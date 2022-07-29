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Новини Війна
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Рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ: повідомляється про 53 загиблих українських полонених. ВIДЕО 21+

Російські окупанти заявили, що ЗСУ нібито вдарили по колонії та внаслідок цього загинули 53 українських військовополонених.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

В Міноборони Росії заявили, що ЗСУ нібито завдали удару ракетами HIMARS по СІЗО біля Оленівки.

В Оленівці розташована колонія №120, де рашисти утримують у полоні українських захисників, зокрема бійців полку "Азов".

"Загинули 40 та поранені 75 військовополонених українців, поранено також 8 співробітників ізолятора", - заявили в Міноборони країни-окупанта.

Пізніше РИА Новости заявило, що кількість жертв зросла до 53.

Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що ЗСУ ніколи не стали б стріляти по місцях ув'язнення полонених.

"Ці заяви необхідно перевірити щодо того, щоб це була правда, а не черговий фейк роспропаганди. Якщо це виявиться правдою, то очевидно, що вбивство українських полонених - це ще один жахливий та цинічний злочин путіна та його спільників", - наголосив Геращенко.

Джерела УП у розвідці повідомили, що зафіксовано артилерійські удари росіян у напрямку Оленівки. Атака була з боку окупантів.

Інше джерело повідомило, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар

"Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому", - поінформувало джерело.

Читайте: Російська армія обстріляла 22 населені пункти Донеччини за добу. Завдали ударів по школі, залізниці, житловим будинкам, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28596) окупація (6713) Донецька область (8522) Міноборони рф (708) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+111
кацапськи виродки стратили наших хлопців....
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29.07.2022 11:31
+90
Рашисты начали убивать и калечить пленных. Какая мразь еще будет рассказывать что между Украиной и Фашистской РоZией может быть подписан мир
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29.07.2022 11:35
+88
Звісно, що рашисти стратили полонених та вигадали відмазку. Рашистів не треба дегуманізовувати, вони самі вже себе дегуманізовали остаточно та безповоротньо.
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29.07.2022 11:32
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Оленівки - це ******* Катинь. Рашисти знищують докази своїх злочинів та звірств.

Пропагандисти говорять про удар української ракети. Але фото більше нагадують пожежу: ліжка стоять не розкидані від удару і стоять вряд, вцілілі стіни та частково дах

За даними окупантів загинуло 53 українських полонених. Десь 70 поранено. Саме тут утримувалися захисники "Азовсталі". Водночас, усі 8 охоронців ніби-то лише отримали поранення. Чомусь українська ракета не вбила жодного окупанта. Та й занадто мало охорони на таку кількість полонених

Весь світ має побачити ці кадри. Росія країна-терорист. Рашисти - нелюди

_____

Russia-backed separatists alleged that 53 prisoners-of-war had been killed and injured 70 others, in a rocket strike on the prison camp in Olenivka.

This prison has been used to house many of the Ukrainian soldiers who surrendered at the Azovstal plant in Mariupol two months ago



11You and 10 others

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29.07.2022 17:44 Відповісти
***** а сенсу таке робить?
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29.07.2022 18:03 Відповісти
ні...не так...краще - кому це вигідно ??? (класика)
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29.07.2022 20:41 Відповісти
Пугать своих в Херсоне, что стояли насмерть
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30.07.2022 07:47 Відповісти
вони їх замочили самі
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29.07.2022 18:04 Відповісти
Ніяких "зелених кордорів"! Винищувати кацапів як хворих щурів.
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29.07.2022 18:04 Відповісти
не ми. І азовці вже були не живі. Даю 100%. Оцих 1000 у нас шо є. На кастрацію і розстріл. Придністров'я всі на розстріл нікого не щадить.
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29.07.2022 18:24 Відповісти
Что, ШТО ***** должны ещё сделать эти выродки, чтобы понять простую вещь, НИКАКИЕ договоры с ними не имеют смысла. Кто ответит за эти смерти, кто говорил про выход наших воинов из Марика, кто плен назвал эвакуацией? Кто, кто **** ответит за разминирование того сраного Чонгара, кто ответит почему свинособаки через несколько часов были в Херсоне и через несколько дней в Энергодаре?
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29.07.2022 18:39 Відповісти
Та ні ж!.. Ці військовополонені з полку" Азов " самі себе обстріляли з реактивних систем залпового вогню Himars! Шкода пацанів, могли б жити ще, аж до самого суду. І розповісти багато цікавого. Суїцид-це трагедія порушення психіки!..
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29.07.2022 18:42 Відповісти
А тим часом,

Російському військовому https://fakty.ua/401526-rashist-zastrelivshij-bezoruzhnogo-ukrainca-na-sumcshine-poluchil-pozhiznennyj-srok-foto Вадиму Шишимаріну, визнаному українським судом винним у вбивстві мирного жителя під Сумами, змінено судовий вирок - з довічного на 15 років ув'язнення.

Рішення ухвалив Київський апеляційний суд, передає «https://t.me/c/1408375687/137520 Суспільне ».
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29.07.2022 18:48 Відповісти
А, что сразу не отпустили, ***** В МАНТИЯХ???
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29.07.2022 22:08 Відповісти
Росіяни мають горіти в пеклі
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29.07.2022 18:51 Відповісти
і при житті... і при їх нікчемному житті вони повінні горіти !!!
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29.07.2022 20:43 Відповісти
Ну щотут відповісти, тільки текстом цієї пісні(обережно мат):
https://www.youtube.com/watch?v=A4mJ3V0ikCg Ми вас всіх уб'єм!
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29.07.2022 20:09 Відповісти
Зелена шобла за здачу в полон "Азовців" має понести відповідальність!!!!
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29.07.2022 21:10 Відповісти
А що саме мала зробити зелена влада ? Надати наказ загинути, але не здаватися ? Маріуполь був у такому кільці, що-або загинути, або здатися. Азовці билися до кінця, Справжні Воїни, ніхто їх боягузами на має права називати. У хлопців з'явився хоч якийсь шанс вижити при потраплянні у полон. Дуже сумно, що клятий оркостан і цей шанс у них забрав... А з дивану дуже просто когось звинувачувати та розповідати що та як треба.
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29.07.2022 21:29 Відповісти
"що саме мала зробити зелена влада?" - для зебілів відповідаю: більше асфальта покласти
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30.07.2022 11:06 Відповісти
Кацапы должны сохнуть. Все. До единого
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29.07.2022 21:15 Відповісти
Пишуть, що Прокопенко і Волина теж там находились,що теж загинули-вбили
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29.07.2022 22:55 Відповісти
Писали раніше, що їх вивезли в лефортово.
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30.07.2022 00:22 Відповісти
Когда кацапьё расстреляло десятки тысяч польских офицеров в Катыни, они брехали, что их расстреляли немцы.

Немецкие фашисты обнаружили этих убитых и рассказали миру. То есть кацапьё это фашисты в квадрате или даже в более высокой степени.
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29.07.2022 23:35 Відповісти
Зеленський має написати заяву, "за власним бажанням".
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30.07.2022 02:50 Відповісти
Цей звірячий акт - ще один доказ на користь неполіткошерного, але істинного твердження: кацап - це біологічний унтерменш та абсолютний ворог людства.
"(он) повсюду, и с ним тем более сложно сражаться, чем большее количество людей [...] отрицает как "бесчеловечные" единственные методы, которыми он может быть обезврежен" - ці слова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96 Савітрі Деві , полум'яної ідеологині Езотеричного Гітлеризму і просто чудової жінки, були висловлені з дещо іншого приводу - але до кацапського біосміття теж застосовні на 1488%. Треба просто визнати факт біологічної неповноцінності та деструктивної небезпеки "русскіх" - і за правом Вищої Раси винести історичний вирок. Повне фізичне винищення. Без жалю, без винятків - усіх під жорна тотальної ліквідації. Жорстоко і холоднокровно.
Так, цей комент є усвідомленою пропагандою геноциду, але *****. Геноциду - у прямому значенні цього поняття: кацапський ген має бути вбитий.
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30.07.2022 06:30 Відповісти
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