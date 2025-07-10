Масована атака РФ на Київ: двоє загиблих, 16 постраждалих, падіння уламків та пожежі у п’яти районах (оновлено)

У ніч проти 10 липня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами і балістикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили керівник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

"Маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. 13 людей зазнало травм внаслідок атаки", - зазначив Ткаченко.

Шевченківський район

Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа.

Дарницький район

Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Солом'янський район

Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Голосіївський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Подільський район

Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

Оновлення

Станом на 7:00 кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей, повідомив Кличко. Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги # 1.

Станом на 7:50 у Києві вже 16 постраждалих. За словами Кличка, 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Через пошкодження контактних мереж змінено рух тролейбусів та трамваїв у кількох районах столиці.

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