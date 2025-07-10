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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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Посольство Ватикана в Киеве пострадало вследствие атаки РФ. ФОТО

Вследствие российской атаки по Украине в ночь на 10 июля получило незначительные повреждения посольство Ватикана в Киеве.

Об этом сообщил посол Святого Престола Висвальдас Кульбокас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

По его словам, во время массированной атаки РФ на Киев повреждения получили помещения Апостольской Нунциатуры.

"Тревожным является то, что видно, что беспилотники нацелены на гражданские кварталы. Потому что я также собственными глазами видел, слышал, что некоторые беспилотники летали непосредственно вокруг, вокруг нунциатуры, вокруг домов", - сказал нунций.

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Киев обстрел 10 июля - повреждено посольство Ватикана

Кульбокас рассказал, что дипломаты Святого Престола лично слышали взрывы неподалеку от посольства и видели поврежденные гражданские здания в нескольких десятках метров.

"Наши помещения также получили определенные повреждения: в главном здании повреждена крыша, а также получили повреждения гараж и служебное помещение. Мы подобрали около десяти достаточно крупных осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты", - сказал он.

В Ватикане добавили, что вследствие российской атаки на столицу никто из сотрудников не пострадал.

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Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой. Есть погибшие и раненые.

Вследствие ночной массированной атаки на Киев было повреждено помещение "5 канала" и здание Киевской таможни.

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Ватикан (216) Киев (25843) обстрел (28450) посольство (1088) Воздушные атаки на Киев (826)


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Топ комментарии
+4
Удивительно. С их-то крышей...
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10.07.2025 21:56 Ответить
+3
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10.07.2025 22:00 Ответить
+2
Ого. У Ватикану навіть посольства є. Не знав, щоправда ніколи й не цікавився. Напевно сумарно у всіх посольствах по світу мешкає більше громадян Ватикану аніж у самому Ватикані.
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10.07.2025 22:01 Ответить
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Удивительно. С их-то крышей...
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10.07.2025 21:56 Ответить
Погано богу моляться
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10.07.2025 21:57 Ответить
Там моляться Золотому теля.
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10.07.2025 22:14 Ответить
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10.07.2025 22:00 Ответить
Ого. У Ватикану навіть посольства є. Не знав, щоправда ніколи й не цікавився. Напевно сумарно у всіх посольствах по світу мешкає більше громадян Ватикану аніж у самому Ватикані.
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10.07.2025 22:01 Ответить
Як шо ви кіянин то це за будинком Хрущьова та біля дому де мешкає (мешкав) Г. Крічевський.
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10.07.2025 22:16 Ответить
Не киянин. Дуже здивований що країна із населенням 800 осіб (тільки що уточнив) ще й має посольства.
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10.07.2025 22:19 Ответить
Банк ВАТІКАНУ, має гроші від прутіна, з них, і відбудує !!!
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10.07.2025 23:09 Ответить
Мабуть чиїсь молитви справдились)) та явно не до католицьких "святих"
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10.07.2025 23:16 Ответить
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10.07.2025 23:27 Ответить
Ну і як відреагує Хлопець з Чикаго?)
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10.07.2025 23:29 Ответить
 
 