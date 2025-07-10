Ночная атака на Киев: повреждено здание Киевской таможни. ФОТОрепортаж
В результате российской атаки в ночь на 10 июля повреждено здание Киевской таможни, выбиты окна и пострадали автомобили с товарами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
"Сегодня оккупанты в очередной раз нанесли удар по столице нашего государства. От вражеской атаки пострадали и таможенные подразделения - повреждено здание Киевской таможни. Огонь, обломки, выбитые окна и дым над крышами - это был очередной удар по тылу. В непосредственной близости от эпицентра - здание таможни. Пострадало несколько автомобилей с товарами, находившимися в зоне таможенного контроля. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не впервые, когда таможенные органы оказываются в эпицентре ракетных и дроновых атак, в частности, ранее подверглись разрушениям таможенные подразделения в Сумской, Черниговской, Тернопольской, Одесской областях, а десятки таможенных постов вдоль северо-восточной границы были разрушены в результате сокрушительных обстрелов еще в первые дни полномасштабного вторжения.
"Российские ракеты превращают в руины грузовые таможенные терминалы, от обстрелов постоянно страдает таможенная инфраструктура вблизи портов Большой Одессы. Несмотря на непосредственную близость к территории Румынии осуществляются систематические дроновые атаки на таможенный пост "Орловка", - добавили в ведомстве.
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вчора обшуки на всіх митницях, а сьогодні київську розбомбили.
от, як тепер звітність показувати? все згоріло.
це ж, поки все зібрати, поки відновити. не один рік пройде....
мабуть від того , що по столиці гахнули виродки кацапстанські ,
будьте ви всі прокляті 😡
Ох як же не пщастило, хоча вау, як круто, на ремонти кабінетів будуть списани мільярди!
Ось це так підфортило!