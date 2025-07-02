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Новости Дроны против оккупантов
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Сброс с дрона вызывает детонацию противопехотных мин и уничтожает шестерых оккупантов-мотоштурмовиков. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил группу оккупантов на шести мотоциклах, сбросив всего один боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись удачной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Всего один сброс с дрона вызвал эпическую детонацию противопехотных мин, похоронив целую группу российских штурмовых мотоциклистов. Кадры пилотов бригады оперативного назначения Нацгвардии "Рубіж", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Уничтожение штурмовой группы оккупантов: минус семь штурмовиков и сожженная бронемашина. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19926) уничтожение (7415) Национальная гвардия (2181) дроны (4216)


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Топ комментарии
+6
Дууууже красиво, файно ))
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02.07.2025 11:38 Ответить
+5
Страйк!
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02.07.2025 11:38 Ответить
+3
Эпично получилось, прямо как феерверк на новый год!
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02.07.2025 11:38 Ответить
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Дууууже красиво, файно ))
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02.07.2025 11:38 Ответить
Страйк!
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02.07.2025 11:38 Ответить
Эпично получилось, прямо как феерверк на новый год!
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02.07.2025 11:38 Ответить
Все як вони **********, двіжуха.
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02.07.2025 11:38 Ответить
Катюзі з московії, по заслузі, за його злочини!
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02.07.2025 11:38 Ответить
Бінго !
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02.07.2025 11:42 Ответить
Просто чудово !
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02.07.2025 11:46 Ответить
Яка гарна міна. А чи можна всю лінію фронту такими мінами закидати і підривати дистанційно або поставити на неї датчики руху?
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02.07.2025 11:53 Ответить
Може то вони їх і поклали ті міни?))) або наші дрони чекали їх, знаючи де лежать міни 😍😍😍
Яка краса, файно спрацювало
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02.07.2025 11:53 Ответить
Троє мабуть вже все ( кабзон або супер-300 і) відвоювались. Перший що проїхав за кадр під питанням, ті двоє останніх мабуть добряче контужені і пошматовані осколками
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02.07.2025 11:57 Ответить
Страйк!
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02.07.2025 11:57 Ответить
 
 