Российские оккупанты кастрировали украинского пленного воина и опубликовали запись. Палача уже идентифицировали. ВИДЕО 21+

Российские оккупанты поиздевались над украинским пленным и отрезали ему гениталии канцелярским ножом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пыток захватчики опубликовали в сети и она появилась на нескольких каналах в Телеграмм.

В неполном варианте видео видно связанного пленника, которого очевидно держат несколько человек. Возле него – оккупант, который держит в руках канцелярский нож. Пленник опирается, но его бьют ногой по голове. На последних секундах видео, палач разрезает белье мужчины ножом.

Внимание! Ненормативная лексика!

Полный вариант видео не публикуется по этическим соображениям. На нем палачи отрезали пленнику мошонку.

Палача уже идентифицировали. В сети опубликованы его персональные данные.

Арошанов Виталий Валерьевич, дата рождения - 21.02.1983. Номера телефонов: 79169261270, 79779710839 79688136227. Номер паспорта: 8514499211. ИНН: 081408919308. СНИЛС: 12247005916. Адрес: Россия, Респ. Калмыкия, г. Елиста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16.









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