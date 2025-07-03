Яскрава смерть окупанта після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який брів забур'яненим полем на торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі помітна яскрава детонація після влучання дрона-камікадзе у росіянина.

"Останній салют від російського окупанта на честь Путіна, який відправив його на вірну смерть в Україну. Торецький напрямок фронту, Донецька область", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант залазить у контейнер для сміття і гине там після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО