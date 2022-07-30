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Новости Война
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ООН готова расследовать убийство военнопленных в Оленовке "с разрешения сторон"

оон

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Оленовке, оккупированной россиянами Донецкой области.

Об этом говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Оленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", - говорится в заявлении.

Читайте также: ООН и Красный Крест, которые обязаны были гарантировать сохранение жизни наших военнопленных, должны немедленно отреагировать на теракт РФ в Оленовке, - Зеленский

Автор: 

ООН (4177) пленные (2143)


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Топ комментарии
+52
з дозволу сторін? ок. а одічалиє такі - а ми не дозволяєм. і що?
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30.07.2022 18:06
+47
в ООН ідіоти.
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30.07.2022 18:06
+40
То есть убийца должен дать ООН разрешение на расследования причастности его, убийцы, к этому преступлению?... Вот вам и "гарантии", вот вам и "оон", вот вам все озабоченности вместе взятые
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30.07.2022 18:07
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Правила форума Совет форумчан
з дозволу сторін? ок. а одічалиє такі - а ми не дозволяєм. і що?
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30.07.2022 18:06 Ответить
і все..не допустили..звиняйте, українці..но нам туди ніззя..
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30.07.2022 18:07 Ответить
можливо я помиляюся, але ми точно дозволимо, а хто з тієї сторони? Московити скажуть, що вони ні до чого, там територія "ДНР" і що світ має визнати "ДНР"? Володя Боневтік, коли приймав рішення про полон, думав, що можливо кацапи переведуть стрілки на терористів"ДНР"? Звичайно він не думав, все добре обдумали на Кацапії і спустили завдання єлдаку.
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30.07.2022 18:16 Ответить
і справді. і вже ж ось був кейс із полоненими легіонерами, яких динири засудили до страти. теж розраховували, що росія відкосить, а заходу доведеться розмовляти з пушиліним.
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30.07.2022 18:19 Ответить
ООН ЭТО СБОРИЩЕ ****** ****** И ПЕДЖЕРАСТОВ МИРОМ ОНИ ИГРАЮТ КАК ИГРУШКАМИ В ДЕТСТВЕ.. КОГДА ПОЙДЕТ ЧЕРЕДА ВОЙН МИРОВЫХ ПОЛУ-МИРОВЫХ ООН БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНА И ДУМАЮ ДАЖЕ В НАСИЛЬСТВЕННЫЙ СПОСОБ......
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30.07.2022 19:03 Ответить
Ну нет ,так нет.
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30.07.2022 18:35 Ответить
І нічого, оскільки ООН це нікчемне посміховисько на підтанцьовці у зажраного Кремля. Саме шанс розігнати цю кантору і створити дієву міжнародну організацію з реально працюючими функціями.
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30.07.2022 18:37 Ответить
когда казнь жидабени вазелина клоуна
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30.07.2022 20:24 Ответить
в ООН ідіоти.
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30.07.2022 18:06 Ответить
целая толпа. И несколько подлецов.
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30.07.2022 18:08 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWPQBA-Tqkgrbfh9cnYEuosBYfVKbnW2DQyN7vf4cPFt44I8_ZYz9gVwqPTJd_OZKWnuGEu7yTgoS6LzAqsoxtArax3-5TqPz_An3YGt4zy5nPRnMN3Ap4NKNYJyje3U6_g6CC3KFv5wvA1VSmiJ8-jRLBjWgyXyV6WGuAAhCcGh3qx7yL2qs2ZYZAiZe-bCaJlp1gWo6tL1AAHJ4L6Ya8XIItK3ikvGom3_E9FPYjwsg&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/593944805430334?__cft__[0]=AZWPQBA-Tqkgrbfh9cnYEuosBYfVKbnW2DQyN7vf4cPFt44I8_ZYz9gVwqPTJd_OZKWnuGEu7yTgoS6LzAqsoxtArax3-5TqPz_An3YGt4zy5nPRnMN3Ap4NKNYJyje3U6_g6CC3KFv5wvA1VSmiJ8-jRLBjWgyXyV6WGuAAhCcGh3qx7yL2qs2ZYZAiZe-bCaJlp1gWo6tL1AAHJ4L6Ya8XIItK3ikvGom3_E9FPYjwsg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Авжеж, дискредитація нацменів - меседж у цій ІПСО безумовно важливий, але далеко не єдиний. Не забуваймо, що головним адресатом кремлівських "спецоперацій" і далі лишається насамперед "колективний Захід", - вони там у своїх штабах справді вірять у те, що воюють з НАТО, а не з "неіснуючим", у їхніх очах, українським народом, і тому вчорашній "бєспрєдєл", показово вчинений над військовополоненими, - після того, як всі ті *запікано* міжнародні організації 5 місяців з лупою зазирали Україні під нігті, чи не скривдили ми, бува, котрогось рос. полоненого, та чи не травмували його морально, - це такий самий реготливий плювок межи очі давно вже з усіх сторін, пробачте, "опущеній" Кремлем, як на зоні, ООН, як і обстріли Одеського порту зараз після підписання "зернових угод": класичне кримінальне "наскакування" - "і шо, і шо, і шо ти мнє здєлаєш?!"

А ті нічого й не "дєлают" (навіть з Ради Безпеки ООН не виключають, бо "нема механізму"!), - багатолітні раденькі-що-дурненькі вигодонабувачі від mutually beneficial cooperation with Russia (с), лежать тепер "під парашею" й тихо "обтікають" від, пробачте, путінської сечі.

І тільки українці ("бандєровци"!) знов, як і 70 рр. тому, порушують розпорядок у цій глобальній камері: тоді - революцією в Гулагу, тепер - великою визвольною війною. Перемогли тоді (Гулаг таки довелось розпускати!) - переможемо й тепер. Тільки тепер уже й на насіння їхньої чекістської "опрічніни" не лишивши: до повного розпаду.

Carthago delenda est (с).
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30.07.2022 18:14 Ответить
ООН то звичайний дєрібан грошей і більш нічого.
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30.07.2022 18:20 Ответить
США мали б припинити фінансування цієї сраної контори. Така пропозиція Спартц. Хто скаже, що вона не права, я першим кину в того камінь.
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30.07.2022 18:30 Ответить
По нормальному ті хто з нашої сторони організовував цю здачу має подати у відставку, але хто ж єрмака відпустить.
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30.07.2022 18:06 Ответить
ми його не обирали, але відпустити його цілком можемо, на всі сторони.
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30.07.2022 18:09 Ответить
куда!? на лаву підсудних його! і в камері попереднього ув'язнення хай сидить, ніяких домашніх арештів.
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30.07.2022 18:12 Ответить
Куди відпускати? Мінімум, пятнашка, а то й довічне (зважаючи на тяжкі наслідки його діянь)
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30.07.2022 18:41 Ответить
кто ж оону разрешит...
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30.07.2022 18:07 Ответить
...Ну, на Заході деякі вже дещо починають розуміти після перемоги Трампа, бо це сильно вдарило по західній гордині - відкриття, що ця зачухана Росія, на яку вони після 1991 року дивились згори вниз, тим часом їм залізла під ліжко, в кишки і всюди, куди тільки можна залізти… Але Гарарі ж писав свої бестселери ще до того, як взагалі в публічному полі з'явилось усвідомлення, що всі ці «локальні конфлікти» зв'язані між собою - і ще й складають, коли придивитися, дуже цікаву мапу «інтересів Газпрому»… Насправді путінський «рускій мір» - це ще сталінський проєкт, можливий завдяки тому, що досі не відбулось перезавантаження історичних наративів 20 століття, встановлених у Ялті союзниками (станом на початок 2019 р.). Росіяни ж недарма весь час кричали: «Не позволим переписывать историю», - хоча це відвертий маразм, бо ж історія тільки й існує для нас у режимі постійного «переписування», кожна нова подія змушує суспільство, так само, як і в приватному житті, переглядати своє минуле, активізувати забуті смисли: чому так сталося? чого я не помітив із того, що було 20 років тому, а я те проіґнорував, запхав на марґінеси, а тепер воно вибухнуло? і т.д. Життя весь час приносить щось нове, якісь такі виклики, і якщо ти зріла й думаюча людина, ти весь час працюєш над ревізією своєї ідентичності, весь час міняєшся - і в ставленні до свого минулого теж. Те саме з країнами, те саме з народами - на тому історія стоїть: кожен новий факт тягне за собою з минулого цілу «грибницю» й змушує щось раз у раз «переписувати». А от наратив Другої світової від 1945 р. був завмер на місці, і СРСР, на відміну від Рейху, ніколи не був визнаний винним у злочинах проти людства. Тому Путін преспокійно продовжував собі від 2000-го те, що планував ще Сталін, - і йому все сходило з рук.

Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 1960-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
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30.07.2022 18:31 Ответить
Ялту ***** визнає як остаточне СРСР, бо кордони СРСР були визнані після 1939 року. І "на віки вічниє". А хто досі не згідний, нехай начувається, бо приведено бурятів,дагів і шешенів а вони їх "заставят Родіну любіть" і огнем і мечом та іншими людоїдськими штучками.
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31.07.2022 00:03 Ответить
То есть убийца должен дать ООН разрешение на расследования причастности его, убийцы, к этому преступлению?... Вот вам и "гарантии", вот вам и "оон", вот вам все озабоченности вместе взятые
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30.07.2022 18:07 Ответить
...Мені видається, іпсо ця багатоцільова. На частину аспектів всі вже вказали - залякування і примус до озвіріння нас, українців. Разом зі знищеннням полонених в Оленівці. В нас це розуміють. Тож цієї мети іпсо не досягає. Але думаю, що то не все. Як мінімум, ще ж є впливи на самих рашків.
По-перше, так само, як і ролики ІДІЛ, вона має демонструвати бажаний modus operandi для самих рашків, безпосередньо залучених у бойові дії, слугувати чимось на кшталт заохоченння та індульгенції на найдикіші й розгнуздані прояви жорстокості.
По-друге. Чому обране відео, де цю поведінку демонструє росіянин з виразно етнічно забарвленою зовнішністю? (І дуже швидко й етнічна приналежність нашукалася. Він, щоправда, виявився не бурятом, які в нас перетворилися на мем, а калмиком, але й так піде.) Ну справді, ви ж не думаєте, що на таке здатні виключно вузькоокі люди з монголоїдними рисами облич чи бородані "кавказького" вигляду, а круглоокі з носами картоплиною росіяне на таке нездатні? Ясно що здатні, що далі вглиб цих темних територій, то легше здатні.
Так чому?
А про це дуже легко здогадатися, доста почитати, як рефлексує перший-ліпший "хорошій русскій". Бо вони все ж таки невеликого розуму люди. (Скажімо так, найрозумніший розумник поміж хорошіх русскіх - це за розумовими можливостями приблизно як легкозбуджуваний недалекий українець.) Мені першим трапився Бабченко. Ну й от він пише: ооо, який мерзеннний калмик! ооо, мені тепер пох на їхню долю, най ідуть у пекло всі разом з росією... Ну тобто це - явна відповідь на пожвавлення відцентрових рухів. Дискредитація етнічних меншин, які могли б ставати акторами відцентрових процесів. А то ж ще Бабченко, який все ж таки за межами рашки сидить і не мусить тотих дикунів з глибинки боятися. А уявіть собі столичну чисту публіку в якійсь москві чи пітері, носіїв вєлікой русской культури (тм), яка завжди пам'ятає, що по їхню душу може прийти той глибинний народ, якого вони не знають і бояться...
Ну і звісно, цей аспект частково спрямований і на нас: адже потенційні відцентрові рухи є для нас союзниками. Ну ото й робиться все, аби демонструвати звірячі обличчя етнічних меншин. І ми тому неусвідомлено допомагали, наприклад, створивши мем про бурятів. https://www.facebook.com/kohanovska.t/posts/5200562370040779?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=-UK-R
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30.07.2022 18:21 Ответить
А до цього, з 24.02, українці - це спокійні і виважені люди, тодєрастичні по відношенню до кацапської блювотно- рашні?
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30.07.2022 19:31 Ответить
Дивлячись де. Якщо брати ОП і взагалі владу як таку, то там толєрастія до кацапів максимальна, як максимальна в той же час і ненависть до всього українського. Чого тільки вартий український "презедент" в косоворітці замість вишиванки! - в нормальному світі після такого фейлу політик би самозастрелився, але в Україні для влади "какаяразніца", тому "і так сайдьот" і "ви нє панімаітє ето другоє", і "я вам нічєво нє должен"...
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30.07.2022 20:23 Ответить
Інше просто дати дозвіл. Не забуваємо, що москолота бере участь в ООН. Тобто і "розслідування" цілком можливо буде проводитись представниками вбивці. Що воно там нарозслідує - риторичне питання
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31.07.2022 10:19 Ответить
"з дозволу сторін" - і цим все сказано!
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30.07.2022 18:07 Ответить
IrisFlo@KonkordiyaGrey

Може це дивний висновок, але в мене склалось враження, що орки виклали в мережу відео знущань з полонених для того, щоб угрупування окупантів в Херсоні боялось здаватись в полон. Бо ЗСУ будуть мститись. Це було б дуже ганебно для рашки - тисячі полонених, яких вже не приховати.
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30.07.2022 18:23 Ответить
Мало хто знає, що в жовтні 1941 року авіація ЧА розбомбила збірний табір військовополонених під Орлом. І мета була така ж, показати, що їх не пожаліють.
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31.07.2022 00:06 Ответить
попередити цей жах не вийшло (хіба не зрозуміло було що Азовців люто ненавидять саме за те, що вони лупили окупанта і в хвіст і в гриву, навіть знаходячись в оточенні і не маючи нічого)
то ж поки надумають розслідувати місце злочину буде знищене і докази сфальсифіковані...
тварюки вже добу там копирсаються...
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30.07.2022 18:08 Ответить
там загинули не тільки Азовці, русскіє тварюкі вбиватимуть допоки не здохнуть, вони вбивали цивільних, дітей з танків розстрілювали, бо їм то по приколу, звісно ж нашіх войнів вони ненавидять, бо відправляють русскіх в пекло, де їм і місце.
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30.07.2022 18:12 Ответить
так а ви згадайте, як одічалиє збили літак рейсу МН-17. вони допустили розслідувачів на місце падіння уламків трохи не ЧЕРЕЗ РІК.
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30.07.2022 18:13 Ответить
вони(докази)були сфальцифіковані ще ДО вибуху
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30.07.2022 20:32 Ответить
Хлопці сказали, що відплатять московитам.
І я в це вірю.
Треба припиняти членство в цій мертвій структурі.
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30.07.2022 18:08 Ответить
погодьте..вони там хліб хочуть з України вивезти голодуючим дітям Африки, нехай по представнику з того ООН на кожне судно з зерном..і нехай сраками своїми гарантують..даа..і екіпажі від країн-членів того ООНу
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30.07.2022 18:13 Ответить
Какой толк от этих обтекаемых дармоедов? На/ер они там нужны? Толочь воду в ступе с важным видом и выдать под конец мутное, невнятное, никого ни к чему не обязывающее заключение?
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30.07.2022 18:10 Ответить
З дозволу сторін?---а як можна давати якісь гарантії якщо ти не маєш сили спитать з порушника угоди?та і приймати від таких як це ООН якісь гарантії ну геть не мудре рішення
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30.07.2022 18:10 Ответить
А у росіі-- вето.
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30.07.2022 18:12 Ответить
Заголовок шедевр. «…вбивство полонених в Оленівці з дозволу сторін». Слабо пару разів перечитати перед тим як публікувати
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30.07.2022 18:13 Ответить
а вони ніколи не перечитують. постійно то заголовки перекручені, то помилки і опечатки, то слова пропущені, то прізвища неправильно відмінюють.
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30.07.2022 18:16 Ответить
Іноді ці помилки навіть надають ))) нещодавно було про кацапські ракети, які втопилися у Дніпрі...
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30.07.2022 18:36 Ответить
Ну так, вони зараз нарозслідують...
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30.07.2022 18:14 Ответить
Чомусь навіть не дивуюсь... Дуже глибока "озабоченость. Більше нічого. А до речі, ця, так звана, комісія ООН буде складатись з москалів, китайців, мадярів?
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30.07.2022 18:15 Ответить
добре було б оту озабоченість поглибше їм запихнути!
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30.07.2022 18:20 Ответить
краще йди нах..не нервуй
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30.07.2022 18:15 Ответить
Короче, стоп вывоз зерна до конца расследования. Получается жизни сомалийцев важнее жизней наших героев
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30.07.2022 18:17 Ответить
стоп треба дати тільки через те, що й тут оон херантами підписалось!.
там, де оон гарантують те, що обіцяє рашка - це точно брехня і підстава, нічого доброго не буде
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30.07.2022 18:22 Ответить
Без експорту гривня перетвориться на туалетний папір, так що виходу нема. Інше діло що здача Азову була комплексною операцією, полон то вишня на торті, випали з інформ простору і всі задоволені.
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30.07.2022 18:23 Ответить
Та шо ви кажете, прямо крім того обіссяного зерна Україна нічого не експортує. 3,2 млрд $ від ІТ тільки за липень - це вам шо, жартики? Просто вам у вуха надули медіа-раби олігархату, що мовляв зерно треба терміново вивезти, бо ******* настане. І ви повірили. А насправді зерно не ваше, воно належить міжнародним трейдерам, і якщо його не вивезти, то да, міжнародні трейдери матимуть серйозні збитки. Ну і шо? Їм дуже надо, хай наймають собі ПВК і вивозять під охороною. Всі, бляха, чомусь постійно забувають, що в світі крім конченого "вагнера" ще є величезна кількість "іноземних легіонів", "блеквотерів" і так далі. Візьміть та найміть найманців, щоб охороняли ваше зерно.
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30.07.2022 20:28 Ответить
сомалійцям - самовивіз
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30.07.2022 18:28 Ответить
Зе нехай на засідання Генасамблеї ООН їде і своїм берцем колотить о трибуну..може хоч чимось у пригоді стане..бо від його довбовідосиків в мене вже й кішка вити починає..
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30.07.2022 18:17 Ответить
от власне - а якого хріна дурнувате оон дає якісь гарантії за сторону, яка відверто посилає усе ото оон у оопу!
уявляю ситуацію з вивезенням зерна - рашка тупо розстрілює кораблі без конвою, верещить, що тоне вони а провокація українських нацистів, а оон розводить рученьками і лепече типу "нє вінаватиє мі, оно само как-то, да і што там в морє найти мона..."
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30.07.2022 18:18 Ответить
ОБСЄ - 2.0

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30.07.2022 18:19 Ответить
Толку с этой ООН никакого, никаких выводов после 2 мировой войны так и не сделали! Была Лига наций тоже! Беспомощность Лиги Наций проявилась при обсуждении жалоб на Советскую агресиюпротив Финляндии (1939-1940). Лига Наций не сумела принять ни одного эффективного решения против агрессоров.. Исключение СССР из организации в декабре 1939 было шагом отчаяния, а не реальной помощью жертве агрессии. Тоже самое ООН... бездарная, бестолковая, никакущая организация...эфективных решений так и не приянла за всю историю!

Агрессия России против Чечни, Молдова, Грузия, Украина... и что то сделала это ООН?! Сидят сопли там жуют... потрындели, и разошлись... до следующий 50 встречи! агрессора Рашку пора выкинуть из ООН!!!

И надо переформатировать устав ООН. Россия напала и она же накладывает вето. Неправильно это. Страны-участники конфликта не должны учавствовать в голосовании!
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30.07.2022 18:19 Ответить
В отставку нахер всех! ООН курятник, который себя изжил еще лет 20 назад, этот навоз ничего не может, а еще больше нехочет. Требуют зерно, для бездельников у котрых можно растить по три урожая за год. Там видите ли голод, оно сидит под пальмой сдыхает с голоду и ждет пока кокос на голову упадет. Лопату в руки и работать. Хочешь годувать свою семью , бери лопату и иди копать( азиров, так учил Украинцев когда то)!!!Только Украина очень сильная духом, то чего нет в других странах. И мы выстоим, и уже есть президент Новой Украины и войнй эту проклятую победим.
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30.07.2022 18:21 Ответить
З мови зняли )) У тих країнах, як то кажуть, "руку простягнув, і вже жуєш банан"🍌🍌🍌 Але ніт - вони голодують!..
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30.07.2022 18:42 Ответить
І шт далі? Засудить? Санкції накладе?
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30.07.2022 18:21 Ответить
ООНу вже ніяка віагра не допоможе.
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30.07.2022 18:22 Ответить
Ну зачем на себя столько наваливать , совсем себя не бережёте . Вам МН-17 ещё лет 10 в поте лица расследовать .
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30.07.2022 18:22 Ответить
А где же эти ******** Amnesty international, желаю вам и всему вашему роду такой же судьбы , ********* ****** только ******* и могут, всю эту мразоту *********** надо уничтожать по всему миру
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30.07.2022 18:24 Ответить
Всі ці організації жирують на внески та хабарі кремля, натомість рашисти багато не просять, їм достатньо щоб на них закривали очі.
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30.07.2022 18:29 Ответить
Доречі для зе підшукалась чудова роботьонка, якраз під його здібності, відсидить років 30 в тюрмі і в генсеки ООН.
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30.07.2022 18:26 Ответить
ну да, им покажут обломки ракет HIMARS и все расследовали - это обстреляла Украина! и Гутерриш дальше пойдет обниматься с другом ******
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30.07.2022 18:27 Ответить
ООН це старі імпотенти а Гутееришь то лох 100% тут не треба іх слухати а краще робити як казав Юрий Бутусов нищити іх нищити ,спалювати живцем тисячами всіх московитів і вірізати всіх орків і іхню чортову краіну !!!
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30.07.2022 18:30 Ответить
тіпа орки дозволять розслідувати свій же злочин
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30.07.2022 18:33 Ответить
Дозвіл буде точно такий як з "Боїнгом". Іспанський диспетчер, фотошопні знімки з Космосу, і всі деталі різних версій по пропагандон-шоу. І все.
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30.07.2022 18:34 Ответить
В цей раз вони можуть все зробити краще, вони показували не розірвані ********** хімарсів на херсонського мосту. Зібрали уламки хімарсів, взяли нерозірваний *********, додали вибухівки, поставили поряд гради, дали залп в нашу, або навіть їхню сторону(Донецьк обстрілюють кожен день щоб не заскучали) і підірвали бомбу в казармах з полоненими, впевнений що там будуть й обломки в тілах.
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30.07.2022 18:40 Ответить
Абсолютно беспонтовая организация, гутеришь на поводке у путлера
уровень около обсе, те тоже , ходили на поводке, туда можно а туда низя
то мы видим, то мы резко не видим ничего
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30.07.2022 18:37 Ответить
ООН самая бесполезная ***** на этой планете
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30.07.2022 18:43 Ответить
не згоден, рашистам це благо
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30.07.2022 18:46 Ответить
ніт,самабеспалезная- раша
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30.07.2022 20:28 Ответить
групу експертів так само орки накриють артою і скажуть що це ЗСУ
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30.07.2022 18:44 Ответить
Что там расследовать , уже не вернуть наших братьев, российская тварь до последнего будет отрицать все. Эту мразь только нужно уничтожать беспощадно , очистить Украину от мразей ....
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30.07.2022 18:51 Ответить
і нахіба те оон треба, шлюшки для міжнародного дерибану під благопристойними пропозиціями (((
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30.07.2022 18:53 Ответить
Беззуба ООН. Підтримую конгресвумен, щоб перестати фінансувати цих дармоїдів. Якщо не виключать рашку з оон, то так і треба зробити, виключити. І позбавити право вето в радбезі, а то і виаьючити з радбезу. Ці організації беззубі, принципи, на яких вони створювались, треба міняти
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30.07.2022 18:55 Ответить
организация опущенных наций
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30.07.2022 18:57 Ответить
Кончиты Вурст.
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30.07.2022 18:59 Ответить
And this is yet another proof that UN is a SHIT organization. Every country in the world should see that and, if they respect themselves, withdraw from this utterly defunct organization.
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30.07.2022 19:02 Ответить
Кончені тварі. Підіть у гітлера дозволу спитайте. Скоти.
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30.07.2022 19:02 Ответить
ООН? А, що таке ООН? Клуб стурбованих імпотентів...
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30.07.2022 19:40 Ответить
Клінічні ідіоти.
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30.07.2022 19:51 Ответить
Я от думаю, від ООН в форматі на сьогодні здається користь лише кацапам, нашо вони кому потрібні, лишь заважають зробити так як треба
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30.07.2022 20:23 Ответить
оон - никчемная организация, болтуны и политические импотенты.
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30.07.2022 20:23 Ответить
оон пнх
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30.07.2022 20:26 Ответить
Це як? "Будьласочка, можна ми проведемо розслідування? Можна, так? Дякуємо, дуже дякуємо." На біса таке ООН?
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30.07.2022 20:57 Ответить
ООН-организация обьединенных негодников,лишить дармоедов корыта,и распустить!
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30.07.2022 21:37 Ответить
мы нищая, ободранная барыгами за 30 лет страна, теперь диву даёмся, почему с нами поступают так другие страны, с нас весь мир смеётся, и никто несочувствует, потому как, знают, что, мы собрание воров и коррупционеров.
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30.07.2022 22:08 Ответить
Пошла ООН на йух.
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30.07.2022 22:19 Ответить
Яке ООН? Безхребетна шайка дармоїдів!
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30.07.2022 22:39 Ответить
Ви чули? Террористы щось там дозволяють ООН.Це у ООН "сторона", щоб ви суки помирали в муках, ******** з ООН.
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30.07.2022 23:32 Ответить
Громико описував ситуацію під час створення ООН. Особливо як Молотов всіх переконував про право вето членів Собезу. Двічі демонтративно покидав зал засідань, в кінці пригрозив, що відлетить у Москву. Також протестував проти членства ву Собезі гомінданівського Китаю. І таки вламав америкосів. Громико схвально коментував ці дії. Шо шо, але вони знали що це значить для СРСР. Волюнтарист Хрущев навіть бив лаптем по столі під час Генасамблеї, і погрожував вийти, якщо туди не пустять Фіделя. З самого початку диктатор Сталін торпедував ООН. А чому Путін так ставиться. Бо його ідея фікс відновлення СРСР ************* саме на статут ООН і жодна країна самостійно не приєднається до Росії. Тільки силою, бо тема внутрішнього перевороту відпала за "неимением почиталей"
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31.07.2022 00:24 Ответить
Одне слово - підараси.
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31.07.2022 00:30 Ответить
З дозволу сторін? Нахріна тоді ці імпотенти?
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31.07.2022 00:45 Ответить
оон готове взяти за щоку, куди сунуться клерки з оон та різні червоні хрести там чергові провали.
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31.07.2022 09:49 Ответить
 
 