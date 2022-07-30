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Посольство РФ у Великій Британії поширює заклики до вбивства "азовців"

азовсталь

Посольство Росії у Великій Британії поширює заклики стратити полонених бійців полку "Азов".

Про це йдеться на сторінці посольства у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Бойовики "Азова" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, тому що вони несправжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті", - цитують у посольстві слова нібито жителя Маріуполя.

Також було опубліковано пропагандистське відео, на якому розповідають про нібито "звірства" бійців полку "Азов".

Варто зазначити, що адміністрація Twitter повідомляє, що цей твіт порушує Правила соцмережі щодо проявів ненависті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкодження в колонії Оленівки не притаманні для HIMARS, - Інститут вивчення війни

Посольство РФ у Великій Британії поширює заклики до вбивства азовців 01

Автор: 

посольство рф (331) росія (65346) Азов (778) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+88
Морпіх Журавель помер під "гарантією" першим цього утирка який грає роль президента а тепер всі українці під "гарантією"....Віри не має цьму блазнью. Азовці повірили лайну і вмирають в приниженнях і тортурах в рашофашиському концтабору. Як на мене якщо вмерти то зі зброєю в руках даючи на смерть відповідь ворогові смертью. Чому коли наші війська були за 6 км від Оленівки не провели військову операцію по визволеню наших воїнів а це є свята справа виручати з біди побратимів ?
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30.07.2022 11:04
+83
Як це прокоментує найвеличніший та Верещук ,які казали,що про все вже домовились?
Тут зрозуміло ,що кацапи хочуть зламать націю психологічно. Але це вже давно не країна ,а терористична організація.
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30.07.2022 11:03
+78
Месяца четыре назад читал комменты, что Азовцам надо сдаться и сохранить себе жизни. От всей души желаю тем, кто это писал испытать все то, что испытывают Азовцы в плену. Причем не важно, кацапские шлюхи это писали или полезные дурочки.
А теперь без эмоций. В очередной раз обратите внимание на абсолютную лживость, и циничность кацапни. Новости с пытками и массовыми убийствами украинских солдат ещё не исчезли из информпространства, а кацвапня на голубом глазу пишет сказки про "зверства Азова". У кацапов даже подобия совести нет.
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30.07.2022 11:08
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АЗОВЦЫ ГЕРОИ УКРАИНЫ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.07.2022 12:50 Відповісти
Я с апреля месяца писал что это война по уничтожению национального патриотического движения в Украине. В первую очередь "Азов "специально сдали чтобы не мешали продавать Украину. Все это задумано комарильей под названием ОП и во главе так называемый президент. Меня за эти слова и банили и спамили . А я оказался прав.
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30.07.2022 12:53 Відповісти
Правий на мульон відсотків.
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30.07.2022 20:41 Відповісти
Зрозуміло, що посольство пітьми у Великобританії - це інструсент рашистської політики й ідеології, що заточені на знищення України і українців. В даному випадку йдеться про вбивство полонених захисників Маріуполя - бійців полку "Азов", як політичний і терористичний акт для вдоволення кровожерливого населення пітьми.
Натоміть безпідставні інформаційні посили ставлеників ОПи - очільників ГУР МО та Уповноваженого ВРУ з прав людини, що цей терористичний акт, начебто, є ексцесом виконавця пригожина та ще й з мотивів корупційних міркувань - це ганьба й цинічне блюзнірство над пам'ятью загиблих воїнів.
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30.07.2022 12:53 Відповісти
Призываю британцев жестоко казнить все посольство мордора!
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30.07.2022 13:26 Відповісти
с тебя начнем
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31.07.2022 07:00 Відповісти
ПТН ПНХ!
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31.07.2022 08:34 Відповісти
вопрос к Британии. Почему это посольство еще работает?
Ну и что наш вшивый пристайко?! не видно и не слышно.
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30.07.2022 15:02 Відповісти
До Британії запитаь не ставте. У них є своє законодавство, вони його дотримуються, не те, що наш "гарант Конституції",- ноги об законодавство витирає. А от пана Пристайка хотілося б почути, а також наше МЗС. Може б на якусь ноту протесту спромоглися?
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30.07.2022 15:46 Відповісти
у них в столице сидят террористы которые предлагают вешать людей.
Никаких вопросов к Британии. ОК.
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30.07.2022 17:18 Відповісти
от ваших слов сильно обидется Борис Джонсон, просто у них кишка тонка
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31.07.2022 07:07 Відповісти
О, народ, як ви відстали від життя. Пристайко давно на пенсії. Кулеба там керує.
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31.07.2022 08:11 Відповісти
Не звертайте увагу, пані, ці від "народу" були у запої чи в загулі, тому не встигли ще нову методичку отримати.
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31.07.2022 20:17 Відповісти
Почему российское посольство работало в Киеве с 2014 около восьми лет, этот вопрос кому адресовать?
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30.07.2022 16:37 Відповісти
сейчас конкретно вопрос к Британии.
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30.07.2022 17:19 Відповісти
Да нет, этот вопрос касается именно сейчас нашему руководству.
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31.07.2022 23:18 Відповісти
себе, если разуметься
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31.07.2022 07:12 Відповісти
Вбивство азовців - ще один доказ на користь неполіткошерного, але істинного твердження: кацап - це біологічний унтерменш та абсолютний ворог людства.
"(он) повсюду, и с ним тем более сложно сражаться, чем большее количество людей [...] отрицает как "бесчеловечные" единственные методы, которыми он может быть обезврежен" - ці слова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96 Савітрі Деві , полум'яної ідеологині Езотеричного Гітлеризму і просто чудової жінки, були висловлені з дещо іншого приводу - але до кацапського біосміття теж застосовні на 1488%. Треба просто визнати факт біологічної неповноцінності та деструктивної небезпеки "русскіх" - і за правом Вищої Раси винести історичний вирок. Повне фізичне винищення. Без жалю, без винятків - усіх під жорна тотальної ліквідації. Жорстоко і холоднокровно.
Так, цей комент є усвідомленою пропагандою геноциду і закликом до масових вбивств - мені *****. Потрібен геноцид - у прямому значенні цього поняття: кацапський ген має бути вбитий.
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30.07.2022 15:22 Відповісти
Саме на таку відповідь кацапська наволоч і розраховує. Вже є у них причина кричати: "Люди дивіться : укрівські нацики закликають до геноциду!" Ні, мовчки і педантично винищувати нечисть з нашої землі. На більше поки що розраховувати не можемо- не в пустелі живемо, а серед інших народів.
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30.07.2022 15:54 Відповісти
Нічого кацапні багато наїхало на захід. Скоро захі в повній мірі взнає що це за гидота. Колись я на шим людям говорив про це але мені казали що я займаюсь розбратом.
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31.07.2022 19:02 Відповісти
Дійсно нащо ж про це кричати, тихо знищувати на полі бою, розігрівати революції
всередені московської імперії і тому подібне, московія як держава повина бути
знищена, як чиясь область хай живе.
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30.07.2022 21:53 Відповісти
Давайте каца*ов валить повсеместно...А че..Хорошая идея.
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30.07.2022 15:36 Відповісти
На диване кпцапа валишь?
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31.07.2022 17:22 Відповісти
А чета оманськихкнурів виблискує глянцем в журналах..а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ віддані на поталу ворогу-садисту... Чи захочуть після стамбульської оборутки НАШІ КРАЇНИ ПОМІЧНИКИ давати нам зброю,чи будуть діяти санкції якщо арахамло від цілої країни (захищає рашистів або на них працює)преймається санкціями абрамовича (гаманець путінської мафії).....все про Херсон (дуже потрібно) а те що майже все Запоріжжя вже захоплене рашистами а на Харкивщині вже роздають рашистські паспорти....на кого працює і за кого "наша влада"?
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30.07.2022 16:02 Відповісти
Такі інфовкиди свідчать про те ,що терористична росія готується стратити решту українських захисників..
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30.07.2022 16:16 Відповісти
Давайте будемо об'єктивними і не вішати на боневтіка здачу в полон Азовців.
Вони здались бо не мали можливості оборонятися далі, не мали ні ***********, ні їжі, ні медикаментів. В тій ситуації це був єдиний вихід.
Вина говнокомандуючого значно більша і в іншому: незважаючі на попередження союзників, він просрав початок війни і здав південь, через що Маріуполь і попав в оточення....і Азовці разом з ним.
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30.07.2022 17:10 Відповісти
Більш того він їх туди відправив і НЕ ДАВ НАКАЗУ ПРО ВИВІД ГАРНІЗОНУ з Маріуполя
перед оточенням кацапами.
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30.07.2022 22:03 Відповісти
Боневтік винний, бо він дурив людей - я закінчу цю війну, говорило воно.
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31.07.2022 07:20 Відповісти
Лучше остаться в памяти и умереть как герой, чем быть сданным в плен врагу своим главнокомандующим и умереть от пыток и унижений!
Який единий вихiд? Говнокомандующий должен был НЕ допустить окружения Азовцев и свовременно препринять меры, не хрен было боевых генералов в тюрьмах держать, за свою ж...пу
боялся, недомерок! Сколько народу угробил своей глупостью и чванством, мстительностью и
манией величия! И Вы ещё Это защищаете? Да его место на скамье подсудимых, а не во главе государства. И это ещё лучший вариант, хотя явно просматривантся предательство.
Передоверить руководство ермаку, российскому агенту, Он же (ермак) даже не отказывается, молчит, думает народ всё схавает, несмотря на обвинения Штатов!
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31.07.2022 17:25 Відповісти
Давай копнем дальше.Вина его мамы,что родила такого ******** и вина 73 процентов *********,что выбрали такое тупое чмо
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31.07.2022 17:25 Відповісти
По перше, курво диванна, май повагу до виборців. Це народ України і багато хто з цих 73% зараз на фронті. І якщо ти дійсно серед тих 25%, то я починаю шкодувати, що був у їх числі. А взагалі, Порох в курсі, що за нього такі дебіли як ти тут методичку відпрацьовують? Чи ти із числа тих, чий кандидат всрався в
першому турі, типу Шарія, Бойка, Мураєва і т.п.
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31.07.2022 20:46 Відповісти
Питання:"Навіщо хлопці здавались у полон....? Україна про ВСЕ домовилась...? Усе для захисників буде ОК...?А тепер що мають:нелюдськи тортури щодня і 0% можливості повернутися додому ?!!!" А тепер ще й Оленівка....Щоб скрити усі факти тортур....Фашисти,****...!!! Краще б вони до останнього захищали Азовсталь...Здається,підставили хлопців обіцянками...Вони завжди для нас будуть Героями....але Герої гинуть по-різному...
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30.07.2022 17:40 Відповісти
чим захищали до останнього захищали Азовсталь????? асфальтом?? чим!?
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30.07.2022 20:43 Відповісти
Краще б гарнізон ЗСУ, Азова, морпіхів був виведений з Маріуполя в кінці лютого, на початку березня. І вояки були б цілі для майбутнії боїв і Маріуполь з мирними громадянами був би
цілий. Зе відповість за свій злочин за те що відправив вояків до Маріуполя в кінці лютого і
не вивів гарнізон перед оточенням кацапами.
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30.07.2022 22:01 Відповісти
Який ти розумний стратег, заднім числом розповідати, як вести війну та хто що мав робити і хто має відповідати. Йди просися поміняти Залужного, як мінімум.
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31.07.2022 13:09 Відповісти
він ще знає як у футбол треба грати.
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31.07.2022 20:47 Відповісти
Дуже важко назвати цей кацапський бордель посольством...
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30.07.2022 17:41 Відповісти
Не буде дивиною як що Зелебобік просере Україну.
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30.07.2022 18:55 Відповісти
А ты чего переживаешь, мама и папа Зеленского уже у вас проживают и сынок подтянется.
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30.07.2022 19:20 Відповісти
ОМАН.... ОБМАН... ОБМАН... обман....обман.... 73%. Смішно???
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30.07.2022 19:50 Відповісти
Не повіриш - багатьо Зе фанатів і досі вважають його пророком .....
Їм популізм подобається як стиль життя, їм подобається слоган роби що хочеш, живи
як Зе. Сьогодні в гримерці кокс нюхаєш, а завтра ти президент. Це і подобається цим
вівцям у Зе - ЖИВИ ЯК ХОЧЕШ, РОБИ ЩО ХОЧЕШ І НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАЙ.
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30.07.2022 21:57 Відповісти
то ти теж був в тій гримерці? Судячи з гасел, які тобі стали відомі в тій гримерці, один з вас точно щось у когось нюхав.
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31.07.2022 20:54 Відповісти
А санкції слабшають і слабшають як товстуха на дієті перед куснем періга

Наскільки все погано

Введені після 24 лютого санкції були потужними та безкомпромісними. ЄС та США ввели обмеження, здатні поховати цілі галузі російської економіки і зробити торгівлю з окупантом токсичною на довгі роки. Зараз Росія поступово вибиває поступки, користуючись шантажем або вигодою західних країн.

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/02/28/682930/ Корупція, лобізм та погрози. На чому тримається газова монополія режиму Путіна

Наразі для окупанта це нічого не змінює, бо винятків не так багато. Проте занепокоєння викликає сам прецедент вирішення питань шляхом послаблення санкцій, адже за одним компромісом можуть піти інші.

Події першої половини літа можна вважати розігрівом. Справжня перевірка західних країн на солідарність у питанні санкцій проти Росії відбудеться під час опалювального сезону, коли агресор матиме значно сильніші позиції.
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30.07.2022 22:04 Відповісти
работник посольства болоот мацковии такой же военный преступник как и тот что пришел с оружием
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31.07.2022 08:04 Відповісти
Закрийте мене на пів години в одній кімнаті с Зеленським.
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31.07.2022 08:45 Відповісти
Все Азоцы Герои. Вічна їм пам ять!
Смерть всім свинособакам!
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31.07.2022 10:44 Відповісти
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31.07.2022 11:55 Відповісти
Мавзолейная падаль Шариковых ответят даже за сбитый самолёт Леха Качинского....
Не говоря о злодеяниях путлера начиная с дохлой подлодки Курск и домой а Москве Волгодонске Буйнакске...всему свое Время

...
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31.07.2022 11:54 Відповісти
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31.07.2022 16:44 Відповісти
Зеленского - на скамью подсудимых!
Он - не идол, он болтун, недалёкий и глупый воздушный шарик для ШАРИКОВЫХ!
Он помогает убивать свой народ, его вина не меньше путина!
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31.07.2022 17:33 Відповісти
Маскали давят на психику, обещаяя казнить заложников, если не будет перемирия.
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01.08.2022 07:32 Відповісти
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