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Новости Видео Авиация ВСУ
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Украинский МиГ-29 сбрасывает четыре высокоточные авиабомбы GBU-39 на позиции оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы украинского пилота самолета МиГ-29.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно сброс четырех высокоточных американских бомб МиГ-29.

"Момент сброса четырех высокоточных авиабомб GBU-39 истребителем МиГ-29 ВС ВСУ и последующий удар по месту дислокации россиян на восточном направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский СУ-27 нанес удар по месту сбора вражеских БПЛА и живой силе оккупанта на Луганщине. ВИДЕО

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авиация (2881) бомба (374) бомбардировка (457)


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Рятуйте, бачу тільки три. Пуски вищий пілотаж. А от відео враження викликає сумніви. Навіщо???
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11.07.2025 15:24 Ответить
Ні техніки ні дохлих орків навкруги, навіть будівлі ніякої. Це стратегія Сирника ******* по посадках дороговартісною зброєю?
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11.07.2025 15:43 Ответить
Приємне видовище, і ракети так в лінію логістично лягли, сподіваюсь, хробаки у траншеях отримали свою порцію смерті.
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11.07.2025 15:38 Ответить
Чудове відео !
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11.07.2025 15:40 Ответить
Не думав що це така насолода спостерігати як гинуть рашисти!
Слава Україні!
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11.07.2025 15:40 Ответить
Божечки! Бідна Луганщина, в Серебрянському лісі ЖОДНОГО живого дерева не лишилося(
Чума та холера на усю московію разом!
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11.07.2025 15:47 Ответить
 
 