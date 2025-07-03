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Яскрава смерть окупанта після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який брів забур'яненим полем на торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі помітна яскрава детонація після влучання дрона-камікадзе у росіянина.

"Останній салют від російського окупанта на честь Путіна, який відправив його на вірну смерть в Україну. Торецький напрямок фронту, Донецька область", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант залазить у контейнер для сміття і гине там після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18085) знищення (7732) Донецька область (8979) дрони (5044)


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Чому яскрава? Тупа і безглузда...
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03.07.2025 10:15 Відповісти
саме існування кацапа на планеті безглузде і зайве
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03.07.2025 10:19 Відповісти
Це точно, сам хотів це запитати. Ну, я би ще зрозумів, якби написали, що український воїн поставив на ху....лостан ще одну білу ладу
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03.07.2025 10:34 Відповісти
місця мого дєцтва. я даже здогадуюсь по опорах леп, вздовж якої лінії це могло бути. поряд повинна бути ще одна. а скільки там ховрашків та перепілок було в ті часи!! їх потім дустом витравили пошти всих ((
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03.07.2025 10:22 Відповісти
З таким ніком, це десь з полоси нечерноземя, …, то берьозкі, то рябіни, Куст ракіти над рекой…
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03.07.2025 10:47 Відповісти
Бачу що ти вчасно втік, або дуст допоміг
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03.07.2025 10:38 Відповісти
Нє хаділ би ти кацап ва салдати...
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03.07.2025 10:46 Відповісти
яким пупсіком зразу став! харошєнькій! шоб так вони усі
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03.07.2025 10:53 Відповісти
Пердак згорів
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03.07.2025 11:50 Відповісти
 
 