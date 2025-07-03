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Яркая смерть оккупанта после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который брел по засоренному полю на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи заметна яркая детонация после попадания дрона-камикадзе в россиянина.

"Последний салют от российского оккупанта в честь Путина, который отправил его на верную смерть в Украину. Торецкое направление фронта, Донецкая область", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант залезает в контейнер для мусора и погибает там после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19934) уничтожение (7420) Донецкая область (10164) дроны (4223)


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Чому яскрава? Тупа і безглузда...
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03.07.2025 10:15 Ответить
саме існування кацапа на планеті безглузде і зайве
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03.07.2025 10:19 Ответить
Це точно, сам хотів це запитати. Ну, я би ще зрозумів, якби написали, що український воїн поставив на ху....лостан ще одну білу ладу
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03.07.2025 10:34 Ответить
місця мого дєцтва. я даже здогадуюсь по опорах леп, вздовж якої лінії це могло бути. поряд повинна бути ще одна. а скільки там ховрашків та перепілок було в ті часи!! їх потім дустом витравили пошти всих ((
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03.07.2025 10:22 Ответить
З таким ніком, це десь з полоси нечерноземя, …, то берьозкі, то рябіни, Куст ракіти над рекой…
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03.07.2025 10:47 Ответить
Бачу що ти вчасно втік, або дуст допоміг
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03.07.2025 10:38 Ответить
Нє хаділ би ти кацап ва салдати...
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03.07.2025 10:46 Ответить
яким пупсіком зразу став! харошєнькій! шоб так вони усі
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03.07.2025 10:53 Ответить
 
 