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Новости Пленные оккупанты Бутусов плюс
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9 пленных солдат ВС РФ. Неудачное наступление оккупантов на Днепропетровщину. ВИДЕО

Штурмовики полка "Скала" за два дня боев взяли в плен девять солдат ВС РФ. Российские военные пытались закрепиться за административной границей Днепропетровской и Донецкой областей, но благодаря решительным действиям и качественному планированию бойцам "Скалы" удалось разбить врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины рассказали на канале "Бутусов плюс" о подробностях боев с оккупантами, а пленные захватчики - о себе и о действиях своих подразделений.

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армия РФ (19926) Донецкая область (10158) пленные (2190) бой (190)


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Повезло гнидам ватным, очень повезло, будем надеяться что временно...
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02.07.2025 09:23 Ответить
Угу, невдалий. Вже зайняли перше село у Дніпропетровській області. А ви й далі викладайте переможні відосики.
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02.07.2025 09:47 Ответить
Заняли перше село? В лютому 22 року мали захопити всю Україну за пару тижднів...Дебіли,млядь..
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02.07.2025 10:30 Ответить
Йди пий каву у Криму
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02.07.2025 12:01 Ответить
то піди звільни те село, чого ти тут сидиш "переможні відосики" дивишся??
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02.07.2025 10:44 Ответить
тикай когут до варшавы кацапы через 2 дня под львововм булут)
плуг обосранный там негде закрепляться в основнм одни поля,так что все ваши вздохи охи про днепр.облатсь ничего не стоят,именно на том напрвлении отрезки кацапам не светит ничего,
а ты и дальше волойобь про "мего успехи" и мегакпд фаршевой армии,***** меншовартисте скигляще,поскорее б такая шваль вышиватная как ты здохла, в украине и воздух стал бы чище.
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02.07.2025 11:01 Ответить
які ж ви ***** мерзенні покидьки!!! Щоб ви повиздихали всі на своїй поганій рашці. Тварюки!
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02.07.2025 10:47 Ответить
Відрізати пальці, так як вони роблять з нашими полоненими і випалити на шкірі путін х уйло
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02.07.2025 10:48 Ответить
Фронт "невдало" рухається не на нашу користь...
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02.07.2025 11:40 Ответить
 
 