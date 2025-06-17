"До кращих часів": У Росії зупинили будівництво сміттєпереробних заводів через відсутність грошей

У Росії зупинили будівництво трьох сміттєспалювальних заводів, яке веде російська державна корпорація "Ростех".

Про це голова російської держкорпорації Сергєй Чемезов на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним, передає The Moscow Times.

"Три заводи, що залишилися, – два заводи в Підмосков'ї, один у Казані – ми змушені будемо заморозити до кращих часів, коли будуть "дешевші" гроші або якась допомога від держави, якщо, можливо, з'явиться", – сказав Чемезов.

За його словами, будівництво п'яти підприємств з утилізації відходів у Московській області та Казані, яке стартувало у 2019 році, "пригальмувалося" через пандемію COVID-19 та посилення санкцій проти Росії. Одне з підприємств було здано в експлуатацію в грудні 2024 року, а ще один завод, за словами Чемезова, готовий на 92%.

Глава "Ростеху" зауважив, що на завершення будівництва заводів необхідне додаткове фінансування. Проєкти реалізуються за рахунок приватних коштів і власних вкладень держкорпорації – переважно кредитних. Компанія веде переговори з банками, щоб, отримати пілгові кредити.

У 2020 році дочка "Ростеха" – компанія "РТ-Інвест" – у рамках федпроєкту "Комплексна система поводження з твердими комунальними відходами" заявила про плани по зведенню 30 заводів по всій країні до 2030 року. Усі 30 підприємств мають переробляти близько 18 млн тонн відходів (або 15-20% від загального обсягу) на електроенергію. Запуск перших п'яти об'єктів оцінювався в 200 млрд руб.

На початку грудня минулого року Путін відчитав віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова за зрив термінів будівництва заводів та зростання вартості проєкту, що є ключовою ланкою "сміттєвої реформи".

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко у свою чергу заявила про провал реформи щодо поводження з відходами та фальсифікацію даних про кількість сміттєпереробних підприємств та сортувальних об'єктів у країні.

Раніше повідомлялося, що в уряді Росії заявили про нестачу майже 2 млн робітників на російських заводах.