Экипаж МиГ-29 точным сбросом авиабомбы GBU-62 разрушает переправу в оккупированной Васильевке на Запорожье. ВИДЕО
Украинский экипаж МиГ-29 точным сбросом авиабомбы GBU-62 уничтожил переправу в оккупированной Васильевке на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Авиация продолжает работать на всех направлениях. Ну вот это и произошло, экипаж МиГ-29 точным сбросом GBU62 разрушает переправу в Васильевке на Запорожье. Как можно увидеть на видео, попытки врага пересечь данный участок уже были, однако наши казаки #башат эту нечисть всеми силами. Проредили немного здесь Буки поэтому ударов станет больше, а уже есть очень и очень вкусные удары по КП, ПУ, БпЛА и бк, подтверждены уничтоженные офицеры и сотни жмуров болотных", - пишет в комментарии автор публикации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ціль есвео для України: 90 млн трупів кацапів.
1 МЛН вже утилізовано.
Треба ї6ашити також по т.зв. "мірняку".
По кордонах України зразка 1991 року має бути з підарського боку 800--1000 км кіл-зона, де українські дрони будуть автоматично винищувати все без винятку живе, що має ознаки прямоходіння.
Слава Україні!