Пілот українського МіГ-29 авіабомбами GBU-39 знищує польовий пункт управління окупантів на півдні України. ВIДЕО
Пілот українського МіГ-29 високоточними американськими авіабомбами GBU-39 знищив польовий пункт управління армії окупантів на півдні України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Демілітаризація ворожих фортифікацій продовжується, МіГ-29 бомбами #GBU39 накриває позиції окупантів на Півдні. Загальний результат: польовий ПУ знищено, офіцери ПУ і штурмовики закобзонені, обладнання та БК прикурено", - зазначається у коментарі до відео.
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мене чомусь клинить на тому, що перед отриманням ф16 нам казали вони потрібні щоб використовувати всю номенклатуру *********** з більшої відстані, безпечніше та влучніше
Приклад ? Те як Ізраїль розібрався з Іраном..буквально на 12 днів.