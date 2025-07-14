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Украинский экипаж самолета МиГ-29 уничтожает место дислокации оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Украинский экипаж самолета МиГ-29 уничтожил место дислокации оккупантов на Запорожском направлении высокоточными американскими авиабомбами GBU-62.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских пилотов опубликована в соцсетях.
"Милосердие в наше время стало редким явлением, но наш экипаж МиГ-29 демонстрирует, что оно еще живет. На Запорожском направлении штурмовые группы врага заняли помещение школы и несколько зданий вокруг, авиация один раз сделала предупреждение, не дошло... Что ж, милосердием оказалось - добить выживших оккупантов, которые валялись под руинами. GBU62", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+11 Яр Холодний
показать весь комментарий14.07.2025 15:55 Ответить Ссылка
+7 Karl Weber
показать весь комментарий14.07.2025 15:53 Ответить Ссылка
+5 CrossFirenko
показать весь комментарий14.07.2025 15:57 Ответить Ссылка
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-А хєр вам,орки, замість щастя!
GBU-32 450 кг, або ще імовірніше GBU-38 230 кг.