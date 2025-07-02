Уничтожение штурмовой группы оккупантов: минус семь штурмовиков и сожженная бронемашина. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили штурмовую группу из семи оккупантов и сожгли российскую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тщетной попытки оккупантов штурмовать и успешных боевых действий бойцов опубликована в соцсетях.

"Слаженная работа 60 ОМБр, НГУ "РУБЕЖ" и Black Crane Group, 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2 и 3-я отдельная штурмовая бригада полностью нивелировала все его попытки: бронетехника уничтожена, пехота - обезврежена", - говорится в комментарии к видео.

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