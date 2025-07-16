Атака РФ на Винницу: существенно ухудшилось состояние воздуха, горожан просят не выходить на улицу

В Виннице после пожара, вызванного вражеской атакой, значительно ухудшилось качество воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней (ОЦКПХ) Минздрава, передает Укрінформ.

"Просим жителей Винницы и пригорода закрывать окна, а также, по возможности, ограничить пребывание на улице. Специалисты Винницкого ОЦКПХ обследуют воздух и вскоре предоставят более подробную информацию. Сохраняйте информационную тишину до появления официальных сообщений о месте атаки", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там ранен подросток, он "тяжелый", также разрушено промпредприятие. Также отмечалось, что враг массированно атаковал "шахедами" Винницу. В городе есть попадания в объекты гражданской и промышленной инфраструктуры, 4 человека ранены.

Кроме того, "шахэды" поразили инфраструктурный объект в Измаильском районе Одесской области. Утром "шахед" ударил по предприятию в Сумах.

Также наше издание информировало, что 14 "шахедов" уничтожено над Черкасской областью. Повреждены дома и ЛЭП в Уманском районе. Под массированной атакой дронов находилась и Кировоградщина.