Атака РФ на Вінницю: суттєво погіршився стан повітря, містян просять не виходити на вулицю
У Вінниці після пожежі, спричиненої ворожою атакою, значно погіршилася якість повітря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ) МОЗ, передає Укрінформ.
"Просимо жителів Вінниці й передмістя зачиняти вікна, а також по можливості обмежити перебування на вулиці. Фахівці Вінницького ОЦКПХ обстежують повітря і незабаром нададуть більш докладну інформацію. Зберігайте інформаційну тишу до появи офіційних повідомлень щодо місця атаки", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там поранено підлітка, він "важкий", також зруйновано промпідприємство. Також зазначалося, що ворог масовано атакував "шахедами" Вінницю. У місті є влучання в об’єкти цивільної і промислової інфраструктури, 4 осіб поранені.
Окрім того, "шахеди" уразили інфраструктурний об’єкт в Ізмаїльському районі на Одещині. Зранку "Шахед" ударив по підприємству у Сумах.
Також наше видання інформувало, що 14 "шахедів" знищено над Черкащиною. Пошкоджено будинки та ЛЕП в Уманському районі. Під масованою атакою дронів перебувала й Кіровоградщина.
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