Экипаж МиГ-29 точным сбросом авиабомбы GBU-62 разрушает переправу в оккупированной Васильевке на Запорожье. ВИДЕО

Украинский экипаж МиГ-29 точным сбросом авиабомбы GBU-62 уничтожил переправу в оккупированной Васильевке на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Авиация продолжает работать на всех направлениях. Ну вот это и произошло, экипаж МиГ-29 точным сбросом GBU62 разрушает переправу в Васильевке на Запорожье. Как можно увидеть на видео, попытки врага пересечь данный участок уже были, однако наши казаки #башат эту нечисть всеми силами. Проредили немного здесь Буки поэтому ударов станет больше, а уже есть очень и очень вкусные удары по КП, ПУ, БпЛА и бк, подтверждены уничтоженные офицеры и сотни жмуров болотных", - пишет в комментарии автор публикации.

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