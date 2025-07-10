ППО збила 178 ворожих цілей з 415, ще 204 дрони/ракети локаційно втрачені та подавлені РЕБ, - Повітряні сили

У ніч на 10 липня російські загарбники атакували Україну 415 засобами повітряного нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, ворог запустив 397 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - РФ. (близько 200 – "шахеди"). А також атакував:

8 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської області;

6 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області.

Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

164 ворожі БпЛА типу Shahed;

8 балістичних ракет Іскандер-М;

6 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих – на 23 локаціях.

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