Рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ: сообщается о 53 погибших украинских пленных. ВИДЕО 21+

Российские оккупанты заявили, что ВСУ якобы ударили по колонии и в результате погибли 53 украинских военнопленных.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

В Минобороны России заявили, что ВСУ якобы нанесли удар ракетами HIMARS по СИЗО возле Оленовки.

В Оленовке расположена колония №120, где рашисты удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка "Азов".

"Погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, ранены также 8 сотрудников изолятора", - заявили в Минобороны страны-оккупанта.

Позже РИА Новости заявило, что количество жертв возросло до 53.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что ВСУ никогда не стали бы стрелять по местам заключения пленных.

"Эти заявления необходимо проверить, чтобы это была правда, а не очередной фейк роспропаганды. Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных - это еще одно ужасное и циничное преступление путина и его сообщников", - подчеркнул Геращенко.

Источники УП в разведке сообщили, что зафиксированы артиллерийские удары россиян в направлении Оленовки. Атака была со стороны оккупантов.

Другой источник сообщил, что на днях украинских пленников перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар.

"Это был барак, в котором находились бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему", - проинформировал источник.

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