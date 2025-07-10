Массированная атака РФ на Киев: двое погибших, 16 пострадавших, падение обломков и пожары в пяти районах (обновлено)

В ночь на 10 июля российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили руководитель КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

"Двое погибших. Этих людей убили россияне. 13 человек получили травмы в результате атаки", - отметил Ткаченко.

Шевченковский район

Спасатели работают в жилом доме, где, в результате падения обломков, произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов - также пожар.

Дарницкий район

В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.

Соломенский район

В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

Голосеевский район

В результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

Подольский район

Падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

Обновление

По состоянию на 7:00 количество пострадавших в столице увеличилось до 14 человек, сообщил Кличко. Девять из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи #1.

По состоянию на 7.50 в Киеве уже 16 пострадавших. По словам Кличко, 10 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

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