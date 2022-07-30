Рашисты опубликовали список погибших и раненых в оккупированной Оленовке. Патронатная служба "Азова" его проверяет

Российские захватчики опубликовали список фамилий раненых и погибших в результате обстрела колонии в оккупированной Оленовке, где содержались военнопленные украинцы.

Об этом сообщает Патронатная служба Азова "Ангелы Азова", информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Оленовке.

Информируем: пока мы – Патронатная служба Азова – не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность.

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Имена раненых и погибших в Оленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке. Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", - подчеркнули в "Азове".

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.

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