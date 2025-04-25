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Мирный план США и предложения Украины | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВIДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире комментирует детали так называемого миргого плана президента США Дональда Трампа, опубликованного в СМИ, и возможную реакцию Украины.

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Автор: 

США (26701) Бутусов Юрий (4362) Трамп Дональд (5235) переговоры с Россией (971)


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Бутусов неплохую аналитику подает. Хорошо бы еще показать, как постоянно менялся предмет переговоров с Трампом под Путина. А еще бы хорошо вспомнить, какие планы были у Зеленского и до какой капитуляции мы уже докатились
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25.04.2025 20:53 Ответить
ох Юра... во времена корейской войны янки коммуняк на столбах вешали
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25.04.2025 21:01 Ответить
Трампа запитали, на які поступки готова Росія задля припинення війни - з урахуванням того, що поки що основні вимоги США були спрямовані саме до України.

"Припинити війну, відмовитися від захоплення всієї країни. Досить велика поступка", - відповів голова Білого дому.
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25.04.2025 21:19 Ответить
 
 