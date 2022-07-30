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Новости Война
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Рашисты опубликовали список погибших и раненых в оккупированной Оленовке. Патронатная служба "Азова" его проверяет

оленівка

Российские захватчики опубликовали список фамилий раненых и погибших в результате обстрела колонии в оккупированной Оленовке, где содержались военнопленные украинцы.

Об этом сообщает Патронатная служба Азова "Ангелы Азова", информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Оленовке.

Информируем: пока мы – Патронатная служба Азова – не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность.

Читайте также: Оккупанты сообщили, что во время обстрела колонии, в которой содержатся пленные "азовцы", ни один надзиратель не пострадал. ВИДЕО

Имена раненых и погибших в Оленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке. Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", - подчеркнули в "Азове".

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.

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Автор: 

Азов (794)


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Топ комментарии
+35
А как твари рассказывали что нельзя ничего говорить о пленных азовцах, никого не тормошить чтобы им не навредить. Ну что ненавредили? Рашисты в очередной раз убедились что они хоть 100 хоть 1000 человек расстреляй им за это ничего не будет. Очень жаль только что гибнут невиновные люди вместо тех кто постоянно садится за переговоры и договаривается с росийсикими нацистами.
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30.07.2022 12:21
+21
Азову нужно создать свое подразделение типо Моссада. Для уничтожения преступников и предателей. Я на 100% уверен что наша власть не будет расследовать это преступление и даже наоборот будет стараться замять это дело и скрыть личности тех кто вел переговоры и был гарантами. Потому что скоро опять заявят что нужно садиться за стол переговоров с росийскими нацистами мол альтернативы нету все про*бали и тд...
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30.07.2022 12:25
+20
Обещали из вернуть живыми домой. Теперь отчитываются, что всё в порядке, проверяем списки убитых.
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30.07.2022 12:16
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Обещали из вернуть живыми домой. Теперь отчитываются, что всё в порядке, проверяем списки убитых.
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30.07.2022 12:16 Ответить
"Екстермінація" навіть невірно ідентифікованих рашистів матиме більший вплив на решту ніж покарання 100% доведених.
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30.07.2022 12:20 Ответить
А как твари рассказывали что нельзя ничего говорить о пленных азовцах, никого не тормошить чтобы им не навредить. Ну что ненавредили? Рашисты в очередной раз убедились что они хоть 100 хоть 1000 человек расстреляй им за это ничего не будет. Очень жаль только что гибнут невиновные люди вместо тех кто постоянно садится за переговоры и договаривается с росийсикими нацистами.
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30.07.2022 12:21 Ответить
Чмо Зелене клоунське з своїм шефом єрмаком здав воїнів Азову оркам!
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30.07.2022 12:25 Ответить
Азову нужно создать свое подразделение типо Моссада. Для уничтожения преступников и предателей. Я на 100% уверен что наша власть не будет расследовать это преступление и даже наоборот будет стараться замять это дело и скрыть личности тех кто вел переговоры и был гарантами. Потому что скоро опять заявят что нужно садиться за стол переговоров с росийскими нацистами мол альтернативы нету все про*бали и тд...
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30.07.2022 12:25 Ответить
Мосад в переводе с иврита - организация ( и больше ничего ). В Израиле есть разведка АМАН ( אמ"ן‏‎) типа ГРУ, их спец подразделение саерт маткаль, есть силы ССО Дувдеван и Кфир, политическая разведка «Ведомство разведки и специальных задач» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים‏‎, ха-Мосад ле-модиин у-ль-тафкидим меюхадим)
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30.07.2022 12:57 Ответить
Посольство РФ в Британии: "Бойцы "Азова" заслуживают унизительной смерти"

Посольство РФ в Великобритании опубликовало скандальный пост в своем Twitter, посвященный бойцам украинского полка "Азов".

"Азовцы" заслуживают казни, но не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти",
- говорится в сообщении российского посольства.
Twitter скрыл этот пост, потому что он нарушает правила соцсети и разжигает ненависть. Однако, если перейти на страницу посольства РФ, то пост все еще можно найти и прочитать.
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30.07.2022 12:32 Ответить
Великобританія має вигнати всіх послів Росії та розірвати дипломатичні відносини з Росією - країною терористом! Терпіти цих терористів брехливих у Великій Британії неприйнятно!
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30.07.2022 12:34 Ответить
Зрозуміло, що посольство пітьми у Великобританії - це інструсент рашистської політики й ідеології, що заточені на знищення України і українців. В даному випадку йдеться про вбивство полонених захисників Маріуполя - бійців полку "Азов", як політичний і терористичний акт для вдоволення кровожерливого населення пітьми.
Натоміть безпідставні інформаційні посили ставлеників ОПи - очільників ГУР МО та Уповноваженого ВРУ з прав людини, що цей терористичний акт, начебто, є ексцесом виконавця пригожина та ще й з мотивів корупційних міркувань - це ганьба й цинічне блюзнірство над пам'ятью загиблих воїнів.
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30.07.2022 12:57 Ответить
терористи викликають гнів Українців і Українці знищуватимуть російських терористів ще в рази потужніше! Якщо дивитися по Сунь Цзи, то чим зліші війська, тим більше вони хочуть знищувати ворога. росіяни всіма звірствами так знелюднили себе, що бажання їх усіх знищити таке, що аж градусник лопається від підняття температури гніву на росіян!!!
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30.07.2022 12:32 Ответить
аж градусник лопається від підняття температури гніву на росіян!!! )) Саме цього кацапня і добивається , бо найбільше помилок робиться - згарячу . . Втрата рівноваги , до добра не доводить .
Як не важко , але треба тримати режим - покую ,, тобто , - що б ви не робили , а залякати нас , і змусити скласти зброю , вам не вдасться .
Недарма ж стверджують , що - холоднокровні воїни найбільш ефективні на полі бою .
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30.07.2022 13:13 Ответить
Кацапи здорових не віддадуть, тільки поламаних та інвалідів без кінцівок та органів. За всю цю ситуацію зеленим довічне.
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30.07.2022 12:33 Ответить
пусть покажут фото видео этих людей когда их переводили в этот барак.в каком они были состоянии.не поверю что не велась сьемка.
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30.07.2022 12:34 Ответить
русские над ними так издевались, что отрезали им органы, лампами палили паяльными, ломали кости, вырывали зубы, глаза, языки, ногти, пытали через лейку и полотенце водой, насиловали, и т.д. И потому русские сожгли всех пленных, чтобы сжечь доказательства пыток. Буча отдыхает по сравнению с тем, что они делали с националистами. русские идеологически завербованы до степени абсолютного зла. русские жили веками в опыте Империи Зла, русские есть неотъемлемая часть этого зла. Они его развивали и модифицировали и вывели стадо идейных террористов. То бишь Империя Зла построена, как секта и их бог Путин и империя зла их храм. Таким образом было сформировано из Империи Зла - террористическую организацию сектантского психологически типа.
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30.07.2022 12:44 Ответить
А ти вешаєш далі на цій хамській, проклятій мові....
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30.07.2022 17:36 Ответить
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30.07.2022 12:49 Ответить
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30.07.2022 12:57 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=-UC%2CP-y-R Світлана Кащенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.

Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.

А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
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30.07.2022 14:02 Ответить
Може досить уже тим доларом носитись....
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30.07.2022 17:33 Ответить
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30.07.2022 13:00 Ответить
Обидно и стыдно, как смотреть теперь в глаза матерям жёнам и детям этих героев и что им сказать... Нам и ответить адекватно нечем.
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30.07.2022 13:43 Ответить
Терористичний акт в оленівці - це чисто ПОКАЗОВЕ УБИВСТВО українських полонених - захисників Маріуполя ! Але наша розвідка чомусь відбілює військове керівництво росії та путіна від ПОКАЗОВОЇ СТРАТИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОІВ. Ось як це формулюють : " У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії. " https://24.kyiv.media/news/rosiyany-publichno-zaklykaly-do-straty-vijskovopolonenyh-bijcziv-azovu
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30.07.2022 13:56 Ответить
Здати живих
а повернути мертвих
от тобі і гарантії домовленості і вся хн
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30.07.2022 13:56 Ответить
А де ж той сраний Червоний Хрест, що поручався...великі гроші йому перераховують усі держави, а де ота ялова ООН, кому вона потрібна? ...про Ердогана, то і не думалрсь, що він такий гімнюк....а разом усі Паскуди, без совісті, засранці...блін!!!
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30.07.2022 17:29 Ответить
 
 