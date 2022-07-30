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Новости Война
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Повреждения в колонии Оленовки не характерны для HIMARS, - Институт изучения войны

оленівка

Российские пропагандисты откровенно врут об ударе HIMARS по колонии в оккупированной Оленовке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"В Минобороны России утверждали, что украинские войска намеренно нанесли удар по Оленовскому СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе военнослужащие полка "Азов", западными системами HIMARS, убив по меньшей мере 40 и ранив 75 военнопленных. Спонсорованное Кремлем информационное агентство "РИА Новости" опубликовало видео следственного изолятора, на которых видны повреждения от пожара, но не те, которых мог бы нанести удар HIMARS", - пояснили там.

В ISW также отметили, что пропагандисты также обнародовали кадры якобы фрагментов ракеты HIMARS, но не предоставили доказательств того, что фрагменты были найдены в Оленовке.

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Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.

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обстрел (27336) Донецкая область (9746) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+17
Фрагменти ракети HIMARS, русофашисти могли взяти і з інших об'єктів
влучання ,- це не є доказом , тому видно , що брешуть , тварюки!

За азовців , орки , на вас чекає інша розплата 🤬
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30.07.2022 07:42
+16
Зараз знову весь світ буде слухати брехливі заяви підораші і розбиратись, чи то ЗСУ чи не ЗСУ. Тобто, йдемо другим номером і оправдовуємося у черговий раз, а головний кат не опрадовується, він ще й виступає стороною звинувачення. Як то було по МН 17 та т.п.
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30.07.2022 07:54
+15
А коли касапска падаль не брехала.
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30.07.2022 07:38
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Стурбованісь та занепокоєння всі вже повисловлювали?
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30.07.2022 07:37 Ответить
не треба грішити цим на американців
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30.07.2022 08:22 Ответить
А коли касапска падаль не брехала.
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30.07.2022 07:38 Ответить
Фрагменти ракети HIMARS, русофашисти могли взяти і з інших об'єктів
влучання ,- це не є доказом , тому видно , що брешуть , тварюки!

За азовців , орки , на вас чекає інша розплата 🤬
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30.07.2022 07:42 Ответить
Не могли, а взяли з інших об'єктів. Хоча для бидлокацапомаси навіть без уламків зайшлоб, а те що цивілізований світ каже що це повна *****, їх не турбує
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30.07.2022 09:32 Ответить
орки завжди вірні старій підлій НКВДешній традиції - підкидання речових доказів
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30.07.2022 07:45 Ответить
Зараз знову весь світ буде слухати брехливі заяви підораші і розбиратись, чи то ЗСУ чи не ЗСУ. Тобто, йдемо другим номером і оправдовуємося у черговий раз, а головний кат не опрадовується, він ще й виступає стороною звинувачення. Як то було по МН 17 та т.п.
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30.07.2022 07:54 Ответить
ні, на цей раз ніхто брехунів слухати не буде. Бо вже очевидно.
Зіба що - мерину****** будуть вірити власні орки, ну і там різні фідеси з ******** - але то таке... Але не більше того.
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30.07.2022 08:25 Ответить
"Фідеси" з "********" будуть "вірить", поки у кацапів вистачатиме грошей, щоб їм за це платить

Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…

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30.07.2022 08:36 Ответить
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30.07.2022 07:57 Ответить
Так ,вони не "очевидно брешуть" , як написано в статті ,вони 100 процентів брешуть.
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30.07.2022 08:03 Ответить
Цей злочин зробили ті ж самі вагнерівці,яким влада допомогла вислизнути з пастки,і ті вагнерівці які залишились живі тільки тому ,що с-нта Журавля ,та сама президентська влада залишила на поталу ворогам.
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30.07.2022 08:09 Ответить
Провокації та брехня це стиль життя ************.
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30.07.2022 08:09 Ответить
нужно требовать возвращения или обмена пленных
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30.07.2022 08:32 Ответить
Много_ходов_очка, спецом під хаймерс зробили цю бійню з нашими полоненими. Харашо шо ни дети дамбаса. Та вже було в Донецьку розкладали почищений кусок точкі у на гарно покошеному газоні в центрі- виставка з росгамнозмі. Було таке з кусками байрактара купленими у вірменів.
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30.07.2022 09:11 Ответить
Военные специалисты говорят о подрыве изнутри.
А потом - дополнительный огонь из "Градов" для отвода глаз.
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30.07.2022 19:20 Ответить
 
 