бо від чинуш чекати чогось на шталт укр. мосаду то дурне діло. Тим паче від зе-хапуг з фсб у виді дерьмака.
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29.07.2022 15:38 Відповісти
да какой моссад ? бородатые мужики из леса, неимеющие отношение к ЗСУ, мусорам, и вообще хоть каким то официальным властям, закапывали кадыровцев живьем во шею, в киевских лесах. кормили салом, и закапывали трупы в свинных шкурах которые раздобыли где то, что бы к Аллаху в рай не попали. а потом рамзану видосы отправили в инстаграм, так он бедняга так занервничал что быстро улетел в арабские эмираты тогда, и начал ныть в своих видеороликах, что "война войной, но давайте не будет трогать религию". такой вот моссад у нас. от официальных толерастов ты такого не дождешся.
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29.07.2022 15:47 Відповісти
даже джихад они теперь не особо хотят никакой, воюют против светофоров и своей же русни.
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29.07.2022 15:48 Відповісти
Ну нарешті й влада роздуплилась і видавила із себе заяву.
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29.07.2022 15:48 Відповісти
Відомий бородатий ляльковод маріонетками керує і надалі, водить веселий монохоровод, де хтось на ниточці, а хтось уже на палі. (с)
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29.07.2022 15:55 Відповісти
Дозволили щось сказати?
Хоча, яке моральне право у цієї істоти, що зайняла місце незаконно звільненої попередниці, взагалі щось говорити?
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29.07.2022 15:51 Відповісти
А зебилы торговлей зерном обеспокоены,им не до этих ужасов.
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29.07.2022 16:04 Відповісти
У зеленой мрази задача снять санкции с рашистов . Торговля зерном на крови украинцев .
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29.07.2022 16:17 Відповісти
Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини я звернувся до Офісу генерального прокурора України задля перевірки факту і фіксації воєнного злочину
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29.07.2022 16:34 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZVo_Bvg8WRijuDk1djNA3ocOHjZR0_NVprXN1VxsUDp3dVAtF2kCwFXsxpBp_ZIFW9o6afmH7ii0yUluRw416RqArMZsAIa_KhA0mhFSTJu_0CYp3duEKh_kctSYzrFWZls_GYJqZ7A8PbFTUPmDG4GZaVBBVBIU2sgwEGnQcP9Sc-INk80kLAvxn3EzB5WcEQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Володимир Горковенко
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"

Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину. Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика. Ось текст пісні:

Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!

Приспів:

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!

Приспів.

Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
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29.07.2022 17:30 Відповісти
"Ни одна из сторон не должна быть унижена или изолирована, как это произошло с Германией в 1918 году", - подчеркнул президент Франции.
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29.07.2022 17:51 Відповісти
Ну щотут відповісти, тільки ця пісня(обережно мат):
https://www.youtube.com/watch?v=A4mJ3V0ikCg
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29.07.2022 19:58 Відповісти
 
 