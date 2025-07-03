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Пілот українського МіГ-29 авіабомбами GBU-39 знищує польовий пункт управління окупантів на півдні України. ВIДЕО

Пілот українського МіГ-29 високоточними американськими авіабомбами GBU-39 знищив польовий пункт управління армії окупантів на півдні України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Демілітаризація ворожих фортифікацій продовжується, МіГ-29 бомбами #GBU39 накриває позиції окупантів на Півдні. Загальний результат: польовий ПУ знищено, офіцери ПУ і штурмовики закобзонені, обладнання та БК прикурено", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

авіація (4198) армія рф (18085) зброя (7584) знищення (7732)


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Влучний чавуній.
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03.07.2025 11:27 Відповісти
Красень!
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03.07.2025 11:44 Відповісти
Птахам України - успіхів і вдачі й надалі!!!!
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03.07.2025 11:46 Відповісти
і знов бомбами працюють міги
мене чомусь клинить на тому, що перед отриманням ф16 нам казали вони потрібні щоб використовувати всю номенклатуру *********** з більшої відстані, безпечніше та влучніше
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03.07.2025 11:52 Відповісти
Наскільки пам'ятаю F-16 має слабкий двигун і він невзмозі швидко і на короткій відстані підняти важкі бомби на велику висоту і скинувши їх втекти від ворожого ПВО
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03.07.2025 12:07 Відповісти
Ну, не то щоб слабкий... Але thrust-to-weight ratio у МіГ-29 (якщо двигуни у доброму стані, звісно!) вважається вищим за такий у F-16.
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03.07.2025 12:13 Відповісти
Ось що потрібно для перемоги...повне домінування літаків у повітрі.
Приклад ? Те як Ізраїль розібрався з Іраном..буквально на 12 днів.
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03.07.2025 12:28 Відповісти
 
 