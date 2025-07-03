Яркая смерть оккупанта после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который брел по засоренному полю на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи заметна яркая детонация после попадания дрона-камикадзе в россиянина.

"Последний салют от российского оккупанта в честь Путина, который отправил его на верную смерть в Украину. Торецкое направление фронта, Донецкая область", - говорится в комментарии к записи.

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