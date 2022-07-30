Повреждения в колонии Оленовки не характерны для HIMARS, - Институт изучения войны

Российские пропагандисты откровенно врут об ударе HIMARS по колонии в оккупированной Оленовке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"В Минобороны России утверждали, что украинские войска намеренно нанесли удар по Оленовскому СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе военнослужащие полка "Азов", западными системами HIMARS, убив по меньшей мере 40 и ранив 75 военнопленных. Спонсорованное Кремлем информационное агентство "РИА Новости" опубликовало видео следственного изолятора, на которых видны повреждения от пожара, но не те, которых мог бы нанести удар HIMARS", - пояснили там.

В ISW также отметили, что пропагандисты также обнародовали кадры якобы фрагментов ракеты HIMARS, но не предоставили доказательств того, что фрагменты были найдены в Оленовке.

Читайте также: Рашисты опубликовали список погибших и раненых в оккупированной Оленовке. Патронатная служба "Азова" его проверяет

Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство РФ в Великобритании распространяет призывы к убийству "азовцев"