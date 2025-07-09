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Новини Авіація ЗСУ
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Український СУ-27 завдав удару по місцю збору ворожих БпЛА та живій силі окупанта на Луганщині. ВIДЕО

Пілот українського СУ-27 знищив пункт дислокації окупантів на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Ексклюзивчик, наш Су-27 ПС ЗСУ завдав удару по місцю збору ворожих БпЛА та живій силі окупанта на Луганщині. Незважаючи на майже повну окупацію території Луганської області наші сили ще досі тримаються і потребують підтримки, тому авіація буде #башити далі на всіх напрямках", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

авіація (4205) армія рф (18135) знищення (7762) Луганська область (4905)


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Бомба/ракета,пушка/граната.Може наші зможуть таки хоч пару сот каб у місяць вироблять.Імпортні бомби дорогі і їх мало.
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09.07.2025 11:28 Відповісти
 
 