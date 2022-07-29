Российские оккупанты кастрировали украинского пленного воина и опубликовали запись. Палача уже идентифицировали. ВИДЕО 21+
Российские оккупанты поиздевались над украинским пленным и отрезали ему гениталии канцелярским ножом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пыток захватчики опубликовали в сети и она появилась на нескольких каналах в Телеграмм.
В неполном варианте видео видно связанного пленника, которого очевидно держат несколько человек. Возле него – оккупант, который держит в руках канцелярский нож. Пленник опирается, но его бьют ногой по голове. На последних секундах видео, палач разрезает белье мужчины ножом.
Внимание! Ненормативная лексика!
Полный вариант видео не публикуется по этическим соображениям. На нем палачи отрезали пленнику мошонку.
Палача уже идентифицировали. В сети опубликованы его персональные данные.
Арошанов Виталий Валерьевич, дата рождения - 21.02.1983. Номера телефонов: 79169261270, 79779710839 79688136227. Номер паспорта: 8514499211. ИНН: 081408919308. СНИЛС: 12247005916. Адрес: Россия, Респ. Калмыкия, г. Елиста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16.
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Немає їм прощення.
Подивляйся в гору, тобі прилетить!
Тобі цього не зрозуміть!!!
Жінка неможе нічого зробити в таких обставинах.
Ненавижу русских.
Slava Ukraine and смерть ворогам!!! Ми помстимося за всих наших людей!!!
... якось так ...
Слава Україні!
Нищити на полю бою? - так,
безжально? - так,
але ми люди, а вони тварини і в цьому ми відмінні.
Цього ми не повинні забувати.
Нехай ці розумні люди не роблять.
А я дурень, і говорю. що и з ними треба робити ще більше!
Що таке розум? Почитайте Кастанеду.
Так было, так есть и, наверное, так и будет. И этот ход вещей не смогут изменить ни эмоциональные заявления глав государств, ни суровые клятвы бывших сослуживцев. На сегодняшний день известны только два исключения, когда сильнейшая мотивация, последовательность и решимость и тех, кто не побоялся проявить политическую волю, так и тех, кто эту волю исполнял, довели отмщение до конца : Израиль, как государство, и Валерий Калоев, как отдельно взятый человек.