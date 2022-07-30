Рашисты опубликовали список погибших и раненых в оккупированной Оленовке. Патронатная служба "Азова" его проверяет
Российские захватчики опубликовали список фамилий раненых и погибших в результате обстрела колонии в оккупированной Оленовке, где содержались военнопленные украинцы.
Об этом сообщает Патронатная служба Азова "Ангелы Азова", информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Оленовке.
Информируем: пока мы – Патронатная служба Азова – не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность.
Имена раненых и погибших в Оленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке. Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", - подчеркнули в "Азове".
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.
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Посольство РФ в Великобритании опубликовало скандальный пост в своем Twitter, посвященный бойцам украинского полка "Азов".
"Азовцы" заслуживают казни, но не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти",
- говорится в сообщении российского посольства.
Twitter скрыл этот пост, потому что он нарушает правила соцсети и разжигает ненависть. Однако, если перейти на страницу посольства РФ, то пост все еще можно найти и прочитать.
Натоміть безпідставні інформаційні посили ставлеників ОПи - очільників ГУР МО та Уповноваженого ВРУ з прав людини, що цей терористичний акт, начебто, є ексцесом виконавця пригожина та ще й з мотивів корупційних міркувань - це ганьба й цинічне блюзнірство над пам'ятью загиблих воїнів.
Як не важко , але треба тримати режим - покую ,, тобто , - що б ви не робили , а залякати нас , і змусити скласти зброю , вам не вдасться .
Недарма ж стверджують , що - холоднокровні воїни найбільш ефективні на полі бою .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmSpRvkwkTezi17ESnvhvVWnYSij5brk5GmSMsqY31LK7Js2skGWNS7hKPomULmwl&id=100007984030583&__cft__[0]=AZU61mn-USJoV-sZFQ94O0Frc2tKKYBUWQJjI_VRN_dXKTFyIGv5vuZ_ZO1A6meFaSZbyABrEL9KCC27lbh6ALVxPJ4L9rgRJh6ME5it5CVUcD5mrNk0gpSBM0w1zO0HsjdO5sMDPVl6kjn8V3G5N7Q8j3y4-HnspaddxZASaxHp-7tOMZMIHmO81Au4L4sziT4&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 hrs ·"Всі говорили буде долар по 45, буде хаос, буде війна...Дивіться, нічого цього не сталося", - цитати найвеличнішого, із раннєго. Воно і понятно, де Зеленський, а де війна? Він в очі х@йлові заглянув, стріляти перестав, в голові її закінчив - і нема війни, смажте шашлики. Геніально! З хаосом теж та ж історія: де хаос, нема його, я в доміку. І з доларом все просто вирішується - наказав зняти табло з курсом і нема долара по 45, спакуха, я все порішаю, чого його кіпішувати.
Так маленькі дітки граються - закрило ручками очі - немаааа, відкрило очі - єєєє. Закрило очі і вуха - немааа закатованих Захисників Азовсталі, яким само наказало здатися в полон "аби зберегти життя" і потім пальцем для цього не поворушило, бо немаааа ж. Закрило очі і вуха і немааа злих американців, які вимагають прогнати "вірного Єрмака", ФСБшного куратора, без якого найвеличніший ср@ть не ходить. Так само немааа банкрута Нафтогазу і майбутнього холодомору, немає пустого бюджету, немає розрухи, мільйонів біженців і безхатченків, немає наших Захисників, які захищають стратегічний напрямок з одними автоматами і гинуть "пачками", нічого немааа, одно тєлєвідєніє, вірніше Зомбомарафон і сонцесяйний побєдун.
А воно у нас взагалі дієздатне? Аналізи на наркоту так і не здало.
а повернути мертвих
от тобі і гарантії домовленості і вся хн