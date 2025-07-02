Оккупант залез в контейнер для мусора и погиб там после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камкадзе из подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии ликвидировал оккупанта, прятавшегося в контейнере для мусора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных действий украинского воина опубликована в соцсетях.

"Российский пехотинец залезает в мусорный контейнер, чтобы найти свой конец после прилета дрона-камикадзе. Кадры с Покровского направления от аэроразведчиков подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии", - говорится в комментарии к публикации.

Также смотрите: Сброс с дрона вызывает детонацию противопехотных мин и уничтожает шестерых оккупантов-мотоштурмовиков. ВИДЕО