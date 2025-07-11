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Український МіГ-29 скидає чотири високоточні авіабомби GBU-39 на позиції окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського пілота літака МіГ-29.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно скид чотирьох високоточних американських бомб МіГ-29.
"Момент скиду чотирьох високоточних авіабомб GBU-39 винищувачем МіГ-29 ПС ЗСУ та подальший удар по місцю дислокації росіян на східному напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
+3 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.07.2025 15:58 Відповісти Посилання
+2 Вячеслав Crane
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+2 Jolli Rabbit
показати весь коментар11.07.2025 15:40 Відповісти Посилання
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