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Новини Жертви серед цивільного населення України
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РФ у червні вбила 232 цивільних в Україні, це найвищий рівень за 3 роки, - місія ООН

Російські обстріли у червні. Вбито найбільшу кількість цивільних

Моніторингова місія ООН у червні зафіксувала найвищу за останні 3 роки кількість жертв серед цивільних. Росіяни вбили 232 людини, ще 1 343 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на доповідь місії.

"У першій половині 2025 року загальна кількість загиблих і поранених цивільних становить 6754 особи, що на 54 відсотки більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було задокументовано 4381 жертву. Загалом за останні шість місяців кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17 відсотків, а поранених – на 64 відсотки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш засудив удари РФ по Україні та заявив про ризик для ядерної безпеки

Місії ООН зазначила, що у червні РФ здійснила вдесятеро більше ракетних ударів та атак із застосуванням баражувальних боєприпасів, ніж в червні 2024 року.

"Практично жодна область України не була в безпеці, незалежно від віддаленості від лінії фронту: цивільні особи загинули або були поранені щонайменше у 16 областях і в Києві", - повідомили там.

Крім того, дедалі ширше використання безпілотників ближнього радіусу дії призвело до фатальних наслідків для громад, розташованих поблизу лінії фронту, додали в ММПЛУ.

Читайте: ООН не визнавала, що РФ відповідальна за теракт в Оленівці: в офісі Лубінця перепросили за помилку

Автор: 

обстріл (29775) ООН (3405) жертви (1846)


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232 цивільних

а 1млн + цивільних що пішли в ЗСУ для мразотного ООН взагалі не люди схоже

ООН як і Ліга Націй має здохнути
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10.07.2025 16:29 Відповісти
Подякуєм пану Трампу, кєлогу, вітькоффу та іншим достойникам за ох'уєнні мирні ініціативи...
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10.07.2025 16:33 Відповісти
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10.07.2025 16:34 Відповісти
Обтiкайте,куколди....
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10.07.2025 16:42 Відповісти
Статистика для мразотного ООН

За даними патрульної поліції України, за перші чотири місяці 2025 року внаслідок ДТП в Україні загинуло 815 осіб,

815 цивільних осіб загинуло в ДТП .. і всі цивільні ..війна фігня )
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10.07.2025 16:49 Відповісти
прилетить тобі або твоєї дитині кусок шахеда або ркети в ліжко буде тобі "война фігня"
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10.07.2025 16:53 Відповісти
До речі, найбільший відсоток загиблих цивільних - на Донеччині. І найменший відсоток жалоб, поіменних згадувань про загиблих також на Донеччині. На Донеччині, де не б'ють військових, не нападають на ТЦК і не співають гімну росії у центрі міста.
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10.07.2025 17:07 Відповісти
 
 