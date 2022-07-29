Убийство украинских военнопленных в оккупированной Оленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина, - ГУР
Взрывы в оккупированной Оленовке, повлекшие гибель украинских защитников, - это сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны РФ.
Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанной ЧВК – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ", – рассказали в Главном управлении разведки.
Отмечается, что целью преступления было скрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.
"Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не соответствовали требованиям российского руководства, "проблема" была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами", - рассказали разведчики.
Еще одной целью провокации является увеличение социального напряжения в Украине.
"Учитывая большой общественный интерес к судьбе героев "Азовстали", по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине", - добавили в ГУР МО.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что колонию в Оленовке "обстреляли" российские оккупанты.
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, прибрати підора негайно неможливо( воно хнрой для всесвіту, терпіти це гівно, тех неможлмво!
що робити?
По их словам, произошедшее сделано руками либо ЧВК, либо какого-то спецподразделения ГУ ГШ МО РФ. Цель - замести следы, поскольку Украина подготовила списки военнопленных на обмен, и в этих списках были запытанные до смерти или сильно искалеченные бойцы «Азова», попавшие в руки Кадырова (который, по нашей информации, лично пытал привезенных к нему пленных). Если погибших еще можно было списать на то, что они умерли в плену от болезней или от ран, полученных во время боев в Мариуполе, то допустить возвращение в Украину жертв пыток было никак нельзя.
«Тут поступили как со спиз…ными складами, чтобы не попасть под уголовку, надо просто уничтожить сам склад и сказать, что так и было. Все сгорело, а так там был полный комплект всего, даже не сомневайтесь. Решили просто угробить всех, чтобы спрятать тех, кого запытали "чехи"», - говорит российский офицер. https://telegra.ph/Elenovka--rossijskaya-popytka-zamesti-sledy-*******-prestuplenij-protiv-ukrainskih-*************-07-29
А не этот бред про "комиссию из москвы"
ясно одне - що ворог підлий, підступний, заслуговує на глобальну зневагу і тотальне знищення.
зеленым говнецом от нее попахивает.....
Генерал тіней. Справжня історія Василя Барби
Василь Бурба більше не є головним розвідником країни і навіть не працівником спецслужб. Вагнергейт коштував йому не лише крісла начальника Головного управління розвідки Міноборони, а й професійної кар'єри. З іншого боку, розслідування Bellingcat та війна з Офісом президента зробили його публічною фігурою, знайомою із секретами багатьох людей. Це небезпечний набір якостей. Але Бурба вже зробив крок у велику політику, кинувши виклик Володимиру Зеленському. "СПОЧАТКУ РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ"
Ми зустрілися в одному з ресторанів Києва. Бурба трохи спізнився, але була причина. Міністр оборони Олексій Резніков саме задовольнив його рапорт та звільнив із ЗСУ. Напередодні зустрічі Бурба розбирався з документацією стосовно виключення його зі списків військової частини. Читати повністю https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbnJMZjd0YV9xRWRJc0JqLXVvdHNCTU8xampMUXxBQ3Jtc0tuNDJ1V25MSHBTaU9ZUXAzNk5zNkdEYlFsUW5mVllFU09keG83RHZTV2tjQnBseVE1U0oxdmU3cnBCb096VDRBcS1LVVF3alB4N0RkS2pDdjlsenJCaFo4YlVQUTBrZy1UWE5VM1N5MlZFVjVsVTBhMA&q=https%3A%2F%2Fprojects.liga.net%2Fgeneral-of-.. https://projects.liga.net/general-of-.. .
коштів на баланду з пшонки і йод замість ліків ? Хтось тут свистить, мало місце просто
страта Українських полонених і зе клоун тут перша скрипка.
ГУР ти несеш якусь діч!
Армія РФ ні в чому не винна, нічого не знала і навіть направила комісію з Москви дізнатися чи не потрібно полоненим ще чогось?
Висновок - наш український ГУР працює на ворога та відбілює злочини армії РФ.👇
Зазначається, що метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Джерело:
А Днєпр, це де?
@GirkinGirkin
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https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1553004171011526657 2 ч
русская z-армия расстреляла санитарный HMMWV украинской армии.
а что эти с*ки делают с нашими - да ладно, а что мы можем сделать?! просто бл*ди.
Так це вагнерівці охороняли та крали хліб а потім замели сліди?
Не здається що це якась дурня?
Свідомо був наказ на знищення щоб таким чином відплатити за обстріли складів та казарм з ординцями. Від безсилля щось протиставити американським РСЗВ.
Це послання - будете знищувати наших солдатів - ми будемо знищувати ваше населення та полонених.
если єти скоты и хотели что то скрыть - то факты массовых казней, пытки и издевательств над пленными. а еще - месть за свою трусость, позор и унижение перед Азовцами
а гур то походу москалям жопы прикрывает 👎👎👎
кстати, кто из актёров Квартала-95 стал военным, волонтёром или хотя бы донором ВСУ?
І що скажете на це ви, глибоко і дійсно всенародно шановані панове Залужний і Шаптала?!
Не СОРОМНО?