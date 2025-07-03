2 953 9
Яскрава смерть окупанта після атаки українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який брів забур'яненим полем на торецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі помітна яскрава детонація після влучання дрона-камікадзе у росіянина.
"Останній салют від російського окупанта на честь Путіна, який відправив його на вірну смерть в Україну. Торецький напрямок фронту, Донецька область", - йдеться у коментарі до запису.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій #587786
показати весь коментар03.07.2025 10:15 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Sasha Yemchenko
показати весь коментар03.07.2025 10:19 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар03.07.2025 10:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар03.07.2025 10:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар03.07.2025 10:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар03.07.2025 10:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар03.07.2025 10:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ола жмуд
показати весь коментар03.07.2025 10:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар03.07.2025 11:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль