Масована атака РФ на Київ: двоє загиблих, 16 постраждалих, падіння уламків та пожежі у п’яти районах (оновлено)
У ніч проти 10 липня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву дронами і балістикою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили керівник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.
"Маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. 13 людей зазнало травм внаслідок атаки", - зазначив Ткаченко.
Шевченківський район
Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа.
Дарницький район
Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.
Солом'янський район
Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.
Голосіївський район
Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.
Подільський район
Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.
Оновлення
Станом на 7:00 кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей, повідомив Кличко. Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги # 1.
Станом на 7:50 у Києві вже 16 постраждалих. За словами Кличка, 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
Через пошкодження контактних мереж змінено рух тролейбусів та трамваїв у кількох районах столиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Питання.Що робить наший(а можливо,і не наший)постійний представник при оон?Слухає казочки нєбєнзі,як вони нас «гуманно освобождають»?Каплі води камінь довбають!Може,нарешті,визнають росію терористои і задавлять гадину!
Зеленський на гачку ФСБ.