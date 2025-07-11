Український МіГ-29 скидає чотири високоточні авіабомби GBU-39 на позиції окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського пілота літака МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно скид чотирьох високоточних американських бомб МіГ-29.

"Момент скиду чотирьох високоточних авіабомб GBU-39 винищувачем МіГ-29 ПС ЗСУ та подальший удар по місцю дислокації росіян на східному напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український СУ-27 завдав удару по місцю збору ворожих БпЛА та живій силі окупанта на Луганщині. ВIДЕО