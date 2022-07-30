Пошкодження в колонії Оленівки не притаманні для HIMARS, - Інститут вивчення війни

Російські пропагандисти, очевидно, брешуть про удар HIMARS по колонії в окупованій Оленівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"У Міноборони Росії стверджували, що українські війська навмисно завдали удару по Оленівському СІЗО, в якому утримувалися українські військовополонені, зокрема військовослужбовці полку "Азов", західними системами HIMARS, убивши щонайменше 40 і поранивши 75 військовополонених. Спонсороване Кремлем інформаційне агентство "РИА Новости" опублікувало відео слідчого ізолятора, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті, яких міг би завдати удар HIMARS", - пояснили там.

В ISW також зазначили, що пропагандисти також оприлюднили кадри нібито фрагментів ракети HIMARS, але не надали доказів того, що фрагменти були знайдені в Оленівці.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

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