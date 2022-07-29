УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8563 відвідувача онлайн
Новини Війна
25 260 93

Вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці вчинили "вагнерівці" за вказівкою Пригожина, - ГУР

оленівка

Вибухи в окупованій Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників - це свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ.

Про це повідомили в ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК - Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ", - розповіли в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

"Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених. Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, "проблему" було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями", - розповіли розвідники.

Також читайте: Внаслідок удару РФ по колонії в окупованій Оленівці загинули близько 40 осіб, 130 дістали поранення, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

Ще однією метою здійсненої провокації є збільшення соціальної напруги в Україні.

"Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв "Азовсталі", на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть Захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні", - додали в ГУР МО.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

Читайте: Закликаємо Офіс прокурора МКС зафіксувати воєнні злочини РФ щодо українських полонених, - заява МЗС

Автор: 

військовополонені (940) розвідка (3866) вбивство (3094) Донецька область (8541) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) воєнні злочини (1862)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+79
І тепер нагадайте який підорас завадив арешту літака з цими вагнерівськими скотами?
показати весь коментар
29.07.2022 18:17
+76
Не несите этот бред что убийство не было согласовано с руководством РФ да еще с целью скрыть разворовывания денег. На Рашке есть где деньги воровать в гораздо больших размерах чем на ремонте казармы для военнопленных. Наша власть уже начала отмазывать ***** и рашистов, чтобы к нашей власти не возникли вопросы о предательских переговорах по поводу сдачи Азова.
показати весь коментар
29.07.2022 18:07
+68
ермаковский членосос буданов по приказу отмазывает военные преступления кацапов перекидывая всю вину на частную компанию и снимая также вину и с предателей типа верещук которые обманом передали украинцев на смерть
показати весь коментар
29.07.2022 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опять царь хороший бояре плохие.все они знали.
показати весь коментар
29.07.2022 18:05 Відповісти
не все так однозначно буданов вам не соврет !там действительно параша не виновата !-это все вагнер это он во всем виноват но не рф армия и не *****!
показати весь коментар
29.07.2022 18:12 Відповісти
І тепер нагадайте який підорас завадив арешту літака з цими вагнерівськими скотами?
показати весь коментар
29.07.2022 18:17 Відповісти
один раз не підарас, але ВОНО ПОСТІЙНО ВИСУКПАЄ У РОЛІ підараса (в поганому сенсі слова, голуб"ята мене не турбують, поки не лізуть на екрани)!
, прибрати підора негайно неможливо( воно хнрой для всесвіту, терпіти це гівно, тех неможлмво!
що робити?
показати весь коментар
29.07.2022 19:56 Відповісти
Злочин скоїли "вагнерівці", яких спасли зермаки.
показати весь коментар
29.07.2022 18:18 Відповісти
Пригожин та всі виконавці мають здохнути...
показати весь коментар
29.07.2022 18:05 Відповісти
...После «обстрела» СИЗО в Еленовке с нами связались два офицера ВС РФ, находящиеся на территории ДНР и один из наших источников в Чечне.
По их словам, произошедшее сделано руками либо ЧВК, либо какого-то спецподразделения ГУ ГШ МО РФ. Цель - замести следы, поскольку Украина подготовила списки военнопленных на обмен, и в этих списках были запытанные до смерти или сильно искалеченные бойцы «Азова», попавшие в руки Кадырова (который, по нашей информации, лично пытал привезенных к нему пленных). Если погибших еще можно было списать на то, что они умерли в плену от болезней или от ран, полученных во время боев в Мариуполе, то допустить возвращение в Украину жертв пыток было никак нельзя.

«Тут поступили как со спиз…ными складами, чтобы не попасть под уголовку, надо просто уничтожить сам склад и сказать, что так и было. Все сгорело, а так там был полный комплект всего, даже не сомневайтесь. Решили просто угробить всех, чтобы спрятать тех, кого запытали "чехи"», - говорит российский офицер. https://telegra.ph/Elenovka--rossijskaya-popytka-zamesti-sledy-*******-prestuplenij-protiv-ukrainskih-*************-07-29
показати весь коментар
29.07.2022 18:28 Відповісти
о боже(((((((((((((((((((
показати весь коментар
29.07.2022 18:36 Відповісти
Похоже на правду

А не этот бред про "комиссию из москвы"
показати весь коментар
29.07.2022 18:52 Відповісти
Я так і розуміла що вони знайдуть спосіб знищити айдаровців , це все правда про тортурu .
показати весь коментар
29.07.2022 19:56 Відповісти
Це звичайна дезуха москальских військових. Вони хотять виглядати як "гвардєйци кутузова в білих, образцово натягнутих на корнєплоди, панталонах", а не як зашмаркані кров'ю гієни, що вбивають без розбору. "Їхтамнєт" ми вже проходили.
показати весь коментар
29.07.2022 20:42 Відповісти
Вже вирахували потвору, що оскопила нашого полоненого. Після Перемоги треба знищити всіх цих вбивць, як робивце Моссад.

показати весь коментар
29.07.2022 18:32 Відповісти
Білецький час пішов!
показати весь коментар
29.07.2022 21:56 Відповісти
А тех кто , спас этих "вагнеровцев " ⁉️ЗРАДНИКИ -Зеленский и д'ерьмак ‼️Верещучка , передавшая Героев "Азов на растерзание фашистам
показати весь коментар
29.07.2022 19:47 Відповісти
А зелений зрадник їх віддав ***** за просто так щоб зазирнути йому вглаз.
показати весь коментар
29.07.2022 18:05 Відповісти
зеленый зрадник, просто заисывает видосы, подписывает бумажки даже их не читая, за что потом и ответит!!! Все как во втором Железном человеке. Кукла, под бухлом и наркотой, с рукой в жопе
показати весь коментар
29.07.2022 18:14 Відповісти
поэтому и решили убить но чтобы не морать предателя зэ и ***** придумали расказки про вагнеровцев а кацапо-сожитель буданов объявил об этом
показати весь коментар
29.07.2022 18:17 Відповісти
Демилитаризировать этого пресловутого Пригожина будет наиболее достойным ответом на всю эту дичь. Ну а по самой этой банде, все прекрасно помним наш "Вагнергейт". Никому там не икается?
показати весь коментар
29.07.2022 18:06 Відповісти
Всем пид#расам из "СЛУГ" КЛОУНАРИЯ ,которые 1 годдружно отмазывали своего zeИУДУ ,валяя "дурочку"со следственной комиссией марьянки безумной‼️
показати весь коментар
29.07.2022 19:36 Відповісти
це добре, що ГУР працює, але висновки не в'яжуться. тут не узгодили, а тут цілий сценарій розробили, які креативні.
ясно одне - що ворог підлий, підступний, заслуговує на глобальну зневагу і тотальне знищення.
показати весь коментар
29.07.2022 18:07 Відповісти
вагнеровці....шось знайоме,десь чув......
показати весь коментар
29.07.2022 18:07 Відповісти
Чорти....шось знайоме,десь чув......
показати весь коментар
29.07.2022 18:52 Відповісти
Не несите этот бред что убийство не было согласовано с руководством РФ да еще с целью скрыть разворовывания денег. На Рашке есть где деньги воровать в гораздо больших размерах чем на ремонте казармы для военнопленных. Наша власть уже начала отмазывать ***** и рашистов, чтобы к нашей власти не возникли вопросы о предательских переговорах по поводу сдачи Азова.
показати весь коментар
29.07.2022 18:07 Відповісти
да просто твари жидко обделались со своим "гениальным планом", и готовят себе такую форточку...
показати весь коментар
29.07.2022 20:37 Відповісти
ермаковский членосос буданов по приказу отмазывает военные преступления кацапов перекидывая всю вину на частную компанию и снимая также вину и с предателей типа верещук которые обманом передали украинцев на смерть
показати весь коментар
29.07.2022 18:08 Відповісти
А це не ті вагнерівці, яких а одну мить відпустив зеленський, зливши операцію по їх затриманню, яку готували роки?
показати весь коментар
29.07.2022 18:09 Відповісти
Думаю це ті вагнеровці із- за яких уволили Бурбу та інших українських розвідників ,що рашістu спалили цей будинок, де розташовувалися українські военнопленні -то зрозуміло для чого, щоб скрити тортури наших хлопців .
показати весь коментар
29.07.2022 20:04 Відповісти
шо-то вторая часть мне не совсем понятна.......
зеленым говнецом от нее попахивает.....
показати весь коментар
29.07.2022 18:09 Відповісти
Вот так. Два ,,жеста доброй воли" от зеленского - вагнеровцы и Азовцы. И тех и других зеленский с радостью отдал кацапам. И теперь вагнеровцы убивают украинских патриотов, чтобы облегчить зеленскому жизнь
показати весь коментар
29.07.2022 18:13 Відповісти
23 лютого 2022 року Зе зі своєю шоблою і послав їх у Маріуполь. Це вже стверджений факт.
показати весь коментар
29.07.2022 18:20 Відповісти
соціальна напруга в Україні - в межах норми, а от на лінії вогню напруга точно збільшиться до рівня плазменої дуги
показати весь коментар
29.07.2022 18:13 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxNt70EWQvfR7sPkmsycpykP9yvMBZUgc_

Генерал тіней. Справжня історія Василя Барби
Василь Бурба більше не є головним розвідником країни і навіть не працівником спецслужб. Вагнергейт коштував йому не лише крісла начальника Головного управління розвідки Міноборони, а й професійної кар'єри. З іншого боку, розслідування Bellingcat та війна з Офісом президента зробили його публічною фігурою, знайомою із секретами багатьох людей. Це небезпечний набір якостей. Але Бурба вже зробив крок у велику політику, кинувши виклик Володимиру Зеленському. "СПОЧАТКУ РОЗКАЖІТЬ ПРО СЕБЕ"
Ми зустрілися в одному з ресторанів Києва. Бурба трохи спізнився, але була причина. Міністр оборони Олексій Резніков саме задовольнив його рапорт та звільнив із ЗСУ. Напередодні зустрічі Бурба розбирався з документацією стосовно виключення його зі списків військової частини. Читати повністю https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbnJMZjd0YV9xRWRJc0JqLXVvdHNCTU8xampMUXxBQ3Jtc0tuNDJ1V25MSHBTaU9ZUXAzNk5zNkdEYlFsUW5mVllFU09keG83RHZTV2tjQnBseVE1U0oxdmU3cnBCb096VDRBcS1LVVF3alB4N0RkS2pDdjlsenJCaFo4YlVQUTBrZy1UWE5VM1N5MlZFVjVsVTBhMA&q=https%3A%2F%2Fprojects.liga.net%2Fgeneral-of-.. https://projects.liga.net/general-of-.. .
показати весь коментар
29.07.2022 18:14 Відповісти
Бред якийсь !
показати весь коментар
29.07.2022 18:15 Відповісти
не думаю, що високе керівництво з москви було би не задоволено умовам утримання полонених, навіть якщо би їх у вигрібній ямі тримали. Розкрадання вони приховували? Самі основні розкрадання в центрі робляться, а решті що залишиться, це не новина, все бабло йде до москви, завжди так було з того часу як ту довбану москву будувати тільки почали. Спеціально вбили, може хтось там і риє під пригожина, там же банка з павуками.
показати весь коментар
29.07.2022 18:15 Відповісти
ну да , это из серии, что в 2014 войну на Донбассе якобы начал гиркин -стрелков по личной инициативе, а не пуйло....
показати весь коментар
29.07.2022 18:50 Відповісти
Що за локшина на вуха за "розкрадання коштів на утримання вязнів" - багато треба
коштів на баланду з пшонки і йод замість ліків ? Хтось тут свистить, мало місце просто
страта Українських полонених і зе клоун тут перша скрипка.
показати весь коментар
29.07.2022 18:17 Відповісти
Ответственность за эту войну несет русня. Вся и поголовно. Не нужно разделять на национальности и должности.
показати весь коментар
29.07.2022 18:18 Відповісти
Все там робиться за вказівками *****. Ця ж ублюдошна гнида має десь своїх дітей можливо внуків які спокійно живуть. От чим би краще ГУР зайнялось
показати весь коментар
29.07.2022 18:19 Відповісти
Вибачте але це якась діч! Типу пригожин боючись (чого?) що дізнаються що він розтринькав пару лямів (типу він їх не може компенсувати) вйібав по одному із найцінніших важилів(Азову) уйла на Україну? Ще більш ідіотським виглядає маячня що було направлено якась спец комісія що мала б перевірити чи всі грошикі пішли на облаштування азовців. ШТА?
ГУР ти несеш якусь діч!
показати весь коментар
29.07.2022 18:20 Відповісти
***** ниучём нивиноват !это все вагнер А кацапы хорошие
показати весь коментар
29.07.2022 18:20 Відповісти
я правильно зрозумів, що гроші, виділені на хороший догляд за нашими військовополоненими, були розкрадені Вагнеровцями і тому Пригожин їх убив.
Армія РФ ні в чому не винна, нічого не знала і навіть направила комісію з Москви дізнатися чи не потрібно полоненим ще чогось?

Висновок - наш український ГУР працює на ворога та відбілює злочини армії РФ.👇

Зазначається, що метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Джерело:
показати весь коментар
29.07.2022 18:20 Відповісти
І в цей же час вовочка в поті лиця працюе над зняттям санкція з Абрамовича і вивозом для цього зерна
показати весь коментар
29.07.2022 18:25 Відповісти
73% дятлов!
показати весь коментар
29.07.2022 18:27 Відповісти
*****, порохоботский, эти 73% пока ты коменты за шоколадку строчишь жизни свои отдают
показати весь коментар
29.07.2022 18:50 Відповісти
Дніпро - знаю.
А Днєпр, це де?
показати весь коментар
29.07.2022 18:59 Відповісти
Та чого його питати, воно ж дебільне, та ще й язик свій затер, смакуючи дермаків подоляковичів.
показати весь коментар
29.07.2022 21:10 Відповісти
Зеля ще з контролем Журавля не закінчив, а його нагрузили Азовом,їх же там ого скільки деж їх усіх проконтролюєш.
показати весь коментар
29.07.2022 22:04 Відповісти
Напруга теперь будет действительно большая. На фронте. Теперь каждый украинский солдат обязан иметь при себе канцелярский нож и бутылку бензина на случай ели русофашист попадется в плен
показати весь коментар
29.07.2022 18:24 Відповісти
Кожен українець повинен вбити трех ординців. -
показати весь коментар
29.07.2022 18:38 Відповісти
IgorGirkin

@GirkinGirkin

·

https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1553004171011526657 2 ч

русская z-армия расстреляла санитарный HMMWV украинской армии.
показати весь коментар
29.07.2022 18:26 Відповісти
продолжайте пленным оркам предоставлять все блага цивилизации. мы же соблюдаем конвенцию. ******.
показати весь коментар
29.07.2022 18:26 Відповісти
сраный запад поднял визг когда наши везли пленных с голыми торсами и не скрыли их лица. Ах, как это негуманно!
а что эти с*ки делают с нашими - да ладно, а что мы можем сделать?! просто бл*ди.
показати весь коментар
29.07.2022 18:42 Відповісти
Я думаю во всемвиноваты солдаты на местах. Сначала они берут рашистов в плен вылизывают им зад, а потом уже передают пленных нашей власти которая целует их в зад. Если бы наши солдаты были адекватными и никого не передавали то и нашей власти небыло б кого вылизывать. Логику улавливаете?
показати весь коментар
29.07.2022 18:49 Відповісти
А на кого ти збираєшся мінять 7000 наших полонених
показати весь коментар
29.07.2022 21:20 Відповісти
І зранку каву в ліжко!
показати весь коментар
29.07.2022 19:00 Відповісти
Кацапам СМЕРТЬ...
показати весь коментар
29.07.2022 18:31 Відповісти
Это Буданову его руцкий кореш по секрету рассказал? Ну, тот, который сосед или от другой кореша Ермака, у которого папа в ФСБ? Ну,бл...дурдом!
показати весь коментар
29.07.2022 18:31 Відповісти
Вірити дебілу Буданову, себе не поважати.
показати весь коментар
29.07.2022 18:32 Відповісти
Це що за дічь!!!??? Сьогодні вранці була новина, що вагнерівці взаємодіють з мо росііі і виконують їх накази!!!!
показати весь коментар
29.07.2022 18:35 Відповісти
Невже? "метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених"
Так це вагнерівці охороняли та крали хліб а потім замели сліди?
Не здається що це якась дурня?
Свідомо був наказ на знищення щоб таким чином відплатити за обстріли складів та казарм з ординцями. Від безсилля щось протиставити американським РСЗВ.
Це послання - будете знищувати наших солдатів - ми будемо знищувати ваше населення та полонених.
показати весь коментар
29.07.2022 18:36 Відповісти
Ну так в этом и есть суть этой войны, если еще кто не понял. Кацапам терять уже нечего, они все поставили на кон.
показати весь коментар
29.07.2022 20:04 Відповісти
Прикриття Ермака та Татарова ...Прибирають свідків та не угодних Зеленському азовців бо питання наказу здачі в полон не є для рейтингу хорошим і може виникнути фас-мажорна ситуація. Екстракція чи позорна здача гарнізону Маріуполя.
показати весь коментар
29.07.2022 18:37 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3357227/**************************************************************************************************
показати весь коментар
29.07.2022 18:37 Відповісти
Думаю, це зроблено рамзанами
показати весь коментар
29.07.2022 18:37 Відповісти
В youtube є інтерв'ю буданова арестовичу, в якому буданов стверджував, що операції по вагнерівцям не було взагалі. Якщо тоді збрехав, то чи варто йому вірити зараз. Це було знищення доказів злочинів проти полонених
показати весь коментар
29.07.2022 18:41 Відповісти
Як можна було видавати наказ про здачу в полон "азовців" і надіятись, що рашка виконає обіцянки обміняти. Якщо говорити мовою війни, то це було і небезпечно і ганебно. То що думав наш г.комндуючий?
показати весь коментар
29.07.2022 18:47 Відповісти
А він що, думає? Людина ніколи не працювала, що ще треба?
показати весь коментар
29.07.2022 18:57 Відповісти
Коли говорящі голови говорять - "потрібно брати полонених кацапів і не обіжати бо це обмінний фонд і ми не звірі щоб вбивати " ! Я так скажу берете ви їх чи не берете кацапам похєр на своїх полонених було є і буде у всі віки , при успвху ЗСУ вони більшу частину поронених знищать і це ще один доказ того ! Тому будете ви боати кацапів або різати їх як баранів нічого не зміниться абсолютно бо ми воюємо з пеклом , а там зовсім інша конституція
показати весь коментар
29.07.2022 18:53 Відповісти
******. ****** какая еще накуй комиссия из масковии! какие хищения!! да там **** все подонки и ублюдки!
если єти скоты и хотели что то скрыть - то факты массовых казней, пытки и издевательств над пленными. а еще - месть за свою трусость, позор и унижение перед Азовцами
а гур то походу москалям жопы прикрывает 👎👎👎
показати весь коментар
29.07.2022 18:53 Відповісти
ну да, это все злой повар сам устроил, а кацапы - они ангелы. зеленая лапша для полных лохов
показати весь коментар
29.07.2022 18:55 Відповісти
Це мабуть російский ГУР доповідае молодці які викрили воров бюджетних коштів і пілкуются про полонених Азовців аж поважна комісія із москви должна була приїхать та розібратися з умовами содержані полонених. Ай да зеленський ай да молодець оце так казачка від 95 квартала треба серію в сватах зробить
показати весь коментар
29.07.2022 18:56 Відповісти
убить всех, начиная с Пригожина
показати весь коментар
29.07.2022 18:58 Відповісти
и заканчивая членограями
кстати, кто из актёров Квартала-95 стал военным, волонтёром или хотя бы донором ВСУ?
показати весь коментар
29.07.2022 18:59 Відповісти
https://youtu.be/eeDZy76zOyE
показати весь коментар
29.07.2022 18:59 Відповісти
"Кур-р-рва" - слово літературне.
показати весь коментар
29.07.2022 19:09 Відповісти
він чи укурений?
показати весь коментар
29.07.2022 19:10 Відповісти
Інформації про "діяльність" вагнерівців у відкритому доступі немає,але її предостатньо для тих,хто знає де її шукати.Повірте,що ця мерзота заслуговує на негайне знищення,як тільки попаде в приціл. Любими способами!!!Все найжахливіше і нелюдське,що ви будете чути-пов'язане з цими тварюками.Ніякого жалю і полону для цих потвор!!!
показати весь коментар
29.07.2022 19:51 Відповісти
був шанс завдати удару цій шушарі вагнерівцям, але найвеличніший зробив акт доброї волі
показати весь коментар
29.07.2022 19:55 Відповісти
Таку беззубу жертву агресії як Україна можна побажати будь-якому окупанту. Знищуйте все, що хочеш і кого хочеш, і живи спокійно на своїй території.
показати весь коментар
29.07.2022 20:02 Відповісти
"Зазначається, що метою злочину було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.....". Рєбята, що ви мелете, які нах#й "приховування фактів розкрадання коштів"? Це свідоме знищення Азовців, яких у свій час "евакуював" ZEлений піськограй. Причому у виграші від цього обидві сторони, перші мстяться за те що потенціально сцються та ненавидять Азовців, другі таким чином замітають сліди, бо звільнені з полону азовці, які мають безперечний авторитет та повагу навіть середЗЕбидла, можуть багато чого розповісти, через що чийсь ЗЕлений х#й може опинитись не на клаві роялю, а на дереві. Так, що не треба відмазувати, ані руссофашисто, ані владу зрадників та малоросів. Може навіть дЄрьмак до цього руку приложив, докажіть мені зворотнє.
показати весь коментар
29.07.2022 20:12 Відповісти
Ти самі яких випустили зелені гниди
показати весь коментар
29.07.2022 20:45 Відповісти
всі в курсі про цих й@баних вагнеревців і пригожона і ніхто не може їх за!башити?
показати весь коментар
29.07.2022 20:50 Відповісти
Краще б воно втекло !
показати весь коментар
29.07.2022 20:50 Відповісти
Zapomite. Liubaja popytka radeliti vaagner ot morf, ot rossijan. Jto rabota na vraga. Zdwlati maksimalino nevozkozhnym.identificieovati ptestupjika. Po jetomu. Podachia informacii Dolzna imeri konkretnuju familiu
показати весь коментар
29.07.2022 20:54 Відповісти
Цензор! Статья и нашим и вашим! По указке Зедебила и Ермака пишите...
показати весь коментар
29.07.2022 22:44 Відповісти
Подібний вкид яскравий доказ роботи на мордор. "Слідкуйте за руками" хто намагається відбілити вище крівництво мордору.
показати весь коментар
30.07.2022 07:49 Відповісти
Дуже показова стаття: спочатку прес-реліз від Генштабу (ЗСУ) зі своєю версією, а потім (!!!)- ГУР, який підпорядковується начальнику ГШ ЗСУ!
І що скажете на це ви, глибоко і дійсно всенародно шановані панове Залужний і Шаптала?!
Не СОРОМНО?
показати весь коментар
01.08.2022 14:30 Відповісти
 
 