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Уничтожение штурмовой группы оккупантов: минус семь штурмовиков и сожженная бронемашина. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили штурмовую группу из семи оккупантов и сожгли российскую бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тщетной попытки оккупантов штурмовать и успешных боевых действий бойцов опубликована в соцсетях.
"Слаженная работа 60 ОМБр, НГУ "РУБЕЖ" и Black Crane Group, 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2 и 3-я отдельная штурмовая бригада полностью нивелировала все его попытки: бронетехника уничтожена, пехота - обезврежена", - говорится в комментарии к видео.
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Igor #591922
показать весь комментарий02.07.2025 09:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Маск13
показать весь комментарий02.07.2025 11:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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