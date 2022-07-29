Вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці вчинили "вагнерівці" за вказівкою Пригожина, - ГУР

Вибухи в окупованій Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників - це свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ.

Про це повідомили в ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ", - розповіли в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

"Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених. Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, "проблему" було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями", - розповіли розвідники.

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Ще однією метою здійсненої провокації є збільшення соціальної напруги в Україні.

"Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв "Азовсталі", на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть Захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні", - додали в ГУР МО.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

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