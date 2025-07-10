ПВО сбила 178 вражеских целей из 415, еще 204 дрона/ракеты локационно потеряны и подавлены РЭБ, - Воздушные силы

В ночь на 10 июля российские захватчики атаковали Украину 415 средствами воздушного нападения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, враг запустил 397 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ (около 200 - "шахеды"). А также атаковал:

8 баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской области;

6 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;

4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

Основное направление удара - столица Украины, город Киев!

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:

164 вражеских БпЛА типа Shahed;

8 баллистических ракет Искандер-М;

6 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях.

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