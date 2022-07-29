Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували. ВIДЕО 21+

Російські окупанти познущалися над українським полоненим воїном і відрізали йому геніталії канцелярським ножем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис катування загарбники опублікували в мережі і воно з'явилося на кількох каналах в Телеграм.

У неповному варіанті відео видно з'язаного полоненого, якого очевидно тримають кілька людей. Біля нього - окупант, що в руках тримає канцелярського ножа. Полонений опирається, але його б'ють ногою по голові. На останнім секундах відео, кат розрізає білизну чоловіка ножем.

Увага! Ненормативна лексика!

Повний варіант відео не публікується з етичних міркувань. На ньому кати відрізали полоненому мошонку.

Ката вже ідентифікували. В мережі опубліковані його персональні дані.

Арошанов Віталій Валерійович, дата народження - 21.02.1983. Номери телефонів: 79169261270, 79779710839 79688136227. Номер паспорта: 8514499211. ІНН: 081408919308. СНИЛС: 12247005916. Адреса: Росія, Респ. Калмикія, м. Еліста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16.









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти задля розваги обстрілюють з гранатомета житловий будинок в захопленому Сєверодонецьку. ВIДЕО