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Новости Результат работы ПВО
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ПВО сбила 178 вражеских целей из 415, еще 204 дрона/ракеты локационно потеряны и подавлены РЭБ, - Воздушные силы

В ночь на 10 июля российские захватчики атаковали Украину 415 средствами воздушного нападения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, враг запустил 397 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ (около 200 - "шахеды"). А также атаковал:

  • 8 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской области;
  • 6 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
  • 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

Основное направление удара - столица Украины, город Киев!

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:

  • 164 вражеских БпЛА типа Shahed;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М;
  • 6 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях.

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Результат работы ПВО

Автор: 

обстрел (28450) ПВО (2930) Воздушные силы (2505)


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А ті що "локаційно втрачені та подавлені РЕБом" можна позбирати, підлатати, підклеїти, перепрошити ті відравити назад кацапам?
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10.07.2025 10:53 Ответить
А Зеля опять не в Киеве
Это который раз "так совпало"?
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10.07.2025 11:01 Ответить
дякую за роботу
Слава ЗСУ 🇺🇦 💪 ✌️
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10.07.2025 11:01 Ответить
 
 