Оккупанты атаковали беспилотниками Сумщину: есть попадания по гражданской инфраструктуре

Поздно вечером субботы, 12 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады Сумской области.

Об этом в телеграм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 22:00 враг нанес массированный удар БПЛА по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады. В результате атаки загорелись нежилые помещения. Последствия уточняются", - сказано в сообщении.

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