Убийство украинских военнопленных в оккупированной Оленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина, - ГУР

Взрывы в оккупированной Оленовке, повлекшие гибель украинских защитников, - это сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны РФ.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" ​​(Лига) по личной команде номинального владельца указанной ЧВК – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ", – рассказали в Главном управлении разведки.

Отмечается, что целью преступления было скрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

"Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не соответствовали требованиям российского руководства, "проблема" была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами", - рассказали разведчики.

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Еще одной целью провокации является увеличение социального напряжения в Украине.

"Учитывая большой общественный интерес к судьбе героев "Азовстали", по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине", - добавили в ГУР МО.

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что колонию в Оленовке "обстреляли" российские оккупанты.

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