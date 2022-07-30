Посольство РФ у Великій Британії поширює заклики до вбивства "азовців"

Посольство Росії у Великій Британії поширює заклики стратити полонених бійців полку "Азов".

Про це йдеться на сторінці посольства у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Бойовики "Азова" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, тому що вони несправжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті", - цитують у посольстві слова нібито жителя Маріуполя.

Також було опубліковано пропагандистське відео, на якому розповідають про нібито "звірства" бійців полку "Азов".

Варто зазначити, що адміністрація Twitter повідомляє, що цей твіт порушує Правила соцмережі щодо проявів ненависті.

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