ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, російські загарбники хочуть приховати тортури та розстріли полонених, - Генштаб

Метою обстрілу колонії в окупованій Оленівці росіянами було звинувачення України у скоєнні "воєнних злочинів".

Про це Генштаб повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

"Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах. Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів", - наголосили в Генаштабі ЗСУ.

"Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія - країна-агресор, окупант і спонсор тероризму", - підсумували в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

Читайте: Ракетний удар по Слов'янську: пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри, - ОВА. ФОТОрепортаж