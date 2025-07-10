Посольство Ватикана в Киеве пострадало вследствие атаки РФ. ФОТО

Вследствие российской атаки по Украине в ночь на 10 июля получило незначительные повреждения посольство Ватикана в Киеве.

Об этом сообщил посол Святого Престола Висвальдас Кульбокас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

По его словам, во время массированной атаки РФ на Киев повреждения получили помещения Апостольской Нунциатуры.

"Тревожным является то, что видно, что беспилотники нацелены на гражданские кварталы. Потому что я также собственными глазами видел, слышал, что некоторые беспилотники летали непосредственно вокруг, вокруг нунциатуры, вокруг домов", - сказал нунций.

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Кульбокас рассказал, что дипломаты Святого Престола лично слышали взрывы неподалеку от посольства и видели поврежденные гражданские здания в нескольких десятках метров.

"Наши помещения также получили определенные повреждения: в главном здании повреждена крыша, а также получили повреждения гараж и служебное помещение. Мы подобрали около десяти достаточно крупных осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты", - сказал он.

В Ватикане добавили, что вследствие российской атаки на столицу никто из сотрудников не пострадал.

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Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики нанесли комбинированный массированный удар по Киеву дронами и баллистикой. Есть погибшие и раненые.

Вследствие ночной массированной атаки на Киев было повреждено помещение "5 канала" и здание Киевской таможни.