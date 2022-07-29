Рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ: повідомляється про 53 загиблих українських полонених. ВIДЕО 21+
Російські окупанти заявили, що ЗСУ нібито вдарили по колонії та внаслідок цього загинули 53 українських військовополонених.
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
В Міноборони Росії заявили, що ЗСУ нібито завдали удару ракетами HIMARS по СІЗО біля Оленівки.
В Оленівці розташована колонія №120, де рашисти утримують у полоні українських захисників, зокрема бійців полку "Азов".
"Загинули 40 та поранені 75 військовополонених українців, поранено також 8 співробітників ізолятора", - заявили в Міноборони країни-окупанта.
Пізніше РИА Новости заявило, що кількість жертв зросла до 53.
Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що ЗСУ ніколи не стали б стріляти по місцях ув'язнення полонених.
"Ці заяви необхідно перевірити щодо того, щоб це була правда, а не черговий фейк роспропаганди. Якщо це виявиться правдою, то очевидно, що вбивство українських полонених - це ще один жахливий та цинічний злочин путіна та його спільників", - наголосив Геращенко.
Джерела УП у розвідці повідомили, що зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Атака була з боку окупантів.
Інше джерело повідомило, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар
"Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому", - поінформувало джерело.
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Оленівки - це ******* Катинь. Рашисти знищують докази своїх злочинів та звірств.
Пропагандисти говорять про удар української ракети. Але фото більше нагадують пожежу: ліжка стоять не розкидані від удару і стоять вряд, вцілілі стіни та частково дах
За даними окупантів загинуло 53 українських полонених. Десь 70 поранено. Саме тут утримувалися захисники "Азовсталі". Водночас, усі 8 охоронців ніби-то лише отримали поранення. Чомусь українська ракета не вбила жодного окупанта. Та й занадто мало охорони на таку кількість полонених
Весь світ має побачити ці кадри. Росія країна-терорист. Рашисти - нелюди
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Russia-backed separatists alleged that 53 prisoners-of-war had been killed and injured 70 others, in a rocket strike on the prison camp in Olenivka.
This prison has been used to house many of the Ukrainian soldiers who surrendered at the Azovstal plant in Mariupol two months ago
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Російському військовому https://fakty.ua/401526-rashist-zastrelivshij-bezoruzhnogo-ukrainca-na-sumcshine-poluchil-pozhiznennyj-srok-foto Вадиму Шишимаріну, визнаному українським судом винним у вбивстві мирного жителя під Сумами, змінено судовий вирок - з довічного на 15 років ув'язнення.
Рішення ухвалив Київський апеляційний суд, передає «https://t.me/c/1408375687/137520 Суспільне ».
https://www.youtube.com/watch?v=A4mJ3V0ikCg Ми вас всіх уб'єм!
Немецкие фашисты обнаружили этих убитых и рассказали миру. То есть кацапьё это фашисты в квадрате или даже в более высокой степени.
"(он) повсюду, и с ним тем более сложно сражаться, чем большее количество людей [...] отрицает как "бесчеловечные" единственные методы, которыми он может быть обезврежен" - ці слова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96 Савітрі Деві , полум'яної ідеологині Езотеричного Гітлеризму і просто чудової жінки, були висловлені з дещо іншого приводу - але до кацапського біосміття теж застосовні на 1488%. Треба просто визнати факт біологічної неповноцінності та деструктивної небезпеки "русскіх" - і за правом Вищої Раси винести історичний вирок. Повне фізичне винищення. Без жалю, без винятків - усіх під жорна тотальної ліквідації. Жорстоко і холоднокровно.
Так, цей комент є усвідомленою пропагандою геноциду, але *****. Геноциду - у прямому значенні цього поняття: кацапський ген має бути вбитий.