Рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ: сообщается о 53 погибших украинских пленных. ВИДЕО 21+
Российские оккупанты заявили, что ВСУ якобы ударили по колонии и в результате погибли 53 украинских военнопленных.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
В Минобороны России заявили, что ВСУ якобы нанесли удар ракетами HIMARS по СИЗО возле Оленовки.
В Оленовке расположена колония №120, где рашисты удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка "Азов".
"Погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, ранены также 8 сотрудников изолятора", - заявили в Минобороны страны-оккупанта.
Позже РИА Новости заявило, что количество жертв возросло до 53.
Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что ВСУ никогда не стали бы стрелять по местам заключения пленных.
"Эти заявления необходимо проверить, чтобы это была правда, а не очередной фейк роспропаганды. Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных - это еще одно ужасное и циничное преступление путина и его сообщников", - подчеркнул Геращенко.
Источники УП в разведке сообщили, что зафиксированы артиллерийские удары россиян в направлении Оленовки. Атака была со стороны оккупантов.
Другой источник сообщил, что на днях украинских пленников перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар.
"Это был барак, в котором находились бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему", - проинформировал источник.
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Оленівки - це ******* Катинь. Рашисти знищують докази своїх злочинів та звірств.
Пропагандисти говорять про удар української ракети. Але фото більше нагадують пожежу: ліжка стоять не розкидані від удару і стоять вряд, вцілілі стіни та частково дах
За даними окупантів загинуло 53 українських полонених. Десь 70 поранено. Саме тут утримувалися захисники "Азовсталі". Водночас, усі 8 охоронців ніби-то лише отримали поранення. Чомусь українська ракета не вбила жодного окупанта. Та й занадто мало охорони на таку кількість полонених
Весь світ має побачити ці кадри. Росія країна-терорист. Рашисти - нелюди
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Russia-backed separatists alleged that 53 prisoners-of-war had been killed and injured 70 others, in a rocket strike on the prison camp in Olenivka.
This prison has been used to house many of the Ukrainian soldiers who surrendered at the Azovstal plant in Mariupol two months ago
11You and 10 others
Російському військовому https://fakty.ua/401526-rashist-zastrelivshij-bezoruzhnogo-ukrainca-na-sumcshine-poluchil-pozhiznennyj-srok-foto Вадиму Шишимаріну, визнаному українським судом винним у вбивстві мирного жителя під Сумами, змінено судовий вирок - з довічного на 15 років ув'язнення.
Рішення ухвалив Київський апеляційний суд, передає «https://t.me/c/1408375687/137520 Суспільне ».
https://www.youtube.com/watch?v=A4mJ3V0ikCg Ми вас всіх уб'єм!
Немецкие фашисты обнаружили этих убитых и рассказали миру. То есть кацапьё это фашисты в квадрате или даже в более высокой степени.
"(он) повсюду, и с ним тем более сложно сражаться, чем большее количество людей [...] отрицает как "бесчеловечные" единственные методы, которыми он может быть обезврежен" - ці слова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96 Савітрі Деві , полум'яної ідеологині Езотеричного Гітлеризму і просто чудової жінки, були висловлені з дещо іншого приводу - але до кацапського біосміття теж застосовні на 1488%. Треба просто визнати факт біологічної неповноцінності та деструктивної небезпеки "русскіх" - і за правом Вищої Раси винести історичний вирок. Повне фізичне винищення. Без жалю, без винятків - усіх під жорна тотальної ліквідації. Жорстоко і холоднокровно.
Так, цей комент є усвідомленою пропагандою геноциду, але *****. Геноциду - у прямому значенні цього поняття: кацапський ген має бути вбитий.