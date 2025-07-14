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Новости Фото Военные базы РФ Россия укрепляет авиабазы
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РФ усиленно укрепляет авиабазу в Приморско-Ахтарске: оттуда запускаются "Шахеды", - СМИ

Россия усиленно возводит укрепления на аэродроме в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край РФ), который используется для запусков "Шахедов" по территории Украины, в частности, по южным областям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, которое проанализировало спутниковые снимки авиабазы.

Спутниковые фото свидетельствуют, что там произошли значительные изменения по сравнению с 2022 годом.

На местах стоянки самолетов также построены защитные сооружения - по меньшей мере пять укрепленных ангаров. Еще три неизвестных объекта расположены вплотную к взлетной полосе - вероятно, это также защитные сооружения, возможно, менее защищенные, чем бетонные бункеры.

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Приморско-Ахтарск

На западной части аэродрома также идут строительные работы еще одной стоянки авиации.

Вероятно, база служит местом для накопления ударных дронов.

В 2022 году вокруг авиабазы не наблюдались точки объектовой ПВО, в то время как снимки за июль 2025 года указывают на оборудование по меньшей мере двух позиций, где, вероятно, расположены ПВО РФ для защиты аэродрома.

Судя по спутниковым снимкам из Приморско-Ахтарска, по меньшей мере с 2024 года россияне начали значительно активнее усиливать защиту своих авиабаз, особенно тех, что расположены в приграничных к Украине областях.

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Автор: 

авиация (2884) россия (96577) аэродром (311) Шахед (1295)


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Топ комментарии
+8
останній раз я АБ була атакована на початку лютого. Теоретично туди повинно долітати все - і скальпи, і паляниці, і барси... Від Гуляйполя по прямій там всього 230 км.
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14.07.2025 18:18 Ответить
+4
особовий склад і дрони особливо вразливі у момент підготовки до запуску, коли вони розгорнуті, а час підльоту ракетодрона до АБ 20 хвилин, і запхати дрони назад в укриття за такий короткий час буде проблематично. Тому треба не констатувати будівництво нових ангарів\будівель, а хєрачити по АБ хоча би раз на місяць.
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14.07.2025 18:28 Ответить
+3
з одного боку хєрово - укриття
з іншого боку - бетонні укриття вже нікуди не відлетять/не втечуть - стаціонарна ціль
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14.07.2025 17:58 Ответить
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з одного боку хєрово - укриття
з іншого боку - бетонні укриття вже нікуди не відлетять/не втечуть - стаціонарна ціль
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14.07.2025 17:58 Ответить
особовий склад і дрони особливо вразливі у момент підготовки до запуску, коли вони розгорнуті, а час підльоту ракетодрона до АБ 20 хвилин, і запхати дрони назад в укриття за такий короткий час буде проблематично. Тому треба не констатувати будівництво нових ангарів\будівель, а хєрачити по АБ хоча би раз на місяць.
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14.07.2025 18:28 Ответить
Від 3000 балістичних ракет не врятує. Умєров зуб дає.
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14.07.2025 18:06 Ответить
Та у нього давно вже зубів немає!
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14.07.2025 18:39 Ответить
останній раз я АБ була атакована на початку лютого. Теоретично туди повинно долітати все - і скальпи, і паляниці, і барси... Від Гуляйполя по прямій там всього 230 км.
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14.07.2025 18:18 Ответить
пэтриот достанет?
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14.07.2025 19:54 Ответить
давайте краще я вам рецепт оладів на кефірі поясню.
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14.07.2025 20:10 Ответить
Дякую за рецепты, в пэтриоте нет значит земля-земля никакой модификации, дужек дякую
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14.07.2025 20:14 Ответить
ви на правильному шляху. В інтернеті, крім форума Цензора є багато джерел, де можно прочитати про різницю між засобами ППО та ОТРК.
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14.07.2025 20:18 Ответить
У вечірньому гундосінні буде потужна заява про те, що Зеля дасть доручення в побудові чергових тисяч ракет, яка вже точно має налякати кацапів.
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14.07.2025 18:25 Ответить
 
 