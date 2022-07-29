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Новости Война
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Рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ: сообщается о 53 погибших украинских пленных. ВИДЕО 21+

оленівка

Российские оккупанты заявили, что ВСУ якобы ударили по колонии и в результате погибли 53 украинских военнопленных.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

В Минобороны России заявили, что ВСУ якобы нанесли удар ракетами HIMARS по СИЗО возле Оленовки.

В Оленовке расположена колония №120, где рашисты удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка "Азов".

"Погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, ранены также 8 сотрудников изолятора", - заявили в Минобороны страны-оккупанта.

Позже РИА Новости заявило, что количество жертв возросло до 53.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что ВСУ никогда не стали бы стрелять по местам заключения пленных.

"Эти заявления необходимо проверить, чтобы это была правда, а не очередной фейк роспропаганды. Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных - это еще одно ужасное и циничное преступление путина и его сообщников", - подчеркнул Геращенко.

Источники УП в разведке сообщили, что зафиксированы артиллерийские удары россиян в направлении Оленовки. Атака была со стороны оккупантов.

Другой источник сообщил, что на днях украинских пленников перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар.

"Это был барак, в котором находились бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему", - проинформировал источник.

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обстрел (27327) оккупация (10166) Донецкая область (9734) Минобороны рф (931) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+111
кацапськи виродки стратили наших хлопців....
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29.07.2022 11:31
+90
Рашисты начали убивать и калечить пленных. Какая мразь еще будет рассказывать что между Украиной и Фашистской РоZией может быть подписан мир
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29.07.2022 11:35
+88
Звісно, що рашисти стратили полонених та вигадали відмазку. Рашистів не треба дегуманізовувати, вони самі вже себе дегуманізовали остаточно та безповоротньо.
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29.07.2022 11:32
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Оленівки - це ******* Катинь. Рашисти знищують докази своїх злочинів та звірств.

Пропагандисти говорять про удар української ракети. Але фото більше нагадують пожежу: ліжка стоять не розкидані від удару і стоять вряд, вцілілі стіни та частково дах

За даними окупантів загинуло 53 українських полонених. Десь 70 поранено. Саме тут утримувалися захисники "Азовсталі". Водночас, усі 8 охоронців ніби-то лише отримали поранення. Чомусь українська ракета не вбила жодного окупанта. Та й занадто мало охорони на таку кількість полонених

Весь світ має побачити ці кадри. Росія країна-терорист. Рашисти - нелюди

_____

Russia-backed separatists alleged that 53 prisoners-of-war had been killed and injured 70 others, in a rocket strike on the prison camp in Olenivka.

This prison has been used to house many of the Ukrainian soldiers who surrendered at the Azovstal plant in Mariupol two months ago



11You and 10 others

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29.07.2022 17:44 Ответить
***** а сенсу таке робить?
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29.07.2022 18:03 Ответить
ні...не так...краще - кому це вигідно ??? (класика)
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29.07.2022 20:41 Ответить
Пугать своих в Херсоне, что стояли насмерть
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30.07.2022 07:47 Ответить
вони їх замочили самі
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29.07.2022 18:04 Ответить
Ніяких "зелених кордорів"! Винищувати кацапів як хворих щурів.
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29.07.2022 18:04 Ответить
не ми. І азовці вже були не живі. Даю 100%. Оцих 1000 у нас шо є. На кастрацію і розстріл. Придністров'я всі на розстріл нікого не щадить.
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29.07.2022 18:24 Ответить
Что, ШТО ***** должны ещё сделать эти выродки, чтобы понять простую вещь, НИКАКИЕ договоры с ними не имеют смысла. Кто ответит за эти смерти, кто говорил про выход наших воинов из Марика, кто плен назвал эвакуацией? Кто, кто **** ответит за разминирование того сраного Чонгара, кто ответит почему свинособаки через несколько часов были в Херсоне и через несколько дней в Энергодаре?
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29.07.2022 18:39 Ответить
Та ні ж!.. Ці військовополонені з полку" Азов " самі себе обстріляли з реактивних систем залпового вогню Himars! Шкода пацанів, могли б жити ще, аж до самого суду. І розповісти багато цікавого. Суїцид-це трагедія порушення психіки!..
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29.07.2022 18:42 Ответить
А тим часом,

Російському військовому https://fakty.ua/401526-rashist-zastrelivshij-bezoruzhnogo-ukrainca-na-sumcshine-poluchil-pozhiznennyj-srok-foto Вадиму Шишимаріну, визнаному українським судом винним у вбивстві мирного жителя під Сумами, змінено судовий вирок - з довічного на 15 років ув'язнення.

Рішення ухвалив Київський апеляційний суд, передає «https://t.me/c/1408375687/137520 Суспільне ».
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29.07.2022 18:48 Ответить
А, что сразу не отпустили, ***** В МАНТИЯХ???
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29.07.2022 22:08 Ответить
Росіяни мають горіти в пеклі
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29.07.2022 18:51 Ответить
і при житті... і при їх нікчемному житті вони повінні горіти !!!
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29.07.2022 20:43 Ответить
Ну щотут відповісти, тільки текстом цієї пісні(обережно мат):
https://www.youtube.com/watch?v=A4mJ3V0ikCg Ми вас всіх уб'єм!
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29.07.2022 20:09 Ответить
Зелена шобла за здачу в полон "Азовців" має понести відповідальність!!!!
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29.07.2022 21:10 Ответить
А що саме мала зробити зелена влада ? Надати наказ загинути, але не здаватися ? Маріуполь був у такому кільці, що-або загинути, або здатися. Азовці билися до кінця, Справжні Воїни, ніхто їх боягузами на має права називати. У хлопців з'явився хоч якийсь шанс вижити при потраплянні у полон. Дуже сумно, що клятий оркостан і цей шанс у них забрав... А з дивану дуже просто когось звинувачувати та розповідати що та як треба.
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29.07.2022 21:29 Ответить
"що саме мала зробити зелена влада?" - для зебілів відповідаю: більше асфальта покласти
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30.07.2022 11:06 Ответить
Кацапы должны сохнуть. Все. До единого
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29.07.2022 21:15 Ответить
Пишуть, що Прокопенко і Волина теж там находились,що теж загинули-вбили
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29.07.2022 22:55 Ответить
Писали раніше, що їх вивезли в лефортово.
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30.07.2022 00:22 Ответить
Когда кацапьё расстреляло десятки тысяч польских офицеров в Катыни, они брехали, что их расстреляли немцы.

Немецкие фашисты обнаружили этих убитых и рассказали миру. То есть кацапьё это фашисты в квадрате или даже в более высокой степени.
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29.07.2022 23:35 Ответить
Зеленський має написати заяву, "за власним бажанням".
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30.07.2022 02:50 Ответить
Цей звірячий акт - ще один доказ на користь неполіткошерного, але істинного твердження: кацап - це біологічний унтерменш та абсолютний ворог людства.
"(он) повсюду, и с ним тем более сложно сражаться, чем большее количество людей [...] отрицает как "бесчеловечные" единственные методы, которыми он может быть обезврежен" - ці слова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96 Савітрі Деві , полум'яної ідеологині Езотеричного Гітлеризму і просто чудової жінки, були висловлені з дещо іншого приводу - але до кацапського біосміття теж застосовні на 1488%. Треба просто визнати факт біологічної неповноцінності та деструктивної небезпеки "русскіх" - і за правом Вищої Раси винести історичний вирок. Повне фізичне винищення. Без жалю, без винятків - усіх під жорна тотальної ліквідації. Жорстоко і холоднокровно.
Так, цей комент є усвідомленою пропагандою геноциду, але *****. Геноциду - у прямому значенні цього поняття: кацапський ген має бути вбитий.
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30.07.2022 06:30 Ответить
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