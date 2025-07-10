Массированная атака РФ на Киев: двое погибших, 16 пострадавших, падение обломков и пожары в пяти районах (обновлено)
В ночь на 10 июля российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили руководитель КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.
"Двое погибших. Этих людей убили россияне. 13 человек получили травмы в результате атаки", - отметил Ткаченко.
Шевченковский район
Спасатели работают в жилом доме, где, в результате падения обломков, произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов - также пожар.
Дарницкий район
В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.
Соломенский район
В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.
Голосеевский район
В результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.
Подольский район
Падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.
Обновление
По состоянию на 7:00 количество пострадавших в столице увеличилось до 14 человек, сообщил Кличко. Девять из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.
В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи #1.
По состоянию на 7.50 в Киеве уже 16 пострадавших. По словам Кличко, 10 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно.
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Питання.Що робить наший(а можливо,і не наший)постійний представник при оон?Слухає казочки нєбєнзі,як вони нас «гуманно освобождають»?Каплі води камінь довбають!Може,нарешті,визнають росію терористои і задавлять гадину!
Зеленський на гачку ФСБ.
я вам, абсолютно відповідально заявляю!
в оточенні зе!презіка, зрада.
хтось злив крємлядям графік закордонних вояжей нашого зе!лідара.
як тільки зе!поц кудись чимчикує, кацапи відразу починають бомбити київ.
кияни, як вам римські канікули зе!гніди?
цікаво, що ж там було такого невідкладного, що треба було терміново їхати? зустріч з левом?
Смерть, московітам-окупантам та їх прихвостням, - помічниками ригоАНАЛІВ!!
Коли ми почуємо в новинах.. від удара Українських бпла по мацкві повністю знищені багатоповерховий будинок і аеропорт внуково???? Коли зеля???