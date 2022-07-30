Посольство РФ в Великобритании распространяет призывы к убийству "азовцев"

Посольство России в Великобритании распространяет призывы казнить пленных бойцов полка "Азов".

Об этом идет речь на странице посольства в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они ненастоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", - цитируют в посольстве слова якобы жителя Мариуполя.

Также было опубликовано пропагандистское видео, на котором рассказывают о якобы "зверствах" бойцов полка "Азов".

Следует отметить, что администрация Twitter сообщает, что этот твит нарушает Правила соцсети по поводу проявлений ненависти.

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