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Новости Война
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Убийство украинских военнопленных в оккупированной Оленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина, - ГУР

оленівка

Взрывы в оккупированной Оленовке, повлекшие гибель украинских защитников, - это сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны РФ.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" ​​(Лига) по личной команде номинального владельца указанной ЧВК – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ", – рассказали в Главном управлении разведки.

Отмечается, что целью преступления было скрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

"Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не соответствовали требованиям российского руководства, "проблема" была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами", - рассказали разведчики.

Читайте также: У СБУ есть перехваты, подтверждающие, что Оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. АУДИО

Еще одной целью провокации является увеличение социального напряжения в Украине.

"Учитывая большой общественный интерес к судьбе героев "Азовстали", по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине", - добавили в ГУР МО.

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что колонию в Оленовке "обстреляли" российские оккупанты.

Читайте также: Рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ: сообщается о 53 погибших украинских пленных. ВИДЕО 21+

Автор: 

военнопленные (1074) разведка (4179) убийство (6490) Донецкая область (9734) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+79
І тепер нагадайте який підорас завадив арешту літака з цими вагнерівськими скотами?
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29.07.2022 18:17
+76
Не несите этот бред что убийство не было согласовано с руководством РФ да еще с целью скрыть разворовывания денег. На Рашке есть где деньги воровать в гораздо больших размерах чем на ремонте казармы для военнопленных. Наша власть уже начала отмазывать ***** и рашистов, чтобы к нашей власти не возникли вопросы о предательских переговорах по поводу сдачи Азова.
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29.07.2022 18:07
+68
ермаковский членосос буданов по приказу отмазывает военные преступления кацапов перекидывая всю вину на частную компанию и снимая также вину и с предателей типа верещук которые обманом передали украинцев на смерть
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29.07.2022 18:08
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Правила форума Совет форумчан
опять царь хороший бояре плохие.все они знали.
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29.07.2022 18:05 Ответить
не все так однозначно буданов вам не соврет !там действительно параша не виновата !-это все вагнер это он во всем виноват но не рф армия и не *****!
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29.07.2022 18:12 Ответить
І тепер нагадайте який підорас завадив арешту літака з цими вагнерівськими скотами?
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29.07.2022 18:17 Ответить
один раз не підарас, але ВОНО ПОСТІЙНО ВИСУКПАЄ У РОЛІ підараса (в поганому сенсі слова, голуб"ята мене не турбують, поки не лізуть на екрани)!
, прибрати підора негайно неможливо( воно хнрой для всесвіту, терпіти це гівно, тех неможлмво!
що робити?
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29.07.2022 19:56 Ответить
Злочин скоїли "вагнерівці", яких спасли зермаки.
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29.07.2022 18:18 Ответить
Пригожин та всі виконавці мають здохнути...
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29.07.2022 18:05 Ответить
...После «обстрела» СИЗО в Еленовке с нами связались два офицера ВС РФ, находящиеся на территории ДНР и один из наших источников в Чечне.
По их словам, произошедшее сделано руками либо ЧВК, либо какого-то спецподразделения ГУ ГШ МО РФ. Цель - замести следы, поскольку Украина подготовила списки военнопленных на обмен, и в этих списках были запытанные до смерти или сильно искалеченные бойцы «Азова», попавшие в руки Кадырова (который, по нашей информации, лично пытал привезенных к нему пленных). Если погибших еще можно было списать на то, что они умерли в плену от болезней или от ран, полученных во время боев в Мариуполе, то допустить возвращение в Украину жертв пыток было никак нельзя.

«Тут поступили как со спиз…ными складами, чтобы не попасть под уголовку, надо просто уничтожить сам склад и сказать, что так и было. Все сгорело, а так там был полный комплект всего, даже не сомневайтесь. Решили просто угробить всех, чтобы спрятать тех, кого запытали "чехи"», - говорит российский офицер. https://telegra.ph/Elenovka--rossijskaya-popytka-zamesti-sledy-*******-prestuplenij-protiv-ukrainskih-*************-07-29
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29.07.2022 18:28 Ответить
о боже(((((((((((((((((((
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29.07.2022 18:36 Ответить
Похоже на правду

А не этот бред про "комиссию из москвы"
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29.07.2022 18:52 Ответить
Я так і розуміла що вони знайдуть спосіб знищити айдаровців , це все правда про тортурu .
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29.07.2022 19:56 Ответить
Це звичайна дезуха москальских військових. Вони хотять виглядати як "гвардєйци кутузова в білих, образцово натягнутих на корнєплоди, панталонах", а не як зашмаркані кров'ю гієни, що вбивають без розбору. "Їхтамнєт" ми вже проходили.
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29.07.2022 20:42 Ответить
Вже вирахували потвору, що оскопила нашого полоненого. Після Перемоги треба знищити всіх цих вбивць, як робивце Моссад.

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29.07.2022 18:32 Ответить
Білецький час пішов!
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29.07.2022 21:56 Ответить
А тех кто , спас этих "вагнеровцев " ⁉️ЗРАДНИКИ -Зеленский и д'ерьмак ‼️Верещучка , передавшая Героев "Азов на растерзание фашистам
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29.07.2022 19:47 Ответить
А зелений зрадник їх віддав ***** за просто так щоб зазирнути йому вглаз.
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29.07.2022 18:05 Ответить
зеленый зрадник, просто заисывает видосы, подписывает бумажки даже их не читая, за что потом и ответит!!! Все как во втором Железном человеке. Кукла, под бухлом и наркотой, с рукой в жопе
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29.07.2022 18:14 Ответить
поэтому и решили убить но чтобы не морать предателя зэ и ***** придумали расказки про вагнеровцев а кацапо-сожитель буданов объявил об этом
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29.07.2022 18:17 Ответить
Демилитаризировать этого пресловутого Пригожина будет наиболее достойным ответом на всю эту дичь. Ну а по самой этой банде, все прекрасно помним наш "Вагнергейт". Никому там не икается?
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29.07.2022 18:06 Ответить
Всем пид#расам из "СЛУГ" КЛОУНАРИЯ ,которые 1 годдружно отмазывали своего zeИУДУ ,валяя "дурочку"со следственной комиссией марьянки безумной‼️
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29.07.2022 19:36 Ответить
це добре, що ГУР працює, але висновки не в'яжуться. тут не узгодили, а тут цілий сценарій розробили, які креативні.
ясно одне - що ворог підлий, підступний, заслуговує на глобальну зневагу і тотальне знищення.
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29.07.2022 18:07 Ответить
вагнеровці....шось знайоме,десь чув......
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29.07.2022 18:07 Ответить
Чорти....шось знайоме,десь чув......
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29.07.2022 18:52 Ответить
Не несите этот бред что убийство не было согласовано с руководством РФ да еще с целью скрыть разворовывания денег. На Рашке есть где деньги воровать в гораздо больших размерах чем на ремонте казармы для военнопленных. Наша власть уже начала отмазывать ***** и рашистов, чтобы к нашей власти не возникли вопросы о предательских переговорах по поводу сдачи Азова.
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29.07.2022 18:07 Ответить
да просто твари жидко обделались со своим "гениальным планом", и готовят себе такую форточку...
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29.07.2022 20:37 Ответить
ермаковский членосос буданов по приказу отмазывает военные преступления кацапов перекидывая всю вину на частную компанию и снимая также вину и с предателей типа верещук которые обманом передали украинцев на смерть
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29.07.2022 18:08 Ответить
А це не ті вагнерівці, яких а одну мить відпустив зеленський, зливши операцію по їх затриманню, яку готували роки?
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29.07.2022 18:09 Ответить
Думаю це ті вагнеровці із- за яких уволили Бурбу та інших українських розвідників ,що рашістu спалили цей будинок, де розташовувалися українські военнопленні -то зрозуміло для чого, щоб скрити тортури наших хлопців .
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29.07.2022 20:04 Ответить
шо-то вторая часть мне не совсем понятна.......
зеленым говнецом от нее попахивает.....
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29.07.2022 18:09 Ответить
Вот так. Два ,,жеста доброй воли" от зеленского - вагнеровцы и Азовцы. И тех и других зеленский с радостью отдал кацапам. И теперь вагнеровцы убивают украинских патриотов, чтобы облегчить зеленскому жизнь
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29.07.2022 18:13 Ответить
23 лютого 2022 року Зе зі своєю шоблою і послав їх у Маріуполь. Це вже стверджений факт.
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29.07.2022 18:20 Ответить
соціальна напруга в Україні - в межах норми, а от на лінії вогню напруга точно збільшиться до рівня плазменої дуги
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29.07.2022 18:13 Ответить
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxNt70EWQvfR7sPkmsycpykP9yvMBZUgc_

Генерал тіней. Справжня історія Василя Барби
Василь Бурба більше не є головним розвідником країни і навіть не працівником спецслужб. Вагнергейт коштував йому не лише крісла начальника Головного управління розвідки Міноборони, а й професійної кар'єри. З іншого боку, розслідування Bellingcat та війна з Офісом президента зробили його публічною фігурою, знайомою із секретами багатьох людей. Це небезпечний набір якостей. Але Бурба вже зробив крок у велику політику, кинувши виклик Володимиру Зеленському. "СПОЧАТКУ РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ"
Ми зустрілися в одному з ресторанів Києва. Бурба трохи спізнився, але була причина. Міністр оборони Олексій Резніков саме задовольнив його рапорт та звільнив із ЗСУ. Напередодні зустрічі Бурба розбирався з документацією стосовно виключення його зі списків військової частини. Читати повністю https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbnJMZjd0YV9xRWRJc0JqLXVvdHNCTU8xampMUXxBQ3Jtc0tuNDJ1V25MSHBTaU9ZUXAzNk5zNkdEYlFsUW5mVllFU09keG83RHZTV2tjQnBseVE1U0oxdmU3cnBCb096VDRBcS1LVVF3alB4N0RkS2pDdjlsenJCaFo4YlVQUTBrZy1UWE5VM1N5MlZFVjVsVTBhMA&q=https%3A%2F%2Fprojects.liga.net%2Fgeneral-of-.. https://projects.liga.net/general-of-.. .
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29.07.2022 18:14 Ответить
Бред якийсь !
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29.07.2022 18:15 Ответить
не думаю, що високе керівництво з москви було би не задоволено умовам утримання полонених, навіть якщо би їх у вигрібній ямі тримали. Розкрадання вони приховували? Самі основні розкрадання в центрі робляться, а решті що залишиться, це не новина, все бабло йде до москви, завжди так було з того часу як ту довбану москву будувати тільки почали. Спеціально вбили, може хтось там і риє під пригожина, там же банка з павуками.
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29.07.2022 18:15 Ответить
ну да , это из серии, что в 2014 войну на Донбассе якобы начал гиркин -стрелков по личной инициативе, а не пуйло....
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29.07.2022 18:50 Ответить
Що за локшина на вуха за "розкрадання коштів на утримання вязнів" - багато треба
коштів на баланду з пшонки і йод замість ліків ? Хтось тут свистить, мало місце просто
страта Українських полонених і зе клоун тут перша скрипка.
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29.07.2022 18:17 Ответить
Ответственность за эту войну несет русня. Вся и поголовно. Не нужно разделять на национальности и должности.
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29.07.2022 18:18 Ответить
Все там робиться за вказівками *****. Ця ж ублюдошна гнида має десь своїх дітей можливо внуків які спокійно живуть. От чим би краще ГУР зайнялось
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29.07.2022 18:19 Ответить
Вибачте але це якась діч! Типу пригожин боючись (чого?) що дізнаються що він розтринькав пару лямів (типу він їх не може компенсувати) вйібав по одному із найцінніших важилів(Азову) уйла на Україну? Ще більш ідіотським виглядає маячня що було направлено якась спец комісія що мала б перевірити чи всі грошикі пішли на облаштування азовців. ШТА?
ГУР ти несеш якусь діч!
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29.07.2022 18:20 Ответить
***** ниучём нивиноват !это все вагнер А кацапы хорошие
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29.07.2022 18:20 Ответить
я правильно зрозумів, що гроші, виділені на хороший догляд за нашими військовополоненими, були розкрадені Вагнеровцями і тому Пригожин їх убив.
Армія РФ ні в чому не винна, нічого не знала і навіть направила комісію з Москви дізнатися чи не потрібно полоненим ще чогось?

Висновок - наш український ГУР працює на ворога та відбілює злочини армії РФ.👇

Зазначається, що метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Джерело:
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29.07.2022 18:20 Ответить
І в цей же час вовочка в поті лиця працюе над зняттям санкція з Абрамовича і вивозом для цього зерна
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29.07.2022 18:25 Ответить
73% дятлов!
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29.07.2022 18:27 Ответить
*****, порохоботский, эти 73% пока ты коменты за шоколадку строчишь жизни свои отдают
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29.07.2022 18:50 Ответить
Дніпро - знаю.
А Днєпр, це де?
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29.07.2022 18:59 Ответить
Та чого його питати, воно ж дебільне, та ще й язик свій затер, смакуючи дермаків подоляковичів.
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29.07.2022 21:10 Ответить
Зеля ще з контролем Журавля не закінчив, а його нагрузили Азовом,їх же там ого скільки деж їх усіх проконтролюєш.
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29.07.2022 22:04 Ответить
Напруга теперь будет действительно большая. На фронте. Теперь каждый украинский солдат обязан иметь при себе канцелярский нож и бутылку бензина на случай ели русофашист попадется в плен
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29.07.2022 18:24 Ответить
Кожен українець повинен вбити трех ординців. -
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29.07.2022 18:38 Ответить
IgorGirkin

@GirkinGirkin

·

https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1553004171011526657 2 ч

русская z-армия расстреляла санитарный HMMWV украинской армии.
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29.07.2022 18:26 Ответить
продолжайте пленным оркам предоставлять все блага цивилизации. мы же соблюдаем конвенцию. ******.
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29.07.2022 18:26 Ответить
сраный запад поднял визг когда наши везли пленных с голыми торсами и не скрыли их лица. Ах, как это негуманно!
а что эти с*ки делают с нашими - да ладно, а что мы можем сделать?! просто бл*ди.
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29.07.2022 18:42 Ответить
Я думаю во всемвиноваты солдаты на местах. Сначала они берут рашистов в плен вылизывают им зад, а потом уже передают пленных нашей власти которая целует их в зад. Если бы наши солдаты были адекватными и никого не передавали то и нашей власти небыло б кого вылизывать. Логику улавливаете?
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29.07.2022 18:49 Ответить
А на кого ти збираєшся мінять 7000 наших полонених
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29.07.2022 21:20 Ответить
І зранку каву в ліжко!
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29.07.2022 19:00 Ответить
Кацапам СМЕРТЬ...
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29.07.2022 18:31 Ответить
Это Буданову его руцкий кореш по секрету рассказал? Ну, тот, который сосед или от другой кореша Ермака, у которого папа в ФСБ? Ну,бл...дурдом!
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29.07.2022 18:31 Ответить
Вірити дебілу Буданову, себе не поважати.
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29.07.2022 18:32 Ответить
Це що за дічь!!!??? Сьогодні вранці була новина, що вагнерівці взаємодіють з мо росііі і виконують їх накази!!!!
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29.07.2022 18:35 Ответить
Невже? "метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених"
Так це вагнерівці охороняли та крали хліб а потім замели сліди?
Не здається що це якась дурня?
Свідомо був наказ на знищення щоб таким чином відплатити за обстріли складів та казарм з ординцями. Від безсилля щось протиставити американським РСЗВ.
Це послання - будете знищувати наших солдатів - ми будемо знищувати ваше населення та полонених.
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29.07.2022 18:36 Ответить
Ну так в этом и есть суть этой войны, если еще кто не понял. Кацапам терять уже нечего, они все поставили на кон.
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29.07.2022 20:04 Ответить
Прикриття Ермака та Татарова ...Прибирають свідків та не угодних Зеленському азовців бо питання наказу здачі в полон не є для рейтингу хорошим і може виникнути фас-мажорна ситуація. Екстракція чи позорна здача гарнізону Маріуполя.
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29.07.2022 18:37 Ответить
https://censor.net/ua/news/3357227/**************************************************************************************************
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29.07.2022 18:37 Ответить
Думаю, це зроблено рамзанами
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29.07.2022 18:37 Ответить
В youtube є інтерв'ю буданова арестовичу, в якому буданов стверджував, що операції по вагнерівцям не було взагалі. Якщо тоді збрехав, то чи варто йому вірити зараз. Це було знищення доказів злочинів проти полонених
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29.07.2022 18:41 Ответить
Як можна було видавати наказ про здачу в полон "азовців" і надіятись, що рашка виконає обіцянки обміняти. Якщо говорити мовою війни, то це було і небезпечно і ганебно. То що думав наш г.комндуючий?
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29.07.2022 18:47 Ответить
А він що, думає? Людина ніколи не працювала, що ще треба?
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29.07.2022 18:57 Ответить
Коли говорящі голови говорять - "потрібно брати полонених кацапів і не обіжати бо це обмінний фонд і ми не звірі щоб вбивати " ! Я так скажу берете ви їх чи не берете кацапам похєр на своїх полонених було є і буде у всі віки , при успвху ЗСУ вони більшу частину поронених знищать і це ще один доказ того ! Тому будете ви боати кацапів або різати їх як баранів нічого не зміниться абсолютно бо ми воюємо з пеклом , а там зовсім інша конституція
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29.07.2022 18:53 Ответить
******. ****** какая еще накуй комиссия из масковии! какие хищения!! да там **** все подонки и ублюдки!
если єти скоты и хотели что то скрыть - то факты массовых казней, пытки и издевательств над пленными. а еще - месть за свою трусость, позор и унижение перед Азовцами
а гур то походу москалям жопы прикрывает 👎👎👎
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29.07.2022 18:53 Ответить
ну да, это все злой повар сам устроил, а кацапы - они ангелы. зеленая лапша для полных лохов
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29.07.2022 18:55 Ответить
Це мабуть російский ГУР доповідае молодці які викрили воров бюджетних коштів і пілкуются про полонених Азовців аж поважна комісія із москви должна була приїхать та розібратися з умовами содержані полонених. Ай да зеленський ай да молодець оце так казачка від 95 квартала треба серію в сватах зробить
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29.07.2022 18:56 Ответить
убить всех, начиная с Пригожина
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29.07.2022 18:58 Ответить
и заканчивая членограями
кстати, кто из актёров Квартала-95 стал военным, волонтёром или хотя бы донором ВСУ?
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29.07.2022 18:59 Ответить
https://youtu.be/eeDZy76zOyE
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29.07.2022 18:59 Ответить
"Кур-р-рва" - слово літературне.
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29.07.2022 19:09 Ответить
він чи укурений?
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29.07.2022 19:10 Ответить
Інформації про "діяльність" вагнерівців у відкритому доступі немає,але її предостатньо для тих,хто знає де її шукати.Повірте,що ця мерзота заслуговує на негайне знищення,як тільки попаде в приціл. Любими способами!!!Все найжахливіше і нелюдське,що ви будете чути-пов'язане з цими тварюками.Ніякого жалю і полону для цих потвор!!!
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29.07.2022 19:51 Ответить
був шанс завдати удару цій шушарі вагнерівцям, але найвеличніший зробив акт доброї волі
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29.07.2022 19:55 Ответить
Таку беззубу жертву агресії як Україна можна побажати будь-якому окупанту. Знищуйте все, що хочеш і кого хочеш, і живи спокійно на своїй території.
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29.07.2022 20:02 Ответить
"Зазначається, що метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.....". Рєбята, що ви мелете, які нах#й "приховування фактів розкрадання коштів"? Це свідоме знищення Азовців, яких у свій час "евакуював" ZEлений піськограй. Причому у виграші від цього обидві сторони, перші мстяться за те що потенціально сцються та ненавидять Азовців, другі таким чином замітають сліди, бо звільнені з полону азовці, які мають безперечний авторитет та повагу навіть середЗЕбидла, можуть багато чого розповісти, через що чийсь ЗЕлений х#й може опинитись не на клаві роялю, а на дереві. Так, що не треба відмазувати, ані руссофашисто, ані владу зрадників та малоросів. Може навіть дЄрьмак до цього руку приложив, докажіть мені зворотнє.
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29.07.2022 20:12 Ответить
Ти самі яких випустили зелені гниди
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29.07.2022 20:45 Ответить
всі в курсі про цих й@баних вагнеревців і пригожона і ніхто не може їх за!башити?
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29.07.2022 20:50 Ответить
Краще б воно втекло !
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29.07.2022 20:50 Ответить
Zapomite. Liubaja popytka radeliti vaagner ot morf, ot rossijan. Jto rabota na vraga. Zdwlati maksimalino nevozkozhnym.identificieovati ptestupjika. Po jetomu. Podachia informacii Dolzna imeri konkretnuju familiu
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29.07.2022 20:54 Ответить
Цензор! Статья и нашим и вашим! По указке Зедебила и Ермака пишите...
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29.07.2022 22:44 Ответить
Подібний вкид яскравий доказ роботи на мордор. "Слідкуйте за руками" хто намагається відбілити вище крівництво мордору.
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30.07.2022 07:49 Ответить
Дуже показова стаття: спочатку прес-реліз від Генштабу (ЗСУ) зі своєю версією, а потім (!!!)- ГУР, який підпорядковується начальнику ГШ ЗСУ!
І що скажете на це ви, глибоко і дійсно всенародно шановані панове Залужний і Шаптала?!
Не СОРОМНО?
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01.08.2022 14:30 Ответить
 
 