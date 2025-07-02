Окупант залазить у контейнер для сміття і гине там після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камкадзе із підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії" ліквідував окупанта, який ховався у контейнері для сміття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних дій українського воїна опублікований у соцмережах.

"Російський піхотинець залізає в сміттєвий контейнер, щоб знайти свій кінець після прильоту дрона-камікадзе. Кадри з Покровського напрямку від аеророзвідників підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії", - йдеться у коментарі до публікації.

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