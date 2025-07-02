Оккупант залез в контейнер для мусора и погиб там после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор дрона-камкадзе из подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии ликвидировал оккупанта, прятавшегося в контейнере для мусора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных действий украинского воина опубликована в соцсетях.
"Российский пехотинец залезает в мусорный контейнер, чтобы найти свой конец после прилета дрона-камикадзе. Кадры с Покровского направления от аэроразведчиков подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии", - говорится в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+8 Алекс Скела
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+5 Валентин Коваль #587289
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+4 Igor #591922
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"Російський піхотинець залізає в сміттєвий контейнер, щоб знайти свій кінець після прильоту дрона-камікадзе.»
- а може
"...і там був знищений..."
Автор: Сергій Яковенко, ти ще напиши "...і героїчно загинув за Родєну..."
понабирали - двох слів не здатні зв'язати...