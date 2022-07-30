ООН готова расследовать убийство военнопленных в Оленовке "с разрешения сторон"
ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Оленовке, оккупированной россиянами Донецкой области.
Об этом говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Оленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", - говорится в заявлении.
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+52 Claudia Smith
показать весь комментарий30.07.2022 18:06
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+40 дмитрий #513526
показать весь комментарий30.07.2022 18:07
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/593944805430334?__cft__[0]=AZWPQBA-Tqkgrbfh9cnYEuosBYfVKbnW2DQyN7vf4cPFt44I8_ZYz9gVwqPTJd_OZKWnuGEu7yTgoS6LzAqsoxtArax3-5TqPz_An3YGt4zy5nPRnMN3Ap4NKNYJyje3U6_g6CC3KFv5wvA1VSmiJ8-jRLBjWgyXyV6WGuAAhCcGh3qx7yL2qs2ZYZAiZe-bCaJlp1gWo6tL1AAHJ4L6Ya8XIItK3ikvGom3_E9FPYjwsg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Авжеж, дискредитація нацменів - меседж у цій ІПСО безумовно важливий, але далеко не єдиний. Не забуваймо, що головним адресатом кремлівських "спецоперацій" і далі лишається насамперед "колективний Захід", - вони там у своїх штабах справді вірять у те, що воюють з НАТО, а не з "неіснуючим", у їхніх очах, українським народом, і тому вчорашній "бєспрєдєл", показово вчинений над військовополоненими, - після того, як всі ті *запікано* міжнародні організації 5 місяців з лупою зазирали Україні під нігті, чи не скривдили ми, бува, котрогось рос. полоненого, та чи не травмували його морально, - це такий самий реготливий плювок межи очі давно вже з усіх сторін, пробачте, "опущеній" Кремлем, як на зоні, ООН, як і обстріли Одеського порту зараз після підписання "зернових угод": класичне кримінальне "наскакування" - "і шо, і шо, і шо ти мнє здєлаєш?!"
А ті нічого й не "дєлают" (навіть з Ради Безпеки ООН не виключають, бо "нема механізму"!), - багатолітні раденькі-що-дурненькі вигодонабувачі від mutually beneficial cooperation with Russia (с), лежать тепер "під парашею" й тихо "обтікають" від, пробачте, путінської сечі.
І тільки українці ("бандєровци"!) знов, як і 70 рр. тому, порушують розпорядок у цій глобальній камері: тоді - революцією в Гулагу, тепер - великою визвольною війною. Перемогли тоді (Гулаг таки довелось розпускати!) - переможемо й тепер. Тільки тепер уже й на насіння їхньої чекістської "опрічніни" не лишивши: до повного розпаду.
Carthago delenda est (с).
Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 1960-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs
По-перше, так само, як і ролики ІДІЛ, вона має демонструвати бажаний modus operandi для самих рашків, безпосередньо залучених у бойові дії, слугувати чимось на кшталт заохоченння та індульгенції на найдикіші й розгнуздані прояви жорстокості.
По-друге. Чому обране відео, де цю поведінку демонструє росіянин з виразно етнічно забарвленою зовнішністю? (І дуже швидко й етнічна приналежність нашукалася. Він, щоправда, виявився не бурятом, які в нас перетворилися на мем, а калмиком, але й так піде.) Ну справді, ви ж не думаєте, що на таке здатні виключно вузькоокі люди з монголоїдними рисами облич чи бородані "кавказького" вигляду, а круглоокі з носами картоплиною росіяне на таке нездатні? Ясно що здатні, що далі вглиб цих темних територій, то легше здатні.
Так чому?
А про це дуже легко здогадатися, доста почитати, як рефлексує перший-ліпший "хорошій русскій". Бо вони все ж таки невеликого розуму люди. (Скажімо так, найрозумніший розумник поміж хорошіх русскіх - це за розумовими можливостями приблизно як легкозбуджуваний недалекий українець.) Мені першим трапився Бабченко. Ну й от він пише: ооо, який мерзеннний калмик! ооо, мені тепер пох на їхню долю, най ідуть у пекло всі разом з росією... Ну тобто це - явна відповідь на пожвавлення відцентрових рухів. Дискредитація етнічних меншин, які могли б ставати акторами відцентрових процесів. А то ж ще Бабченко, який все ж таки за межами рашки сидить і не мусить тотих дикунів з глибинки боятися. А уявіть собі столичну чисту публіку в якійсь москві чи пітері, носіїв вєлікой русской культури (тм), яка завжди пам'ятає, що по їхню душу може прийти той глибинний народ, якого вони не знають і бояться...
Ну і звісно, цей аспект частково спрямований і на нас: адже потенційні відцентрові рухи є для нас союзниками. Ну ото й робиться все, аби демонструвати звірячі обличчя етнічних меншин. І ми тому неусвідомлено допомагали, наприклад, створивши мем про бурятів. https://www.facebook.com/kohanovska.t/posts/5200562370040779?__cft__[0]=AZXNn1uskwTPRb1cKzNykIpnhfJSZl6p7ALzh14znrLd1JqJjbN-uaaYeT8H5GFEuKc58_K_N2i3tm3WExv6UaHof4Vg74QYXJDlT05TDHFv4BWpa4TePzLT1sGkxsHMXQ94_K9RsFXvhR5WPzl5IeLSuCe2FI95zVeCfNtpzqvM-IOU2M3HuQKd9SYYaw-T9LPbRegbuLcXQTVjClOM1n6syPFNJmRy5qrw3NL73_53qw&__tn__=-UK-R
Може це дивний висновок, але в мене склалось враження, що орки виклали в мережу відео знущань з полонених для того, щоб угрупування окупантів в Херсоні боялось здаватись в полон. Бо ЗСУ будуть мститись. Це було б дуже ганебно для рашки - тисячі полонених, яких вже не приховати.
то ж поки надумають розслідувати місце злочину буде знищене і докази сфальсифіковані...
тварюки вже добу там копирсаються...
І я в це вірю.
Треба припиняти членство в цій мертвій структурі.
там, де оон гарантують те, що обіцяє рашка - це точно брехня і підстава, нічого доброго не буде
уявляю ситуацію з вивезенням зерна - рашка тупо розстрілює кораблі без конвою, верещить, що тоне вони а провокація українських нацистів, а оон розводить рученьками і лепече типу "нє вінаватиє мі, оно само как-то, да і што там в морє найти мона..."
Агрессия России против Чечни, Молдова, Грузия, Украина... и что то сделала это ООН?! Сидят сопли там жуют... потрындели, и разошлись... до следующий 50 встречи! агрессора Рашку пора выкинуть из ООН!!!
И надо переформатировать устав ООН. Россия напала и она же накладывает вето. Неправильно это. Страны-участники конфликта не должны учавствовать в голосовании!
уровень около обсе, те тоже , ходили на поводке, туда можно а туда низя
то мы видим, то мы резко не видим ничего