РФ усиленно укрепляет авиабазу в Приморско-Ахтарске: оттуда запускаются "Шахеды", - СМИ
Россия усиленно возводит укрепления на аэродроме в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край РФ), который используется для запусков "Шахедов" по территории Украины, в частности, по южным областям.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, которое проанализировало спутниковые снимки авиабазы.
Спутниковые фото свидетельствуют, что там произошли значительные изменения по сравнению с 2022 годом.
На местах стоянки самолетов также построены защитные сооружения - по меньшей мере пять укрепленных ангаров. Еще три неизвестных объекта расположены вплотную к взлетной полосе - вероятно, это также защитные сооружения, возможно, менее защищенные, чем бетонные бункеры.
На западной части аэродрома также идут строительные работы еще одной стоянки авиации.
Вероятно, база служит местом для накопления ударных дронов.
В 2022 году вокруг авиабазы не наблюдались точки объектовой ПВО, в то время как снимки за июль 2025 года указывают на оборудование по меньшей мере двух позиций, где, вероятно, расположены ПВО РФ для защиты аэродрома.
Судя по спутниковым снимкам из Приморско-Ахтарска, по меньшей мере с 2024 года россияне начали значительно активнее усиливать защиту своих авиабаз, особенно тех, что расположены в приграничных к Украине областях.
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з іншого боку - бетонні укриття вже нікуди не відлетять/не втечуть - стаціонарна ціль