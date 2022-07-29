Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували. ВIДЕО 21+
Російські окупанти познущалися над українським полоненим воїном і відрізали йому геніталії канцелярським ножем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис катування загарбники опублікували в мережі і воно з'явилося на кількох каналах в Телеграм.
У неповному варіанті відео видно з'язаного полоненого, якого очевидно тримають кілька людей. Біля нього - окупант, що в руках тримає канцелярського ножа. Полонений опирається, але його б'ють ногою по голові. На останнім секундах відео, кат розрізає білизну чоловіка ножем.
Увага! Ненормативна лексика!
Повний варіант відео не публікується з етичних міркувань. На ньому кати відрізали полоненому мошонку.
Ката вже ідентифікували. В мережі опубліковані його персональні дані.
Арошанов Віталій Валерійович, дата народження - 21.02.1983. Номери телефонів: 79169261270, 79779710839 79688136227. Номер паспорта: 8514499211. ІНН: 081408919308. СНИЛС: 12247005916. Адреса: Росія, Респ. Калмикія, м. Еліста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16.
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Немає їм прощення.
Подивляйся в гору, тобі прилетить!
Тобі цього не зрозуміть!!!
Жінка неможе нічого зробити в таких обставинах.
Ненавижу русских.
Slava Ukraine and смерть ворогам!!! Ми помстимося за всих наших людей!!!
... якось так ...
Слава Україні!
Нищити на полю бою? - так,
безжально? - так,
але ми люди, а вони тварини і в цьому ми відмінні.
Цього ми не повинні забувати.
Нехай ці розумні люди не роблять.
А я дурень, і говорю. що и з ними треба робити ще більше!
Що таке розум? Почитайте Кастанеду.
Так было, так есть и, наверное, так и будет. И этот ход вещей не смогут изменить ни эмоциональные заявления глав государств, ни суровые клятвы бывших сослуживцев. На сегодняшний день известны только два исключения, когда сильнейшая мотивация, последовательность и решимость и тех, кто не побоялся проявить политическую волю, так и тех, кто эту волю исполнял, довели отмщение до конца : Израиль, как государство, и Валерий Калоев, как отдельно взятый человек.