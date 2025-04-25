Мирный план США и предложения Украины | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВIДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире комментирует детали так называемого миргого плана президента США Дональда Трампа, опубликованного в СМИ, и возможную реакцию Украины.
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"Припинити війну, відмовитися від захоплення всієї країни. Досить велика поступка", - відповів голова Білого дому.