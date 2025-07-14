РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости Видео Авиация ВСУ
3 655 13

Украинский экипаж самолета МиГ-29 уничтожает место дислокации оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинский экипаж самолета МиГ-29 уничтожил место дислокации оккупантов на Запорожском направлении высокоточными американскими авиабомбами GBU-62.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских пилотов опубликована в соцсетях.

"Милосердие в наше время стало редким явлением, но наш экипаж МиГ-29 демонстрирует, что оно еще живет. На Запорожском направлении штурмовые группы врага заняли помещение школы и несколько зданий вокруг, авиация один раз сделала предупреждение, не дошло... Что ж, милосердием оказалось - добить выживших оккупантов, которые валялись под руинами. GBU62", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж МиГ-29 точным сбрасыванием авиабомбы GBU-62 разрушает переправу в оккупированной Васильевке в Запорожской области. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2884) Запорожская область (3305)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
І що тут такого? Чим їх, з руїн, "виколупувать"? Посилать на штурм піхоту? Так ми покладемо втричі більше своїх, ніж уб"єм кацапів... Бо вони з укриттів стрілятимуть... А так : кого не вб"є - того завалить уламками... А хто цілим вискочить - того й пострілять можна...
показать весь комментарий
14.07.2025 15:55 Ответить
+7
А ей что с танками воевать ?Она воюет с противником!
показать весь комментарий
14.07.2025 15:53 Ответить
+5
Сама ефективна штука на фронті. З'являється раптово, б'є зразу, без пристрілки. Який удар самі бачите.
показать весь комментарий
14.07.2025 15:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нігуя собі - тим хто там шифрувався - мало не показалось
показать весь комментарий
14.07.2025 15:48 Ответить
З пiхотою воює авiацiя. Мдя...
показать весь комментарий
14.07.2025 15:49 Ответить
А ей что с танками воевать ?Она воюет с противником!
показать весь комментарий
14.07.2025 15:53 Ответить
І що тут такого? Чим їх, з руїн, "виколупувать"? Посилать на штурм піхоту? Так ми покладемо втричі більше своїх, ніж уб"єм кацапів... Бо вони з укриттів стрілятимуть... А так : кого не вб"є - того завалить уламками... А хто цілим вискочить - того й пострілять можна...
показать весь комментарий
14.07.2025 15:55 Ответить
Їхня так само скидає на позиції нашої піхоти каби,тільки у 100 раз більше.Зараз з їхньою піхотою воює все,бо підари воюють переважно піхотою.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:08 Ответить
Сама ефективна штука на фронті. З'являється раптово, б'є зразу, без пристрілки. Який удар самі бачите.
показать весь комментарий
14.07.2025 15:57 Ответить
Кілька цеглин тут і там, трохи штукатурки і знову буде як нове 😁
показать весь комментарий
14.07.2025 16:06 Ответить
-Бєлий дым, бєлий дим, я прошу, ти сойді, помогі мнє вєрнуть мойо счастьє.
-А хєр вам,орки, замість щастя!
показать весь комментарий
14.07.2025 16:09 Ответить
GBU-39, шо на видео, высокоточная, скоростная, с БЧ 93 кг. Результат применения хорошо виден.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:24 Ответить
GBU-39 по перше дорога, по друге прибункерна. Детонує при значному заглибленні. Та має всього 16 кг вибухівки. На відео певно щось з JDAM.
GBU-32 450 кг, або ще імовірніше GBU-38 230 кг.
показать весь комментарий
14.07.2025 16:45 Ответить
Школа-інтернат в Кам'янському
показать весь комментарий
14.07.2025 16:57 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Україні! Віримо у Перемогу над кацапнею!
показать весь комментарий
14.07.2025 17:17 Ответить
Ювелірно
показать весь комментарий
14.07.2025 17:24 Ответить
 
 