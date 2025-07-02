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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант залазить у контейнер для сміття і гине там після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камкадзе із підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії" ліквідував окупанта, який ховався у контейнері для сміття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних дій українського воїна опублікований у соцмережах.

"Російський піхотинець залізає в сміттєвий контейнер, щоб знайти свій кінець після прильоту дрона-камікадзе. Кадри з Покровського напрямку від аеророзвідників підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії", - йдеться у коментарі до публікації.

Також дивіться: "До кращих часів": У Росії зупинили будівництво сміттєпереробних заводів через відсутність грошей

Автор: 

армія рф (18077) сміття (480) знищення (7728) сміттєпереробка (175)


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Топ коментарі
+8
Загинути серед рідного оточення - благо!
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02.07.2025 16:07 Відповісти
+5
Хід думок правильний - до сміття
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02.07.2025 16:10 Відповісти
+4
Сміття до сміття, все правильно. Мабуть бажав, перед тім як здохнути, спробувати як родичі будуть себе в білій ладі відчувати.
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02.07.2025 16:41 Відповісти
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Загинути серед рідного оточення - благо!
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02.07.2025 16:07 Відповісти
Хід думок правильний - до сміття
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02.07.2025 16:10 Відповісти
Ну й чого в ящик поліз, а не в чорний пакет?
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02.07.2025 16:12 Відповісти
«машінально...» (с)
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02.07.2025 16:14 Відповісти
еволюція. тепер їх так багато що будуть пакуватися не по одинці в окремих пакетах, а відразу гамузом в сміттєвому баку
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02.07.2025 16:20 Відповісти
Добре було б.
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02.07.2025 16:21 Відповісти
Та там не всьо так просто, як здається з першого разу:
"Російський піхотинець залізає в сміттєвий контейнер, щоб знайти свій кінець після прильоту дрона-камікадзе.»
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02.07.2025 16:26 Відповісти
мама народила його анацефалом
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02.07.2025 16:15 Відповісти
Винахідливість москалів безмежна!
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02.07.2025 16:24 Відповісти
Сміття до сміття, все правильно. Мабуть бажав, перед тім як здохнути, спробувати як родичі будуть себе в білій ладі відчувати.
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02.07.2025 16:41 Відповісти
А міг би живим вдома копирсатися по сміттевим бакам.
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02.07.2025 17:08 Відповісти
"... і гине там..."
- а може

"...і там був знищений..."

Автор: Сергій Яковенко, ти ще напиши "...і героїчно загинув за Родєну..."
понабирали - двох слів не здатні зв'язати...
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02.07.2025 17:27 Відповісти
У сміттєвому баку він знайшов не тільки свій кінець, але й голову, руки, ноги та тулуб- все окремо.
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02.07.2025 17:48 Відповісти
Мабуть, чекав на патрушева з Оману, проїздом, або на когось знайомого, із Рубльовки?? Але своє місце, московіт, знає чітко, сміттєвий бак!
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02.07.2025 18:21 Відповісти
І тут прилетів сміттєвоз.
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02.07.2025 18:33 Відповісти
 
 