Посольство РФ у Великій Британії поширює заклики до вбивства "азовців"
Посольство Росії у Великій Британії поширює заклики стратити полонених бійців полку "Азов".
Про це йдеться на сторінці посольства у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Бойовики "Азова" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, тому що вони несправжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті", - цитують у посольстві слова нібито жителя Маріуполя.
Також було опубліковано пропагандистське відео, на якому розповідають про нібито "звірства" бійців полку "Азов".
Варто зазначити, що адміністрація Twitter повідомляє, що цей твіт порушує Правила соцмережі щодо проявів ненависті.
Топ коментарі
+88 Алекс Бек
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Натоміть безпідставні інформаційні посили ставлеників ОПи - очільників ГУР МО та Уповноваженого ВРУ з прав людини, що цей терористичний акт, начебто, є ексцесом виконавця пригожина та ще й з мотивів корупційних міркувань - це ганьба й цинічне блюзнірство над пам'ятью загиблих воїнів.
Ну и что наш вшивый пристайко?! не видно и не слышно.
Никаких вопросов к Британии. ОК.
"(он) повсюду, и с ним тем более сложно сражаться, чем большее количество людей [...] отрицает как "бесчеловечные" единственные методы, которыми он может быть обезврежен" - ці слова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96 Савітрі Деві , полум'яної ідеологині Езотеричного Гітлеризму і просто чудової жінки, були висловлені з дещо іншого приводу - але до кацапського біосміття теж застосовні на 1488%. Треба просто визнати факт біологічної неповноцінності та деструктивної небезпеки "русскіх" - і за правом Вищої Раси винести історичний вирок. Повне фізичне винищення. Без жалю, без винятків - усіх під жорна тотальної ліквідації. Жорстоко і холоднокровно.
Так, цей комент є усвідомленою пропагандою геноциду і закликом до масових вбивств - мені *****. Потрібен геноцид - у прямому значенні цього поняття: кацапський ген має бути вбитий.
всередені московської імперії і тому подібне, московія як держава повина бути
знищена, як чиясь область хай живе.
Вони здались бо не мали можливості оборонятися далі, не мали ні ***********, ні їжі, ні медикаментів. В тій ситуації це був єдиний вихід.
Вина говнокомандуючого значно більша і в іншому: незважаючі на попередження союзників, він просрав початок війни і здав південь, через що Маріуполь і попав в оточення....і Азовці разом з ним.
перед оточенням кацапами.
Який единий вихiд? Говнокомандующий должен был НЕ допустить окружения Азовцев и свовременно препринять меры, не хрен было боевых генералов в тюрьмах держать, за свою ж...пу
боялся, недомерок! Сколько народу угробил своей глупостью и чванством, мстительностью и
манией величия! И Вы ещё Это защищаете? Да его место на скамье подсудимых, а не во главе государства. И это ещё лучший вариант, хотя явно просматривантся предательство.
Передоверить руководство ермаку, российскому агенту, Он же (ермак) даже не отказывается, молчит, думает народ всё схавает, несмотря на обвинения Штатов!
першому турі, типу Шарія, Бойка, Мураєва і т.п.
цілий. Зе відповість за свій злочин за те що відправив вояків до Маріуполя в кінці лютого і
не вивів гарнізон перед оточенням кацапами.
Їм популізм подобається як стиль життя, їм подобається слоган роби що хочеш, живи
як Зе. Сьогодні в гримерці кокс нюхаєш, а завтра ти президент. Це і подобається цим
вівцям у Зе - ЖИВИ ЯК ХОЧЕШ, РОБИ ЩО ХОЧЕШ І НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЙ.
Наскільки все погано
Введені після 24 лютого санкції були потужними та безкомпромісними. ЄС та США ввели обмеження, здатні поховати цілі галузі російської економіки і зробити торгівлю з окупантом токсичною на довгі роки. Зараз Росія поступово вибиває поступки, користуючись шантажем або вигодою західних країн.
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/02/28/682930/ Корупція, лобізм та погрози. На чому тримається газова монополія режиму Путіна
Наразі для окупанта це нічого не змінює, бо винятків не так багато. Проте занепокоєння викликає сам прецедент вирішення питань шляхом послаблення санкцій, адже за одним компромісом можуть піти інші.
Події першої половини літа можна вважати розігрівом. Справжня перевірка західних країн на солідарність у питанні санкцій проти Росії відбудеться під час опалювального сезону, коли агресор матиме значно сильніші позиції.
Смерть всім свинособакам!
Не говоря о злодеяниях путлера начиная с дохлой подлодки Курск и домой а Москве Волгодонске Буйнакске...всему свое Время
...
Он - не идол, он болтун, недалёкий и глупый воздушный шарик для ШАРИКОВЫХ!
Он помогает убивать свой народ, его вина не меньше путина!