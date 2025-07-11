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Новини Відео Авіація ЗСУ
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Український МіГ-29 скидає чотири високоточні авіабомби GBU-39 на позиції окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського пілота літака МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно скид чотирьох високоточних американських бомб МіГ-29.

"Момент скиду чотирьох високоточних авіабомб GBU-39 винищувачем МіГ-29 ПС ЗСУ та подальший удар по місцю дислокації росіян на східному напрямку", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український СУ-27 завдав удару по місцю збору ворожих БпЛА та живій силі окупанта на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4211) бомба (238) бомбардування (343)


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Топ коментарі
+3
гарна робота-виконавцям респект...
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11.07.2025 15:58 Відповісти
+2
Приємне видовище, і ракети так в лінію логістично лягли, сподіваюсь, хробаки у траншеях отримали свою порцію смерті.
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11.07.2025 15:38 Відповісти
+2
Чудове відео !
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11.07.2025 15:40 Відповісти
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Рятуйте, бачу тільки три. Пуски вищий пілотаж. А от відео враження викликає сумніви. Навіщо???
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11.07.2025 15:24 Відповісти
Ні техніки ні дохлих орків навкруги, навіть будівлі ніякої. Це стратегія Сирника ******* по посадках дороговартісною зброєю?
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11.07.2025 15:43 Відповісти
сходи перевір, і обов'язково відосик зніми нам показати, що нічого немає.
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11.07.2025 17:30 Відповісти
ну якщо бачиш тільки три, то ти сліпа нікчемна *****!
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11.07.2025 15:58 Відповісти
Приємне видовище, і ракети так в лінію логістично лягли, сподіваюсь, хробаки у траншеях отримали свою порцію смерті.
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11.07.2025 15:38 Відповісти
Чудове відео !
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11.07.2025 15:40 Відповісти
Не думав що це така насолода спостерігати як гинуть рашисти!
Слава Україні!
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11.07.2025 15:40 Відповісти
Божечки! Бідна Луганщина, в Серебрянському лісі ЖОДНОГО живого дерева не лишилося(
Чума та холера на усю московію разом!
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11.07.2025 15:47 Відповісти
гарна робота-виконавцям респект...
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11.07.2025 15:58 Відповісти
 
 