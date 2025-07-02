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Окупант залазить у контейнер для сміття і гине там після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор дрона-камкадзе із підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії" ліквідував окупанта, який ховався у контейнері для сміття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних дій українського воїна опублікований у соцмережах.
"Російський піхотинець залізає в сміттєвий контейнер, щоб знайти свій кінець після прильоту дрона-камікадзе. Кадри з Покровського напрямку від аеророзвідників підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії", - йдеться у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+8 Алекс Скела
показати весь коментар02.07.2025 16:07 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.07.2025 16:10 Відповісти Посилання
+4 Igor #591922
показати весь коментар02.07.2025 16:41 Відповісти Посилання
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"Російський піхотинець залізає в сміттєвий контейнер, щоб знайти свій кінець після прильоту дрона-камікадзе.»
- а може
"...і там був знищений..."
Автор: Сергій Яковенко, ти ще напиши "...і героїчно загинув за Родєну..."
понабирали - двох слів не здатні зв'язати...