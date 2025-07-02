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Сброс с дрона вызывает детонацию противопехотных мин и уничтожает шестерых оккупантов-мотоштурмовиков. ВИДЕО
Оператор украинского дрона уничтожил группу оккупантов на шести мотоциклах, сбросив всего один боеприпас.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись удачной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Всего один сброс с дрона вызвал эпическую детонацию противопехотных мин, похоронив целую группу российских штурмовых мотоциклистов. Кадры пилотов бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубіж", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+6 Qq Qqq #455433
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+5 Перехватчик
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+3 Сергей Муляр #484800
показать весь комментарий02.07.2025 11:38 Ответить Ссылка
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