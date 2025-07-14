Украинский экипаж самолета МиГ-29 уничтожает место дислокации оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинский экипаж самолета МиГ-29 уничтожил место дислокации оккупантов на Запорожском направлении высокоточными американскими авиабомбами GBU-62.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских пилотов опубликована в соцсетях.

"Милосердие в наше время стало редким явлением, но наш экипаж МиГ-29 демонстрирует, что оно еще живет. На Запорожском направлении штурмовые группы врага заняли помещение школы и несколько зданий вокруг, авиация один раз сделала предупреждение, не дошло... Что ж, милосердием оказалось - добить выживших оккупантов, которые валялись под руинами. GBU62", - отмечается в комментарии к видео.

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