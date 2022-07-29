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Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували. ВIДЕО 21+

Російські окупанти познущалися над українським полоненим воїном і відрізали йому геніталії канцелярським ножем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис катування загарбники опублікували в мережі і воно з'явилося на кількох каналах в Телеграм.

У неповному варіанті відео видно з'язаного полоненого, якого очевидно тримають кілька людей. Біля нього - окупант, що в руках тримає канцелярського ножа. Полонений опирається, але його б'ють ногою по голові. На останнім секундах відео, кат розрізає білизну чоловіка ножем.

Увага! Ненормативна лексика!

Повний варіант відео не публікується з етичних міркувань. На ньому кати відрізали полоненому мошонку.

Ката вже ідентифікували. В мережі опубліковані його персональні дані. 

Арошанов Віталій Валерійович, дата народження - 21.02.1983. Номери телефонів: 79169261270, 79779710839 79688136227. Номер паспорта: 8514499211. ІНН: 081408919308. СНИЛС: 12247005916. Адреса: Росія, Респ. Калмикія, м. Еліста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16.

Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували 01

Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували 02
Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували 03
Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували 04
Російські окупанти кастрували українського полоненого воїна і опублікували запис. Ката вже ідентифікували 05

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Автор: 

армія рф (17468) катування (602) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+120
Це потрібно публікувати скрізь, нехай світ дивиться з якими тваринами ми воюємо і з ким нас намагаються посадити за стіл переговорів, цього разу зекоманді не вийде все замняти як це було зі згавтуванням дітей.
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29.07.2022 10:25
+106
Твари! Хуже зверей! Будьте вы ВСК прокляты! ВСЕ 140 миллионов.
Хлопцы не берите в плен русню!
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29.07.2022 10:26
+102
тепер ви розумієте чому Чеченці різали їм голови? русскі свинособаки завжди були такими,просто в ті часи не було інтернету
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29.07.2022 10:27
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русские еще подлее и делают более изощренные пытки чем эти РОСиане, просто не выкладывают съемки.....
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29.07.2022 20:47 Відповісти
Дай бог кто его поймает не важно в каком состоянии ,прикуярте его член на лоб супер клеем под видео , бумерангом . Даже не представляю ,что бы cделал наш парень после этого . Братья изловите эту мразь!!
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29.07.2022 20:51 Відповісти
Це і більш гірші тортури творилися і в часи АТО. Незважаючи на це влада продовжувала політичне і економічне спілкування з ******.
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29.07.2022 20:59 Відповісти
Только смерть, никаких пленних.
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29.07.2022 21:01 Відповісти
Зловити і зняти шкіру з живого.
Немає їм прощення.
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29.07.2022 21:02 Відповісти
Это точно не первый и не единственный случай, ничего нового в том, что в подавляющем большинстве россияне это коварные, хитрые, беспринципные, кровожадные и беспощадные мрази, нет. Независимо от национальности. Это ведь не ***** сделал их такими, он просто сказал им, что это нормально. Этим просто надо руководствоваться. Всегда и везде. Просто на всякий случай.
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29.07.2022 21:04 Відповісти
Арошанов Віталій Валерійович тебе *****
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29.07.2022 21:12 Відповісти
Калмык, ***** вонючий, с тобой точно так-же надо поступить, а после всего этого, шкуру с тебя содрать и солью присыпать.
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30.07.2022 23:23 Відповісти
А що зробив "кароль відосиків" або йогоібана скрепа ,що б звільнити наших воїнів...а ті що звільненні на обмін також так понівеченні.....зараз на лікуванні в Вінниці....бере розпач....а як бєняк оманський кнур продовжує жити....і "творити" післяоману??
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29.07.2022 21:22 Відповісти
Бог НАШ...Він з НАМИ... Він за Україну... Помстимося_-ні не помстимося,а Відправимо все, що приїхало в землю українську.
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29.07.2022 21:56 Відповісти
Не важно, какой национальности кацап. Все кацапы, пришедшие нас убивать должны здохнуть. Их надо всех уничтожить. Как тараканов. Без эмоций, без злости. Просто выполнить свою работу - увидел кацапа, уничтожил, пошёл дальше, чтобы уничтожить следующего
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29.07.2022 22:17 Відповісти
👍 С этим сбродом только так!
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30.07.2022 01:29 Відповісти
Доброго ранку, МИ З УКРАЇНИ!
Подивляйся в гору, тобі прилетить!
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30.07.2022 08:33 Відповісти
В тюркських мовах слово КАЦАП означає м'ясник, або різник. Турецькою пишеться ось так - kasаp, татарською - қасап, казахською - қасапшы, киргизькою - касапчи ... Калмицькою також мабуть щось на кшталт того.
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30.07.2022 05:59 Відповісти
зе чмо должно быть наего месте
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29.07.2022 22:34 Відповісти
Зе не чмо, а президент держави Україна, до Зе були чмо які просирали державу , а це президент якому кожен хто бореться разом з ним за нашу країну повинен дать уклін і шану! Він справжній чоловік!!!
Тобі цього не зрозуміть!!!
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30.07.2022 08:42 Відповісти
от такий його асабистий кантроль,це буде його місце
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30.07.2022 19:08 Відповісти
Отрезать кацапне их половые причендалы и засовывать в их поганые пасти!Этих же выявить и повесить буквально за яйца,чтоб живя дохли в муках ******!
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29.07.2022 22:54 Відповісти
А номер рахунку х т о небудь знає? Куди скидати гроші на прибиральника цієї наволочі?
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29.07.2022 23:02 Відповісти
Палить ту сучу московію до щенту. Заповідник моральних виродків. Напалмом, тричі.
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29.07.2022 23:04 Відповісти
Это ****....ц. Только вдумайтесь что они с нашими жінками робили коли були товпою в Бучі та під Борисполем.
Жінка неможе нічого зробити в таких обставинах.
Ненавижу русских.
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29.07.2022 23:14 Відповісти
А вот им на тебя посрать
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31.07.2022 08:12 Відповісти
Відновлення ядерного статусу і хай далі всі висловлюють занепокоєння. Цього просто могло не бути. Хай рада збереться ц внесе зміни в конституцію.
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29.07.2022 23:34 Відповісти
ну ну відновлювач,розкажи як ти зібралося це робити з ГОЛОЮ СРАКОЮ.повністю залежною від Заходу економікою,і без доступу до необхідних технологій,**** де ви такі беретесь... Перший же висер ********* про ЯЗ зразу буде правильно "оцінений" і *** нам а не підтримка.
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30.07.2022 04:09 Відповісти
"Панамы" там разные. У мужика с ружьем там шерстяная ковбойская шляпа, а вот на видео тех придурков - действительно перфорированная панама. Издалека слегка похожи, но не на стоп-кадрах с близи.
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30.07.2022 02:57 Відповісти
И у этого ушлепка есть брат выродок арслан 1979 г.р., узкопленочные все на одно лицо и тоже боевик
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30.07.2022 11:13 Відповісти
You are fucking animals… we will find you anywhere… and you will hate the day you was born… MFK… GOD bless Ukrainian soldiers who defend their country!!!

Slava Ukraine and смерть ворогам!!! Ми помстимося за всих наших людей!!!
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30.07.2022 05:02 Відповісти
Можливо хтось не знає, то я повідомляю, що в тюркських мовах слово КАЦАП означає м'ясник, або різник. Турецькою пишеться ось так - kasаp, татарською - қасап, казахською - қасапшы, киргизькою - касапчи ... Калмицькою також мабуть щось на кшталт того.

... якось так ...
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30.07.2022 05:52 Відповісти
в плен не брать.резать как собак,вешать всех.твари.
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30.07.2022 07:33 Відповісти
немає слів для цього нелюда, але по його адресі потрібно передати його яйця "пожарені".Впевнений наші хлопаки це зроблять.
Слава Україні!
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30.07.2022 08:26 Відповісти
Вот сидит у нас ***** в подвале . Кормим его поим потому что добрые мы .... Вот теперь думаю может его тоже пошинковать как эти ублюдки наших
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30.07.2022 09:12 Відповісти
Вони цього і хочуть. Щоб сказати ми і українці варвари, не лізьте до нас, ми самі розберемось.
Нищити на полю бою? - так,
безжально? - так,
але ми люди, а вони тварини і в цьому ми відмінні.
Цього ми не повинні забувати.
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30.07.2022 17:50 Відповісти
Вот это и хреново, потому что, они пользуются нашей добротой и ещё больше звереют, зная, что мы никакого вреда им не принесём.
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30.07.2022 23:35 Відповісти
Ты,"болеющий агитатор",а не пошел бы ты вслед за русским краблем со своим бункерным идиотом!
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30.07.2022 09:36 Відповісти
есть версия что ты дебил а твоя мамка шлюха? Доказательств как и ты я не продаставлю/ Такой вариант тебя устраивает
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30.07.2022 11:41 Відповісти
У "болельщика за Украину" ус отклеился, недолго же ты болел за неё..))
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30.07.2022 10:12 Відповісти
Та это натуральный фашист по Черчиллю, как и все они. "Чуть ошибся" видите-ли он при планировани агрессивной войны, может нам его пожалеть ещё, беднягу ? Пока не сделают с Путиным то, что сделали с Каддафи под видеозапись, никакого диалога с рашистами не будет, и плевать, во что это им обойдется, пусть хоть всю Красную площадь своими трупами завалят.
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30.07.2022 10:39 Відповісти
Морпіх Журавель помер під "гарантією" першим цього утирка який грає роль президента а тепер всі українці під "гарантією"....Віри не має цьму блазнью. Азовці повірили лайну і вмирають в приниженнях і тортурах в рашофашиському концтабору. Як на мене якщо вмерти то зі зброєю в руках даючи на смерть відповідь ворогові смертью. Чому коли наші війська були за 6 км від Оленівки не провели військову операцію по визволеню наших воїнів а це є свята справа виручати з біди побратимів ?
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30.07.2022 11:00 Відповісти
Да потому что, он самое настоящее сцыкло!
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30.07.2022 23:40 Відповісти
Эту тварь надо казнить, снять на видео, пусть эти недолюди смотрят!!!
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30.07.2022 11:31 Відповісти
Рука бы не дрогнула, этому гондону медленно перерезать горло
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30.07.2022 11:33 Відповісти
А что не на передке,а тут диван протираешь,анико воин ,таких тысячи тут их и надо мобилизовать
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31.07.2022 08:13 Відповісти
есть ли варианты с даркнетом и нанять людей чтобы убить родных этого косоглазового выродка?
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30.07.2022 11:36 Відповісти
Прощай, бабай!
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30.07.2022 12:08 Відповісти
в условиях войны требовать от ***** с плакатом не издеваться над пленными это абсурд ...поступать нужно аналогично
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30.07.2022 12:57 Відповісти
******* узкоглазый черножопый руснявый, чтоб ты тварь проклят в веках был без прощения в геене горел вечно за это преступление
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30.07.2022 13:53 Відповісти
Эти узкоглазые отличались всегда жестокостью. На Дальнем востоке в 80х когда они проходили службу в армии , могли запросто поймать собаку , отрезать голову и сожрать …. Возможно , именно по этому , за ихнюю жестокость и подключили к войне .И этот чурка Родственник того кто убивал наших четвероногих друзей ..
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30.07.2022 13:58 Відповісти
За гранью.
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30.07.2022 15:10 Відповісти
Я москаль и не знаю украинской мови, но прошу вас прочесть. Я хочу помочь людям Украины быстрее отразить этот набег моей кацапской Орды. Вы уже увидели, что в наступлении мы способны применить только одну из двух тактик: либо набежать огромной массой, завалить трупами и испугать, либо месяцами осаждать города, лишать их еды, тепла, воды и медицины и требовать сдаться, чтобы сделать жителей нашими рабами и заставить работать на нашего хана и платить нам дань. Те города, которые не сдаются, мы разрушаем и потом занимаем развалины, тоже заваливая трупами - чтобы испугать других. Эти две наши тактики не менялись веками, со времен К'нгыз-хана. Но теперь, в Украине, нам придется отступать, и здесь у нас есть только одна тактика, такая же древняя - бежать, грабя всё, что сможем унести и оставляя за собой выжженную землю. Мы будем прикрываться заложниками: стариками и детьми. Но в прошлом веке наш "маршал жуков" придумал еще один способ отступления: оставить в окружении пару десятков тысяч нашего пушечного мяса, чтобы затормозить наступающих и отвлечь их силы - а там, может, и повезет: наступит зима и наступление остановится. Но, чтобы оставленные подольше не сдавались в плен, а умирали, отстреливаясь, мы будем у себя в тылу сажать в тюрьмы и расстреливать семьи тех, кто сдался, а еще сделаем так, чтобы окруженные боялись сдаваться в плен. Для этого наши командиры будут "не замечать" зверства своих солдат, а специальные пропагандисты сделают так, чтобы как можно больше украинцев увидели эти зверства, чтобы вызвать ярость и ожесточение. А потом они соберут все самые жестокие и яростные слова украинцев и промоют мозги своему пушечному мясу. И тогда, попав в окружение, кацапские ордынцы не сдадутся сразу, а будут сопротивляться - из страха. Потому что других мотивов не сдаться у них просто нет: каждый из них знает, что брошен, как приманка "на живца". Это видео и то, что мы сделали вчера в Оленовке - части военной психологической обработки и украинских воинов, и нашей орды. Так будьте осторожны, не дайте затуманить свой разум. Если кацапы, попавшие в окружение, будут уверены, что украинцы казнят только тех, кто совершал зверства, а остальным оставят жизнь и даже, может быть, когда-нибудь подарят свободу - они будут бросать оружие и сдаваться тысячами. Это сохранит жизни украинских воинов и поможет быстрее и эффективнее убрать толпы кацапов с пути наступления украинской армии. Кроме того, у некоторй части пленных окажутся богатые родственники, которые дадут взятки в Генеральном штабе Орды и их обменяют на героев Азова. И тогда этот набег Орды будет отбит скорее и меньшей кровью. Я москаль и, хотя я сам являюсь частью Орды, в глубине души я ненавижу её и хотел бы, чтобы вернулись те времена, когда земля, на которой я живу и мой народ снова обрели свободу и мир, как было много веков назад, до того, как к нам пришла Орда. Но, как любой кацап, я труслив, и я - раб. Слава Украине!
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30.07.2022 17:13 Відповісти
Ты не труслив. «Величайшая победа - победа над самим собой.» Марк Туллий Цицерон. Спасибо за предупреждение. Холодная голова - уже половина победы
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03.08.2022 00:32 Відповісти
Десь була інформація,що різав начебто хтось інший. Але цей чувак -такий самий,як і той,що дісно був з ножем,тому кого б не знищили наші-немає значення.особливо підлягають знищенню його родичи в елісті.Але ж взагалі треба брати полонених кацапів й в подальшому для обміну на наших бійців.
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30.07.2022 17:52 Відповісти
Щоб там не говорили розумні люди, мовляв, не варто українцям такі штуки робити з кацапами тощо.
Нехай ці розумні люди не роблять.
А я дурень, і говорю. що и з ними треба робити ще більше!
Що таке розум? Почитайте Кастанеду.
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30.07.2022 20:35 Відповісти
Думаю - нікого не треба переконувати в тому що бурятів(як і кадирівців) у полон не потрібно брати.. Навіть якщо вони самі схочуть здатися!😡 Це вузькооке 🐀 біосміття ********* не поставить у "обмінний" фонд - бо їх сюди відправили НА УТИЛІЗАЦІЮ! (як у принципі й усю іншу рашистську скотобидломасу)
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30.07.2022 21:19 Відповісти
Не хочеш такої смерті - на здавайся у полон. І не бери нікого у полон
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30.07.2022 21:36 Відповісти
Чего вы все так кипятитесь? Почто 450 комментарии. В этой жизни чел если не будет дураком, и не будет светится и выезжать в страны ЕС или США себе сделает головокружительную карьеру в УФСИН или МВД. Такие люди-бесценные кадры для режима. Дослужится максимум до старшего опера (для начальника ИТК или РОВД тупой садизм скорее минус, нужна коммерческая жилка и организаторские способности). Увеличит раскрываемость на 300% Если лагерь- дисциплина будет железной. Выйдет на пенсию. Будет няньчить внуков и будет милейшим улыбающимся соседом, выносящим мусор. Скоропостижно помрет во сне в каком-нибудь госпитале мвд, будут похороны, салют из автоматов, гранитный памятник на центральной аллее...
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30.07.2022 23:52 Відповісти
К сожалению, да, вы правы на 100%.
Так было, так есть и, наверное, так и будет. И этот ход вещей не смогут изменить ни эмоциональные заявления глав государств, ни суровые клятвы бывших сослуживцев. На сегодняшний день известны только два исключения, когда сильнейшая мотивация, последовательность и решимость и тех, кто не побоялся проявить политическую волю, так и тех, кто эту волю исполнял, довели отмщение до конца : Израиль, как государство, и Валерий Калоев, как отдельно взятый человек.
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31.07.2022 06:02 Відповісти
Цивілізований світ тепер розуміє, що схожих вузькоглазих персонажів у нашому полоні буде чекати весь спектр нашої помсти?
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31.07.2022 03:07 Відповісти
Бурятських чурок у полон не брати!!!
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31.07.2022 07:03 Відповісти
Тримайте голову холодною українці - ключ до перемоги!А що до реплік та базікання диванних вояків на предмет помсти - не звертайте уваги,далі слюнявих соплей та фарсу у них не заходить.
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31.07.2022 10:12 Відповісти
Пишуть на інтернетах що калмик уже всьо... Навіть відео десь є.
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31.07.2022 14:28 Відповісти
ПИД..РЫ,ТАКИЕ ЖЕ КАК И путлер- ГОВНО **..НОЕ. отловить их всех, МРАЗЕЙ ***..ЫХ И СДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ (ДАЖЕ ХУЖЕ 😈) И отправить ихним родным чтобы почувствовали **..НЫЕ ЗОМБИРОВАНЫЕ ПИД..Р ТВАРИ ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСУДИЕ и ЧТО ПИ..ОР ПРЕЗИК ГАН..ОН А НЕ МИРОТВОРЕЦ. Думайте головой, **..ные долб..**ы,рашисты ссыкливые,твари помойные
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31.07.2022 19:29 Відповісти
good, 3 billion more and earth saved
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03.08.2022 01:39 Відповісти
У вінниці ,лікарня ющенко багато таких бійців,після полону.а тепер кацапи назвали цю лікарню військовим об'єктом,мол там техніка військова знаходиться.от і висновок,спершу ,,азовців" знищили,тепер на цю лікарню націлились,схоже почали ,,зачищати сліди",бо вже сильний розголос пішов.
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03.08.2022 10:10 Відповісти
Ужас! Как такое зверство может произойти в Европе, в 21-м веке? Молодому парню, украинскому военнопленному солдату отрезали мошонку! Кастрировали, военнопленного!
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08.08.2022 15:16 Відповісти
Говорят, после кастрации, его застрелили! Будь проклят вонючий путинский режим!
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08.08.2022 15:20 Відповісти
Я, хоть и русский, но не ненавижу вонючий путинский режим!
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08.08.2022 15:26 Відповісти
Слава Украине!
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08.08.2022 15:27 Відповісти
За что вы так??? за что суки!!!!!! Мы просто жили, мы не нацисты!!! наши мужчины пошли на защиту своих детей и женщин! Почему вы гниды убиваете, насилуете и воруете??
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12.08.2022 18:18 Відповісти
Во вы бандерлоги упоротые, и в ВОВ мы 20 млн.жизней самоубились да? Когда же говно из ваших мозгов выльется.. Снемите кастрюли вас Зеля имеет по полной набивая офшоры баксами а вы скачите..
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29.08.2022 21:14 Відповісти
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