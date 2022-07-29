Вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці вчинили "вагнерівці" за вказівкою Пригожина, - ГУР
Вибухи в окупованій Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників - це свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ.
Про це повідомили в ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ", - розповіли в Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.
"Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених. Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, "проблему" було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями", - розповіли розвідники.
Ще однією метою здійсненої провокації є збільшення соціальної напруги в Україні.
"Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв "Азовсталі", на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть Захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні", - додали в ГУР МО.
Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.
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, прибрати підора негайно неможливо( воно хнрой для всесвіту, терпіти це гівно, тех неможлмво!
що робити?
По их словам, произошедшее сделано руками либо ЧВК, либо какого-то спецподразделения ГУ ГШ МО РФ. Цель - замести следы, поскольку Украина подготовила списки военнопленных на обмен, и в этих списках были запытанные до смерти или сильно искалеченные бойцы «Азова», попавшие в руки Кадырова (который, по нашей информации, лично пытал привезенных к нему пленных). Если погибших еще можно было списать на то, что они умерли в плену от болезней или от ран, полученных во время боев в Мариуполе, то допустить возвращение в Украину жертв пыток было никак нельзя.
«Тут поступили как со спиз…ными складами, чтобы не попасть под уголовку, надо просто уничтожить сам склад и сказать, что так и было. Все сгорело, а так там был полный комплект всего, даже не сомневайтесь. Решили просто угробить всех, чтобы спрятать тех, кого запытали "чехи"», - говорит российский офицер. https://telegra.ph/Elenovka--rossijskaya-popytka-zamesti-sledy-*******-prestuplenij-protiv-ukrainskih-*************-07-29
А не этот бред про "комиссию из москвы"
ясно одне - що ворог підлий, підступний, заслуговує на глобальну зневагу і тотальне знищення.
зеленым говнецом от нее попахивает.....
Генерал тіней. Справжня історія Василя Барби
Василь Бурба більше не є головним розвідником країни і навіть не працівником спецслужб. Вагнергейт коштував йому не лише крісла начальника Головного управління розвідки Міноборони, а й професійної кар'єри. З іншого боку, розслідування Bellingcat та війна з Офісом президента зробили його публічною фігурою, знайомою із секретами багатьох людей. Це небезпечний набір якостей. Але Бурба вже зробив крок у велику політику, кинувши виклик Володимиру Зеленському. "СПОЧАТКУ РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ"
Ми зустрілися в одному з ресторанів Києва. Бурба трохи спізнився, але була причина. Міністр оборони Олексій Резніков саме задовольнив його рапорт та звільнив із ЗСУ. Напередодні зустрічі Бурба розбирався з документацією стосовно виключення його зі списків військової частини. Читати повністю https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbnJMZjd0YV9xRWRJc0JqLXVvdHNCTU8xampMUXxBQ3Jtc0tuNDJ1V25MSHBTaU9ZUXAzNk5zNkdEYlFsUW5mVllFU09keG83RHZTV2tjQnBseVE1U0oxdmU3cnBCb096VDRBcS1LVVF3alB4N0RkS2pDdjlsenJCaFo4YlVQUTBrZy1UWE5VM1N5MlZFVjVsVTBhMA&q=https%3A%2F%2Fprojects.liga.net%2Fgeneral-of-.. https://projects.liga.net/general-of-.. .
коштів на баланду з пшонки і йод замість ліків ? Хтось тут свистить, мало місце просто
страта Українських полонених і зе клоун тут перша скрипка.
ГУР ти несеш якусь діч!
Армія РФ ні в чому не винна, нічого не знала і навіть направила комісію з Москви дізнатися чи не потрібно полоненим ще чогось?
Висновок - наш український ГУР працює на ворога та відбілює злочини армії РФ.👇
Зазначається, що метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Джерело:
А Днєпр, це де?
@GirkinGirkin
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https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1553004171011526657 2 ч
русская z-армия расстреляла санитарный HMMWV украинской армии.
а что эти с*ки делают с нашими - да ладно, а что мы можем сделать?! просто бл*ди.
Так це вагнерівці охороняли та крали хліб а потім замели сліди?
Не здається що це якась дурня?
Свідомо був наказ на знищення щоб таким чином відплатити за обстріли складів та казарм з ординцями. Від безсилля щось протиставити американським РСЗВ.
Це послання - будете знищувати наших солдатів - ми будемо знищувати ваше населення та полонених.
если єти скоты и хотели что то скрыть - то факты массовых казней, пытки и издевательств над пленными. а еще - месть за свою трусость, позор и унижение перед Азовцами
а гур то походу москалям жопы прикрывает 👎👎👎
кстати, кто из актёров Квартала-95 стал военным, волонтёром или хотя бы донором ВСУ?
І що скажете на це ви, глибоко і дійсно всенародно шановані панове Залужний і Шаптала?!
Не СОРОМНО?