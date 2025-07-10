ООН не визнавала, що РФ відповідальна за теракт в Оленівці: в офісі Лубінця перепросили за помилку

Омбудсмен Дмитро Лубінець оприлюднив інформацію, що ООН дійшла висновку теракт в Оленівській колонії спланувала та здійснила Росія. Проте у першоджерелі - сайт Centre for Human Rights in Armed Conflict - зазначається, що розслідування "не є доповіддю ООН".

Про це пише Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

Першоджерело, де був опублікований матеріал - сайт Центру з прав людини в збройних конфліктах (Centre for Human Rights in Armed Conflict). Як з’ясувало "Слідство.Інфо", він був створений 22 травня 2025 року, а вже за кілька днів там з’явився текст розслідування про теракт в Оленівці. При цьому жодних інших текстів на сайті немає.

Центр також заперечує будь-яку причетність до ООН, а під розслідуванням про теракт в Оленівці сказано: "Доповідь не є доповіддю ООН".

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Видання звернулося до команди омбудсмана Дмитра Лубінця, там визнали, що припустилися помилки.

"Було оприлюднено матеріал, що базувався, зокрема, на даних, наданих громадськими активістами. На жаль, з боку Секретаріату Уповноваженого не було проведено належної перевірки зазначеної інформації. Після виявлення недостовірності, публікацію було видалено. Висловлюємо Вам свою вдячність за проявлену увагу та стурбованість. Приносимо вибачення за допущену помилку", - йдеться у відповіді від Уповноваженого з прав людини на запит.

Окрім того, у Лубінця запевнили, що надалі "буде забезпечено посилений контроль за інформацією, яка оприлюднюється".

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.