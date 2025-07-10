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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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Ночная атака на Киев: повреждено здание Киевской таможни. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки в ночь на 10 июля повреждено здание Киевской таможни, выбиты окна и пострадали автомобили с товарами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

"Сегодня оккупанты в очередной раз нанесли удар по столице нашего государства. От вражеской атаки пострадали и таможенные подразделения - повреждено здание Киевской таможни. Огонь, обломки, выбитые окна и дым над крышами - это был очередной удар по тылу. В непосредственной близости от эпицентра - здание таможни. Пострадало несколько автомобилей с товарами, находившимися в зоне таможенного контроля. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не впервые, когда таможенные органы оказываются в эпицентре ракетных и дроновых атак, в частности, ранее подверглись разрушениям таможенные подразделения в Сумской, Черниговской, Тернопольской, Одесской областях, а десятки таможенных постов вдоль северо-восточной границы были разрушены в результате сокрушительных обстрелов еще в первые дни полномасштабного вторжения.

"Российские ракеты превращают в руины грузовые таможенные терминалы, от обстрелов постоянно страдает таможенная инфраструктура вблизи портов Большой Одессы. Несмотря на непосредственную близость к территории Румынии осуществляются систематические дроновые атаки на таможенный пост "Орловка", - добавили в ведомстве.

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Обстрел Киевской таможни 10 июля
Обстрел Киевской таможни 10 июля
Обстрел Киевской таможни 10 июля
Обстрел Киевской таможни 10 июля
Обстрел Киевской таможни 10 июля
Обстрел Киевской таможни 10 июля

Автор: 

Киев (25843) обстрел (28450) Воздушные атаки на Киев (820)


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ой, як вдобно!
вчора обшуки на всіх митницях, а сьогодні київську розбомбили.
от, як тепер звітність показувати? все згоріло.
це ж, поки все зібрати, поки відновити. не один рік пройде....
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10.07.2025 13:12 Ответить
Митарів жальче за всіх!
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10.07.2025 13:12 Ответить
Сьогодні в кожній темі налітає кацапня і біснується ,
мабуть від того , що по столиці гахнули виродки кацапстанські ,
будьте ви всі прокляті 😡
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10.07.2025 13:18 Ответить
Чтой та вспомнилось - чем больше узнаю таможенников, тем больше люблю гаишников.
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10.07.2025 13:56 Ответить
Бідолашні!
Ох як же не пщастило, хоча вау, як круто, на ремонти кабінетів будуть списани мільярди!
Ось це так підфортило!
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10.07.2025 14:36 Ответить
 
 