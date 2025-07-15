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Россияне запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 15 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область: БплА мимо Конотопа, Бурынь.
- Большинство БплА мимо города Ромны в направлении Полтавщины.
- Новые группы БплА через Запорожье в направлении Днепропетровщины.
Обновление относительно движения БпЛА
- Харьковщина: БПЛА курсом на Шевченково и Изюм.
- Черниговщина: БПЛА курсом на Чернигов, Мену, Прилуки, Нежин, Борзну.
- Днепропетровщина: БпЛА мимо Каменского, Никопольского и Кременчугского районов курсом на запад.
- Сумщина: БпЛА мимо Конотопа, Ромен и Ахтырки.
- Полтавщина: БПЛА курсом на Полтаву, Кременчуг, Хорол, Новые Санжары и Кобеляки.
- Черкасская область: несколько групп на Чигирин. Кировоградщина: БПЛА курсом на Кропивницкий, Новгородку и Компанеевку.
- Кировоградщина: БПЛА курсом на Кропивницкий, Новгородку и Компанеевку.
- Днепр, несколько БпЛА в направлении города.
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Виктор Ле #550890
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annaera
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Олег #609772
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Victor Victor #437828
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