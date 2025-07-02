9 пленных солдат ВС РФ. Неудачное наступление оккупантов на Днепропетровщину. ВИДЕО

Штурмовики полка "Скала" за два дня боев взяли в плен девять солдат ВС РФ. Российские военные пытались закрепиться за административной границей Днепропетровской и Донецкой областей, но благодаря решительным действиям и качественному планированию бойцам "Скалы" удалось разбить врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины рассказали на канале "Бутусов плюс" о подробностях боев с оккупантами, а пленные захватчики - о себе и о действиях своих подразделений.

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