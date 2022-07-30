Повреждения в колонии Оленовки не характерны для HIMARS, - Институт изучения войны
Российские пропагандисты откровенно врут об ударе HIMARS по колонии в оккупированной Оленовке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"В Минобороны России утверждали, что украинские войска намеренно нанесли удар по Оленовскому СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе военнослужащие полка "Азов", западными системами HIMARS, убив по меньшей мере 40 и ранив 75 военнопленных. Спонсорованное Кремлем информационное агентство "РИА Новости" опубликовало видео следственного изолятора, на которых видны повреждения от пожара, но не те, которых мог бы нанести удар HIMARS", - пояснили там.
В ISW также отметили, что пропагандисты также обнародовали кадры якобы фрагментов ракеты HIMARS, но не предоставили доказательств того, что фрагменты были найдены в Оленовке.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Оленовке и обвинили в этом ВСУ.
В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленивке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.
В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты.
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влучання ,- це не є доказом , тому видно , що брешуть , тварюки!
За азовців , орки , на вас чекає інша розплата 🤬
Зіба що - мерину****** будуть вірити власні орки, ну і там різні фідеси з ******** - але то таке... Але не більше того.
Путин - Лаврову:
- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?
- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
А потом - дополнительный огонь из "Градов" для отвода глаз.