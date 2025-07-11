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Украинский МиГ-29 сбрасывает четыре высокоточные авиабомбы GBU-39 на позиции оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинского пилота самолета МиГ-29.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно сброс четырех высокоточных американских бомб МиГ-29.
"Момент сброса четырех высокоточных авиабомб GBU-39 истребителем МиГ-29 ВС ВСУ и последующий удар по месту дислокации россиян на восточном направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.
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