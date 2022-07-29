Рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ: повідомляється про 53 загиблих українських полонених. ВIДЕО 21+

Російські окупанти заявили, що ЗСУ нібито вдарили по колонії та внаслідок цього загинули 53 українських військовополонених.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

В Міноборони Росії заявили, що ЗСУ нібито завдали удару ракетами HIMARS по СІЗО біля Оленівки.

В Оленівці розташована колонія №120, де рашисти утримують у полоні українських захисників, зокрема бійців полку "Азов".

"Загинули 40 та поранені 75 військовополонених українців, поранено також 8 співробітників ізолятора", - заявили в Міноборони країни-окупанта.

Пізніше РИА Новости заявило, що кількість жертв зросла до 53.

Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що ЗСУ ніколи не стали б стріляти по місцях ув'язнення полонених.

"Ці заяви необхідно перевірити щодо того, щоб це була правда, а не черговий фейк роспропаганди. Якщо це виявиться правдою, то очевидно, що вбивство українських полонених - це ще один жахливий та цинічний злочин путіна та його спільників", - наголосив Геращенко.

Джерела УП у розвідці повідомили, що зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Атака була з боку окупантів.

Інше джерело повідомило, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар

"Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому", - поінформувало джерело.

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