Украинский МиГ-29 сбрасывает четыре высокоточные авиабомбы GBU-39 на позиции оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинского пилота самолета МиГ-29.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно сброс четырех высокоточных американских бомб МиГ-29.

"Момент сброса четырех высокоточных авиабомб GBU-39 истребителем МиГ-29 ВС ВСУ и последующий удар по месту дислокации россиян на восточном направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский СУ-27 нанес удар по месту сбора вражеских БПЛА и живой силе оккупанта на Луганщине. ВИДЕО