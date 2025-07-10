РФ у червні вбила 232 цивільних в Україні, це найвищий рівень за 3 роки, - місія ООН
Моніторингова місія ООН у червні зафіксувала найвищу за останні 3 роки кількість жертв серед цивільних. Росіяни вбили 232 людини, ще 1 343 дістали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на доповідь місії.
"У першій половині 2025 року загальна кількість загиблих і поранених цивільних становить 6754 особи, що на 54 відсотки більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було задокументовано 4381 жертву. Загалом за останні шість місяців кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17 відсотків, а поранених – на 64 відсотки", - йдеться в повідомленні.
Місії ООН зазначила, що у червні РФ здійснила вдесятеро більше ракетних ударів та атак із застосуванням баражувальних боєприпасів, ніж в червні 2024 року.
"Практично жодна область України не була в безпеці, незалежно від віддаленості від лінії фронту: цивільні особи загинули або були поранені щонайменше у 16 областях і в Києві", - повідомили там.
Крім того, дедалі ширше використання безпілотників ближнього радіусу дії призвело до фатальних наслідків для громад, розташованих поблизу лінії фронту, додали в ММПЛУ.
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а 1млн + цивільних що пішли в ЗСУ для мразотного ООН взагалі не люди схоже
ООН як і Ліга Націй має здохнути
За даними патрульної поліції України, за перші чотири місяці 2025 року внаслідок ДТП в Україні загинуло 815 осіб,
815 цивільних осіб загинуло в ДТП .. і всі цивільні ..війна фігня )