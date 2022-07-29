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Новини Війна
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ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, російські загарбники хочуть приховати тортури та розстріли полонених, - Генштаб

оленівка

Метою обстрілу колонії в окупованій Оленівці росіянами було звинувачення України у скоєнні "воєнних злочинів".

Про це Генштаб повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

"Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах. Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів", - наголосили в Генаштабі ЗСУ.

"Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія - країна-агресор, окупант і спонсор тероризму", - підсумували в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

Читайте: Ракетний удар по Слов'янську: пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ЗС (6618) обстріл (28633) Донецька область (8541)


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Топ коментарі
+53
А где тот, что гарантии давал? Очередной орден ждет?
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29.07.2022 13:03
+51
Это в этом заключалась эвакуация азовцев с Азовстали?
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29.07.2022 13:06
+45
Вопрос не к ним. Рашисты - это нелюди, абсолютное зло. Вопросы к телу, отдавшему приказ на "эвакуацию" и что-то тут лепившего про гарантии. Вопросы к телу, просравшему юг за трое суток.
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29.07.2022 13:11
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что не возьмет боневтик под свой контроль - то бедою прирастает даже там, где и не должно было
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29.07.2022 20:13 Відповісти
А де наш обмудсмен ?
Не видно і не чути. Так що не лише кацапи хочуть приховати свої злочини, а й *********** при українській владі.
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29.07.2022 21:00 Відповісти
Відновіть ядерний статус хочаб декларативно, тоді багато змінеться. І зараз нам ніхто вже нічого не заперечить.
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29.07.2022 23:37 Відповісти
Цей звірячий акт - ще один доказ на користь неполіткошерного, але істинного твердження: кацап - це біологічний унтерменш та абсолютний ворог людства.
"(он) повсюду, и с ним тем более сложно сражаться, чем большее количество людей [...] отрицает как "бесчеловечные" единственные методы, которыми он может быть обезврежен" - ці слова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96 Савітрі Деві , полум'яної ідеологині Езотеричного Гітлеризму і просто чудової жінки, були висловлені з дещо іншого приводу - але до кацапського біосміття теж застосовні на 1488%. Треба просто визнати факт біологічної неповноцінності та деструктивної небезпеки "русскіх" - і за правом Вищої Раси винести історичний вирок. Повне фізичне винищення. Без жалю, без винятків - усіх під жорна тотальної ліквідації. Жорстоко і холоднокровно.
Так, цей комент є усвідомленою пропагандою геноциду, але *****. Геноциду - у прямому значенні цього поняття: кацапський ген має бути вбитий.
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30.07.2022 06:35 Відповісти
Якби то ЗСУ були,то серед загиблих були б москалі-охоронці,персонал.
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30.07.2022 07:13 Відповісти
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