Ночная атака на Киев: повреждено здание Киевской таможни. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки в ночь на 10 июля повреждено здание Киевской таможни, выбиты окна и пострадали автомобили с товарами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

"Сегодня оккупанты в очередной раз нанесли удар по столице нашего государства. От вражеской атаки пострадали и таможенные подразделения - повреждено здание Киевской таможни. Огонь, обломки, выбитые окна и дым над крышами - это был очередной удар по тылу. В непосредственной близости от эпицентра - здание таможни. Пострадало несколько автомобилей с товарами, находившимися в зоне таможенного контроля. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не впервые, когда таможенные органы оказываются в эпицентре ракетных и дроновых атак, в частности, ранее подверглись разрушениям таможенные подразделения в Сумской, Черниговской, Тернопольской, Одесской областях, а десятки таможенных постов вдоль северо-восточной границы были разрушены в результате сокрушительных обстрелов еще в первые дни полномасштабного вторжения.

"Российские ракеты превращают в руины грузовые таможенные терминалы, от обстрелов постоянно страдает таможенная инфраструктура вблизи портов Большой Одессы. Несмотря на непосредственную близость к территории Румынии осуществляются систематические дроновые атаки на таможенный пост "Орловка", - добавили в ведомстве.

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