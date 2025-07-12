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Новости Видео Авиация ВСУ
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Экипаж МиГ-29 точным сбросом авиабомбы GBU-62 разрушает переправу в оккупированной Васильевке на Запорожье. ВИДЕО

Украинский экипаж МиГ-29 точным сбросом авиабомбы GBU-62 уничтожил переправу в оккупированной Васильевке на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Авиация продолжает работать на всех направлениях. Ну вот это и произошло, экипаж МиГ-29 точным сбросом GBU62 разрушает переправу в Васильевке на Запорожье. Как можно увидеть на видео, попытки врага пересечь данный участок уже были, однако наши казаки #башат эту нечисть всеми силами. Проредили немного здесь Буки поэтому ударов станет больше, а уже есть очень и очень вкусные удары по КП, ПУ, БпЛА и бк, подтверждены уничтоженные офицеры и сотни жмуров болотных", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите: Украинский МиГ-29 сбрасывает четыре высокоточные авиабомбы GBU-39 на позиции оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2883) Запорожская область (3301) бомбардировка (458) Васильевский район (65) Васильевка (2)


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Топ комментарии
+11
Точнісенько!
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12.07.2025 15:59 Ответить
+9
пілот ювелір
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12.07.2025 16:03 Ответить
+9
гарна робота!!!
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12.07.2025 16:04 Ответить
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Небесний вогонь на кацапські сраки - це завжди красиво і зворушливо!
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12.07.2025 15:56 Ответить
Точнісенько!
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12.07.2025 15:59 Ответить
пілот ювелір
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12.07.2025 16:03 Ответить
гарна робота!!!
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12.07.2025 16:04 Ответить
Переправа, переправа, берег левый, берег правый, нет теперь тут переправы берег левый-берег правый..
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12.07.2025 16:18 Ответить
"НЛО" біля автовокзалу на брухт порізали?
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12.07.2025 16:35 Ответить
Та ні, стоїть. Як видно на цьому відео. Цей міст, підірвали на початку війни. Хто і як, зліпив його знову?
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12.07.2025 17:03 Ответить
Так, тепер розгледів.
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12.07.2025 17:19 Ответить
Щодо підриву на початку війні. Його не підірвали. Саме через цей місточок мешканці з ТОТ мали змогу виїхати до Запоріжжя.
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12.07.2025 17:20 Ответить
Там була поряд, тимчасова переправа
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12.07.2025 17:29 Ответить
Так ви, навпроти переправи живете, в отій хаті, що зліва?
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12.07.2025 18:24 Ответить
Бог милував. Часто їздив там, до війни
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12.07.2025 18:35 Ответить
Бомбезно!!))
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12.07.2025 17:03 Ответить
Що значить, "спроби були"? Кам'янське, яке починається біля цього мосту, майже повнітю захоплене
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12.07.2025 17:08 Ответить
Це - виїзд з Василівки. Межа. Кам"янське за кілька кілометрів по трасі.
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12.07.2025 17:21 Ответить
Так і є, ви праві, далі знаходиться. Але згідно Діп стейт, Кам'янське, таки майже захоплене
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12.07.2025 17:41 Ответить
Московити будуть вмирати, поки не закінчаться.
Ціль есвео для України: 90 млн трупів кацапів.
1 МЛН вже утилізовано.
Треба ї6ашити також по т.зв. "мірняку".
По кордонах України зразка 1991 року має бути з підарського боку 800--1000 км кіл-зона, де українські дрони будуть автоматично винищувати все без винятку живе, що має ознаки прямоходіння.
Слава Україні!
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12.07.2025 17:09 Ответить
Що там у нас в районі Кам"янського? Кацапи хвалилися,тиждень тому, що перетнули русло Каховського водосховища, висадили десант і плацдарм захопили...
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12.07.2025 17:23 Ответить
Так і є. Річку перетнули, Янчекрак
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12.07.2025 17:31 Ответить
 
 