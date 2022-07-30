ООН готова расследовать убийство военнопленных в Оленовке "с разрешения сторон"

ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Оленовке, оккупированной россиянами Донецкой области.

Об этом говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Оленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", - говорится в заявлении.

Читайте также: ООН и Красный Крест, которые обязаны были гарантировать сохранение жизни наших военнопленных, должны немедленно отреагировать на теракт РФ в Оленовке, - Зеленский