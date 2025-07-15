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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 15 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область: БплА мимо Конотопа, Бурынь.
  • Большинство БплА мимо города Ромны в направлении Полтавщины.
  • Новые группы БплА через Запорожье в направлении Днепропетровщины.

Обновление относительно движения БпЛА

  • Харьковщина: БПЛА курсом на Шевченково и Изюм.
  • Черниговщина: БПЛА курсом на Чернигов, Мену, Прилуки, Нежин, Борзну.
  • Днепропетровщина: БпЛА мимо Каменского, Никопольского и Кременчугского районов курсом на запад.
  • Сумщина: БпЛА мимо Конотопа, Ромен и Ахтырки.
  • Полтавщина: БПЛА курсом на Полтаву, Кременчуг, Хорол, Новые Санжары и Кобеляки.
  • Черкасская область: несколько групп на Чигирин. Кировоградщина: БПЛА курсом на Кропивницкий, Новгородку и Компанеевку.
  • Кировоградщина: БПЛА курсом на Кропивницкий, Новгородку и Компанеевку.
  • Днепр, несколько БпЛА в направлении города.

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Воздушные силы (2517) Шахед (1297) война в Украине (5210)


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А де наші БПЛ? Дружбан Зеленого Кирющенко гроші освоїв , а вони не літають?
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15.07.2025 21:49 Ответить
хорошо, что не по Москве, а то Трамп бы обеспокоился.
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15.07.2025 21:51 Ответить
?????в тебе з головою все гаразд?? До лікаря звернись
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15.07.2025 23:17 Ответить
Це Україні не можна бити по москві.росіі можна.
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15.07.2025 23:27 Ответить
 
 