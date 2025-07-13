535 1
Оккупанты атаковали беспилотниками Сумщину: есть попадания по гражданской инфраструктуре
Поздно вечером субботы, 12 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады Сумской области.
Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 22:00 враг нанес массированный удар БПЛА по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады. В результате атаки загорелись нежилые помещения. Последствия уточняются", - сказано в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vitaliy Mauler #573781
показать весь комментарий12.07.2025 23:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль