Мирний план США і пропозиції України | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує деталі так званого миргого плану президента США Дональда Трампа, що був опублікований у ЗМІ, та можливу реакцію України.

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