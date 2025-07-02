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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант залез в контейнер для мусора и погиб там после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камкадзе из подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии ликвидировал оккупанта, прятавшегося в контейнере для мусора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных действий украинского воина опубликована в соцсетях.

"Российский пехотинец залезает в мусорный контейнер, чтобы найти свой конец после прилета дрона-камикадзе. Кадры с Покровского направления от аэроразведчиков подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии", - говорится в комментарии к публикации.

Также смотрите: Сброс с дрона вызывает детонацию противопехотных мин и уничтожает шестерых оккупантов-мотоштурмовиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19926) мусор (491) уничтожение (7415) мусоропереработка (107)


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Топ комментарии
+8
Загинути серед рідного оточення - благо!
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02.07.2025 16:07 Ответить
+5
Хід думок правильний - до сміття
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02.07.2025 16:10 Ответить
+4
Сміття до сміття, все правильно. Мабуть бажав, перед тім як здохнути, спробувати як родичі будуть себе в білій ладі відчувати.
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02.07.2025 16:41 Ответить
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Загинути серед рідного оточення - благо!
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02.07.2025 16:07 Ответить
Хід думок правильний - до сміття
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02.07.2025 16:10 Ответить
Ну й чого в ящик поліз, а не в чорний пакет?
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02.07.2025 16:12 Ответить
«машінально...» (с)
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02.07.2025 16:14 Ответить
еволюція. тепер їх так багато що будуть пакуватися не по одинці в окремих пакетах, а відразу гамузом в сміттєвому баку
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02.07.2025 16:20 Ответить
Добре було б.
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02.07.2025 16:21 Ответить
Та там не всьо так просто, як здається з першого разу:
"Російський піхотинець залізає в сміттєвий контейнер, щоб знайти свій кінець після прильоту дрона-камікадзе.»
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02.07.2025 16:26 Ответить
мама народила його анацефалом
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02.07.2025 16:15 Ответить
Винахідливість москалів безмежна!
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02.07.2025 16:24 Ответить
Сміття до сміття, все правильно. Мабуть бажав, перед тім як здохнути, спробувати як родичі будуть себе в білій ладі відчувати.
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02.07.2025 16:41 Ответить
А міг би живим вдома копирсатися по сміттевим бакам.
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02.07.2025 17:08 Ответить
"... і гине там..."
- а може

"...і там був знищений..."

Автор: Сергій Яковенко, ти ще напиши "...і героїчно загинув за Родєну..."
понабирали - двох слів не здатні зв'язати...
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02.07.2025 17:27 Ответить
У сміттєвому баку він знайшов не тільки свій кінець, але й голову, руки, ноги та тулуб- все окремо.
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02.07.2025 17:48 Ответить
Мабуть, чекав на патрушева з Оману, проїздом, або на когось знайомого, із Рубльовки?? Але своє місце, московіт, знає чітко, сміттєвий бак!
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02.07.2025 18:21 Ответить
І тут прилетів сміттєвоз.
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02.07.2025 18:33 Ответить
Хоча би щось правильне зробив москаль - таким чином спростив роботу нашим хлопцям.
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02.07.2025 18:42 Ответить
 
 