Наслідки атаки РФ на Суми: 7 людей постраждали, ворог ударив по медзакладу (оновлено). ФОТОрепортаж
Вдень 14 липня 2025 року ворог завдав повторного удару безпілотником по Сумській громаді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Попередньо, внаслідок першого удару постраждали шестеро людей: три жінки та троє чоловіків.
Після другого удару люди, на щастя, не постраждали.
Всім постраждалим надається медична допомога.
Згодом у Сумській ОВА повідомили, що втретє за сьогодні ворожий БпЛА атакував Сумську громаду, здійнялася пожежа.
"Цього разу росіяни поцілили по медичному закладу. Попередньо, одна людина поранена. Пошкоджена будівля. Наслідки атаки зʼясовуються.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни атакують Суми "шахедами", окупанти поцілили у навчальний заклад, є поранені.
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liwimta
показати весь коментар14.07.2025 13:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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