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Український СУ-27 завдав удару по місцю збору ворожих БпЛА та живій силі окупанта на Луганщині. ВIДЕО
Пілот українського СУ-27 знищив пункт дислокації окупантів на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Ексклюзивчик, наш Су-27 ПС ЗСУ завдав удару по місцю збору ворожих БпЛА та живій силі окупанта на Луганщині. Незважаючи на майже повну окупацію території Луганської області наші сили ще досі тримаються і потребують підтримки, тому авіація буде #башити далі на всіх напрямках", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Андрій Собченко #592866
показати весь коментар09.07.2025 11:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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