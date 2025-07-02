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Новости Дроны против оккупантов
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Уничтожение штурмовой группы оккупантов: минус семь штурмовиков и сожженная бронемашина. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили штурмовую группу из семи оккупантов и сожгли российскую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тщетной попытки оккупантов штурмовать и успешных боевых действий бойцов опубликована в соцсетях.

"Слаженная работа 60 ОМБр, НГУ "РУБЕЖ" и Black Crane Group, 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2 и 3-я отдельная штурмовая бригада полностью нивелировала все его попытки: бронетехника уничтожена, пехота - обезврежена", - говорится в комментарии к видео.

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армия РФ (19926) уничтожение (7415) дроны (4216)


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Ху...лята внесли свій внесок для родючості землі України. Скотина їсти не буде, бо дуже смердить
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02.07.2025 09:53 Ответить
100500 разів писав - насправді трупні рештки отруюють грунти, а не здобрюють.
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02.07.2025 11:28 Ответить
 
 