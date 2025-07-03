Пілот українського МіГ-29 авіабомбами GBU-39 знищує польовий пункт управління окупантів на півдні України. ВIДЕО

Пілот українського МіГ-29 високоточними американськими авіабомбами GBU-39 знищив польовий пункт управління армії окупантів на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Демілітаризація ворожих фортифікацій продовжується, МіГ-29 бомбами #GBU39 накриває позиції окупантів на Півдні. Загальний результат: польовий ПУ знищено, офіцери ПУ і штурмовики закобзонені, обладнання та БК прикурено", - зазначається у коментарі до відео.

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