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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Масована атака РФ на Київ: двоє загиблих, 16 постраждалих, падіння уламків та пожежі у п’яти районах (оновлено)

Масований удар на Київ

У ніч проти 10 липня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Києву  дронами і балістикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили керівник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

"Маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. 13 людей зазнало травм внаслідок атаки", - зазначив Ткаченко.

Шевченківський район

Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа.

Дарницький район

Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Солом'янський район

Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Голосіївський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Подільський район

Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

Оновлення

Станом на 7:00 кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей, повідомив Кличко. Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги # 1.

Станом на 7:50 у Києві вже 16 постраждалих. За словами Кличка, 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Через пошкодження контактних мереж змінено рух тролейбусів та трамваїв у кількох районах столиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон влучив у будинок в Києві, - МВА

Автор: 

Київ (19855) обстріл (29775) Повітряні атаки на Київ (877)


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Топ коментарі
+20
Співчуття рідним загиблих-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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10.07.2025 06:29 Відповісти
+19
Іран на другий день після бомбардувань штатами ядерних об'єктів скликав радбез оон.
Питання.Що робить наший(а можливо,і не наший)постійний представник при оон?Слухає казочки нєбєнзі,як вони нас «гуманно освобождають»?Каплі води камінь довбають!Може,нарешті,визнають росію терористои і задавлять гадину!
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10.07.2025 06:49 Відповісти
+12
Приєднуюсь до співчуття рідним і близьким, а особлива щоби ху...ло скоріше чекав у пеклі своїх ху....лят.
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10.07.2025 06:33 Відповісти
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Співчуття рідним загиблих-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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10.07.2025 06:29 Відповісти
Приєднуюсь до співчуття рідним і близьким, а особлива щоби ху...ло скоріше чекав у пеклі своїх ху....лят.
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10.07.2025 06:33 Відповісти
здєсь водкі нет.
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10.07.2025 06:39 Відповісти
Сдохни,придурок лаптемордый.
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10.07.2025 06:40 Відповісти
Мендель Док кацап ты уже труп ватный
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10.07.2025 06:44 Відповісти
о,засмєрдєла абосранимі руzкімі парткамі і лаптямі...
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10.07.2025 06:44 Відповісти
В каком смьісле "унічтожил"? В Вас щось не відкривається?
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10.07.2025 07:11 Відповісти
Холуям ...уйла слова не давали - в хлів мовчки!!!
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10.07.2025 07:12 Відповісти
Іді ***** мєндєльдюк(ето на общєпанятном,єслі чьо)
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10.07.2025 07:18 Відповісти
Продовжується "РФ" замість "московський терористичний режим".
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10.07.2025 06:39 Відповісти
Весь Київ горить вже 4-й рік, окрім Конче Заспи.
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10.07.2025 06:43 Відповісти
albert Speer #609680 ваши руснявые НПЗ тоже не ***** горят
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10.07.2025 06:45 Відповісти
Іран на другий день після бомбардувань штатами ядерних об'єктів скликав радбез оон.
Питання.Що робить наший(а можливо,і не наший)постійний представник при оон?Слухає казочки нєбєнзі,як вони нас «гуманно освобождають»?Каплі води камінь довбають!Може,нарешті,визнають росію терористои і задавлять гадину!
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10.07.2025 06:49 Відповісти
Ну скликав, і що? Толк якийсь є крім озабоченості? Ми теж колись скликали радбези, поки не переконались що то марна трата часу. Колись навіть меморандуми якісь підписували по наївності.
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10.07.2025 07:55 Відповісти
ПНХ козья морда
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10.07.2025 07:03 Відповісти
ты что выплядок с психушки сбежал? пыню забери на пынеходах и с чемоданами как какашек))
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10.07.2025 07:12 Відповісти
Так анекдоти в інший гілці, Ви дверима промахнулися.
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10.07.2025 07:12 Відповісти
Сили там мовчки і не хрюкай, падаль!
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10.07.2025 07:13 Відповісти
"свіжевилуплений" кацапьоздол, тобі тут не довго кукарікати залишилося.
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10.07.2025 07:27 Відповісти
При януковощі ти б вже давно хер у кадирівців сосало,бидло малороське,і якби при Порошенко була цензура то зелайно хер би коли стало президентом,і не було би ні свінарчуків,ні вбитого брата,і всякоїго іншого інфолайна,ти це зрозуміло якби в твоїй макітрі замість лайна був мозок,як і те що цензор це інформаційний сайт,а не розважальний,бо так захотів його засновник,бо в Україні війна.
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10.07.2025 07:46 Відповісти
Зеленський заборонив стріляти по Москві!
Зеленський на гачку ФСБ.
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10.07.2025 07:19 Відповісти
кацап, чому ти такий підар?
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10.07.2025 07:28 Відповісти
Раха нарощує виробництво шахедів.Нарік подорожує,анонсує,маштабує.Ситуація така-Україна або нарк,хто ще не зрозумів.
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10.07.2025 07:55 Відповісти
Як завжди ворог знищує Україну і українців відповіді немає ,це також наслідок відповідальності і влади яка граєтся в саміти миру та рейтинги замість того що б думати як захистити своїх громадян.Пора вже проводити спец операцію по знищенню рашиських злочинців насамперед кривавого терориста путіна.
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10.07.2025 07:56 Відповісти
Може на часі називати речі своїми іменами?Влада відкрито зливає Україну,це не грається.
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10.07.2025 08:10 Відповісти
Гірше всього, що у нас немає змоги дати гідну, адекватну відповідь московським рашистам. Вся болтовня про якусь нашу балістичну довгу руку, про мільйони дронів, які полетять на рашу, про суперефективні зенітні дрони, нічого не варті без реальних систематичних уражень ворога. москва спокійно спить, торгує, заробляє мільярди та готує нові удари по Україні.
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10.07.2025 08:15 Відповісти
 
 