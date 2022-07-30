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Новини Війна
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Пошкодження в колонії Оленівки не притаманні для HIMARS, - Інститут вивчення війни

оленівка

Російські пропагандисти, очевидно, брешуть про удар HIMARS по колонії в окупованій Оленівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"У Міноборони Росії стверджували, що українські війська навмисно завдали удару по Оленівському СІЗО, в якому утримувалися українські військовополонені, зокрема військовослужбовці полку "Азов", західними системами HIMARS, убивши щонайменше 40 і поранивши 75 військовополонених. Спонсороване Кремлем інформаційне агентство "РИА Новости" опублікувало відео слідчого ізолятора, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті, яких міг би завдати удар HIMARS", - пояснили там.

В ISW також зазначили, що пропагандисти також оприлюднили кадри нібито фрагментів ракети HIMARS, але не надали доказів того, що фрагменти були знайдені в Оленівці.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти.

Читайте: Резніков про обстріл Росією колонії з військовополоненими в Оленівці: Це українська Катинь

Автор: 

обстріл (28657) Донецька область (8558) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+17
Фрагменти ракети HIMARS, русофашисти могли взяти і з інших об'єктів
влучання ,- це не є доказом , тому видно , що брешуть , тварюки!

За азовців , орки , на вас чекає інша розплата 🤬
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30.07.2022 07:42
+16
Зараз знову весь світ буде слухати брехливі заяви підораші і розбиратись, чи то ЗСУ чи не ЗСУ. Тобто, йдемо другим номером і оправдовуємося у черговий раз, а головний кат не опрадовується, він ще й виступає стороною звинувачення. Як то було по МН 17 та т.п.
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30.07.2022 07:54
+15
А коли касапска падаль не брехала.
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30.07.2022 07:38
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Стурбованісь та занепокоєння всі вже повисловлювали?
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30.07.2022 07:37 Відповісти
не треба грішити цим на американців
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30.07.2022 08:22 Відповісти
А коли касапска падаль не брехала.
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30.07.2022 07:38 Відповісти
Фрагменти ракети HIMARS, русофашисти могли взяти і з інших об'єктів
влучання ,- це не є доказом , тому видно , що брешуть , тварюки!

За азовців , орки , на вас чекає інша розплата 🤬
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30.07.2022 07:42 Відповісти
Не могли, а взяли з інших об'єктів. Хоча для бидлокацапомаси навіть без уламків зайшлоб, а те що цивілізований світ каже що це повна *****, їх не турбує
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30.07.2022 09:32 Відповісти
орки завжди вірні старій підлій НКВДешній традиції - підкидання речових доказів
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30.07.2022 07:45 Відповісти
Зараз знову весь світ буде слухати брехливі заяви підораші і розбиратись, чи то ЗСУ чи не ЗСУ. Тобто, йдемо другим номером і оправдовуємося у черговий раз, а головний кат не опрадовується, він ще й виступає стороною звинувачення. Як то було по МН 17 та т.п.
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30.07.2022 07:54 Відповісти
ні, на цей раз ніхто брехунів слухати не буде. Бо вже очевидно.
Зіба що - мерину****** будуть вірити власні орки, ну і там різні фідеси з ******** - але то таке... Але не більше того.
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30.07.2022 08:25 Відповісти
"Фідеси" з "********" будуть "вірить", поки у кацапів вистачатиме грошей, щоб їм за це платить

Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…

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30.07.2022 08:36 Відповісти
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30.07.2022 07:57 Відповісти
Так ,вони не "очевидно брешуть" , як написано в статті ,вони 100 процентів брешуть.
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30.07.2022 08:03 Відповісти
Цей злочин зробили ті ж самі вагнерівці,яким влада допомогла вислизнути з пастки,і ті вагнерівці які залишились живі тільки тому ,що с-нта Журавля ,та сама президентська влада залишила на поталу ворогам.
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30.07.2022 08:09 Відповісти
Провокації та брехня це стиль життя ************.
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30.07.2022 08:09 Відповісти
нужно требовать возвращения или обмена пленных
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30.07.2022 08:32 Відповісти
Много_ходов_очка, спецом під хаймерс зробили цю бійню з нашими полоненими. Харашо шо ни дети дамбаса. Та вже було в Донецьку розкладали почищений кусок точкі у на гарно покошеному газоні в центрі- виставка з росгамнозмі. Було таке з кусками байрактара купленими у вірменів.
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30.07.2022 09:11 Відповісти
Военные специалисты говорят о подрыве изнутри.
А потом - дополнительный огонь из "Градов" для отвода глаз.
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30.07.2022 19:20 Відповісти
 
 