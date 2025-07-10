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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Массированная атака РФ на Киев: двое погибших, 16 пострадавших, падение обломков и пожары в пяти районах (обновлено)

Массированный удар по Киеву

В ночь на 10 июля российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили руководитель КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

"Двое погибших. Этих людей убили россияне. 13 человек получили травмы в результате атаки", - отметил Ткаченко.

Шевченковский район

Спасатели работают в жилом доме, где, в результате падения обломков, произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов - также пожар.

Дарницкий район

В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.

Соломенский район

В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

Голосеевский район

В результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

Подольский район

Падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

Обновление

По состоянию на 7:00 количество пострадавших в столице увеличилось до 14 человек, сообщил Кличко. Девять из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи #1.

По состоянию на 7.50 в Киеве уже 16 пострадавших. По словам Кличко, 10 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский дрон попал в дом в Киеве, - ГВА

Автор: 

Киев (25843) обстрел (28450) Воздушные атаки на Киев (820)


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Топ комментарии
+32
Співчуття рідним загиблих-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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10.07.2025 06:29 Ответить
+26
Іран на другий день після бомбардувань штатами ядерних об'єктів скликав радбез оон.
Питання.Що робить наший(а можливо,і не наший)постійний представник при оон?Слухає казочки нєбєнзі,як вони нас «гуманно освобождають»?Каплі води камінь довбають!Може,нарешті,визнають росію терористои і задавлять гадину!
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10.07.2025 06:49 Ответить
+19
Приєднуюсь до співчуття рідним і близьким, а особлива щоби ху...ло скоріше чекав у пеклі своїх ху....лят.
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10.07.2025 06:33 Ответить
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Співчуття рідним загиблих-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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10.07.2025 06:29 Ответить
Приєднуюсь до співчуття рідним і близьким, а особлива щоби ху...ло скоріше чекав у пеклі своїх ху....лят.
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10.07.2025 06:33 Ответить
здєсь водкі нет.
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10.07.2025 06:39 Ответить
Сдохни,придурок лаптемордый.
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10.07.2025 06:40 Ответить
Мендель Док кацап ты уже труп ватный
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10.07.2025 06:44 Ответить
о,засмєрдєла абосранимі руzкімі парткамі і лаптямі...
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10.07.2025 06:44 Ответить
В каком смьісле "унічтожил"? В Вас щось не відкривається?
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10.07.2025 07:11 Ответить
Холуям ...уйла слова не давали - в хлів мовчки!!!
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10.07.2025 07:12 Ответить
Іді ***** мєндєльдюк(ето на общєпанятном,єслі чьо)
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10.07.2025 07:18 Ответить
Продовжується "РФ" замість "московський терористичний режим".
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10.07.2025 06:39 Ответить
Весь Київ горить вже 4-й рік, окрім Конче Заспи.
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10.07.2025 06:43 Ответить
albert Speer #609680 ваши руснявые НПЗ тоже не ***** горят
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10.07.2025 06:45 Ответить
Іран на другий день після бомбардувань штатами ядерних об'єктів скликав радбез оон.
Питання.Що робить наший(а можливо,і не наший)постійний представник при оон?Слухає казочки нєбєнзі,як вони нас «гуманно освобождають»?Каплі води камінь довбають!Може,нарешті,визнають росію терористои і задавлять гадину!
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10.07.2025 06:49 Ответить
Ну скликав, і що? Толк якийсь є крім озабоченості? Ми теж колись скликали радбези, поки не переконались що то марна трата часу. Колись навіть меморандуми якісь підписували по наївності.
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10.07.2025 07:55 Ответить
Скликати шодоби? Иа вони за тиждень на нього приходить перестануть.
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10.07.2025 08:26 Ответить
Наші скликали три роки поспіль, і що? Поки у вбивці право вето (!!!), усі ці скликання - струс повітря.
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10.07.2025 09:50 Ответить
ПНХ козья морда
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10.07.2025 07:03 Ответить
ты что выплядок с психушки сбежал? пыню забери на пынеходах и с чемоданами как какашек))
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10.07.2025 07:12 Ответить
Так анекдоти в інший гілці, Ви дверима промахнулися.
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10.07.2025 07:12 Ответить
Сили там мовчки і не хрюкай, падаль!
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10.07.2025 07:13 Ответить
"свіжевилуплений" кацапьоздол, тобі тут не довго кукарікати залишилося.
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10.07.2025 07:27 Ответить
При януковощі ти б вже давно хер у кадирівців сосало,бидло малороське,і якби при Порошенко була цензура то зелайно хер би коли стало президентом,і не було би ні свінарчуків,ні вбитого брата,і всякоїго іншого інфолайна,ти це зрозуміло якби в твоїй макітрі замість лайна був мозок,як і те що цензор це інформаційний сайт,а не розважальний,бо так захотів його засновник,бо в Україні війна.
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10.07.2025 07:46 Ответить
Зеленський заборонив стріляти по Москві!
Зеленський на гачку ФСБ.
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10.07.2025 07:19 Ответить
кацап, чому ти такий підар?
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10.07.2025 07:28 Ответить
Раха нарощує виробництво шахедів.Нарік подорожує,анонсує,маштабує.Ситуація така-Україна або нарк,хто ще не зрозумів.
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10.07.2025 07:55 Ответить
Як завжди ворог знищує Україну і українців відповіді немає ,це також наслідок відповідальності і влади яка граєтся в саміти миру та рейтинги замість того що б думати як захистити своїх громадян.Пора вже проводити спец операцію по знищенню рашиських злочинців насамперед кривавого терориста путіна.
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10.07.2025 07:56 Ответить
Може на часі називати речі своїми іменами?Влада відкрито зливає Україну,це не грається.
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10.07.2025 08:10 Ответить
Гірше всього, що у нас немає змоги дати гідну, адекватну відповідь московським рашистам. Вся болтовня про якусь нашу балістичну довгу руку, про мільйони дронів, які полетять на рашу, про суперефективні зенітні дрони, нічого не варті без реальних систематичних уражень ворога. москва спокійно спить, торгує, заробляє мільярди та готує нові удари по Україні.
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10.07.2025 08:15 Ответить
товариство!
я вам, абсолютно відповідально заявляю!
в оточенні зе!презіка, зрада.
хтось злив крємлядям графік закордонних вояжей нашого зе!лідара.
як тільки зе!поц кудись чимчикує, кацапи відразу починають бомбити київ.
кияни, як вам римські канікули зе!гніди?
цікаво, що ж там було такого невідкладного, що треба було терміново їхати? зустріч з левом?
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10.07.2025 08:37 Ответить
Дурне поїхало в турне,а страждають люди 😥
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10.07.2025 08:39 Ответить
Як тільки обстріли України, так одразу, синхронно, московіти своїм лайном заповнюють мережі в Україні!!
Смерть, московітам-окупантам та їх прихвостням, - помічниками ригоАНАЛІВ!!
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10.07.2025 09:29 Ответить
ALEX 13 #375637

Коли ми почуємо в новинах.. від удара Українських бпла по мацкві повністю знищені багатоповерховий будинок і аеропорт внуково???? Коли зеля???
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10.07.2025 09:51 Ответить
Схоже що кацапи атакують нас не шахедами, а запускають одразу уламки - вони більш дієві!
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10.07.2025 10:08 Ответить
Дивують деякі коментарі стосовно поїздки Зеленського в Рим. Зрозуміло ж, що поїхав домовлятися про зброю, гам це потрібно. Проти можутьбути тільки рашисти та їх приспішники тут на сайті
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10.07.2025 11:35 Ответить
 
 