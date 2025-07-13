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Новости Обстрелы Сумщины
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Оккупанты атаковали беспилотниками Сумщину: есть попадания по гражданской инфраструктуре

шахеди

Поздно вечером субботы, 12 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады Сумской области.

Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 22:00 враг нанес массированный удар БПЛА по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады. В результате атаки загорелись нежилые помещения. Последствия уточняются", - сказано в сообщении.

Читайте также: Утром враг нанес несколько ударов по Сумской общине. В течение суток больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах

Автор: 

обстрел (28508) Сумская область (3446) Шосткинский район (46)


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Около 10 шахедов и 2 ракеты/КАБа... Было страшновато.
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12.07.2025 23:26 Ответить
 
 