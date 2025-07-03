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Яркая смерть оккупанта после атаки украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который брел по засоренному полю на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи заметна яркая детонация после попадания дрона-камикадзе в россиянина.
"Последний салют от российского оккупанта в честь Путина, который отправил его на верную смерть в Украину. Торецкое направление фронта, Донецкая область", - говорится в комментарии к записи.
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Сергій #587786
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Sasha Yemchenko
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ола жмуд
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