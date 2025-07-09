Український СУ-27 завдав удару по місцю збору ворожих БпЛА та живій силі окупанта на Луганщині. ВIДЕО

Пілот українського СУ-27 знищив пункт дислокації окупантів на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Ексклюзивчик, наш Су-27 ПС ЗСУ завдав удару по місцю збору ворожих БпЛА та живій силі окупанта на Луганщині. Незважаючи на майже повну окупацію території Луганської області наші сили ще досі тримаються і потребують підтримки, тому авіація буде #башити далі на всіх напрямках", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Український бомбардувальник Су-24М скидає авіабомбу ФАБ-500, оснащену модулем УМПК для збільшення дальності до 60 кілометрів. ВIДЕО

Також дивіться: Пілот українського МіГ-29 авіабомбами GBU-39 знищує польовий пункт управління окупантів на півдні України. ВIДЕО