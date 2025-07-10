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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлю Київської митниці. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки в ніч на 10 липня пошкоджено будівлю Київської митниці, вибито вікна та постраждали автомобілі з товарами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

"Сьогодні окупанти вкотре завдали удару по столиці нашої держави. Від ворожої атаки постраждали і митні підрозділи - пошкоджено будівлю Київської митниці. Вогонь, уламки, вибиті вікна й дим над дахами - це був черговий удар по тилу. В безпосередній близькості від епіцентру - будівля митниці. Постраждало кілька автомобілів з товарами, які перебували в зоні митного контролю. На щастя обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не вперше, коли митні органи опиняються в епіцентрі ракетних і дронових атак, зокрема, заніше зазнали руйнувань митні підрозділи у Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Одеській областях, а десятки митних постів уздовж північно-східного кордону були зруйновані внаслідок нищівних обстрілів ще у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Російські ракети перетворюють на руїни вантажні митні термінали, від обстрілів постійно потерпає митна інфраструктура поблизу портів Великої Одеси. Попри безпосередню близькість до території Румунії здійснюються систематичні дронові атаки на митний пост "Орлівка", - додали у відомстві.

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Обстріл Київської митниці 10 липн
Обстріл Київської митниці 10 липн
Обстріл Київської митниці 10 липн
Обстріл Київської митниці 10 липн
Обстріл Київської митниці 10 липн
Обстріл Київської митниці 10 липн

Автор: 

Київ (19855) обстріл (29775) Повітряні атаки на Київ (877)


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ой, як вдобно!
вчора обшуки на всіх митницях, а сьогодні київську розбомбили.
от, як тепер звітність показувати? все згоріло.
це ж, поки все зібрати, поки відновити. не один рік пройде....
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10.07.2025 13:12 Відповісти
Митарів жальче за всіх!
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10.07.2025 13:12 Відповісти
Сьогодні в кожній темі налітає кацапня і біснується ,
мабуть від того , що по столиці гахнули виродки кацапстанські ,
будьте ви всі прокляті 😡
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10.07.2025 13:18 Відповісти
Чтой та вспомнилось - чем больше узнаю таможенников, тем больше люблю гаишников.
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10.07.2025 13:56 Відповісти
 
 