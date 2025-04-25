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Мирний план США і пропозиції України | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує деталі так званого миргого плану президента США Дональда Трампа, що був опублікований у ЗМІ, та можливу реакцію України.

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Автор: 

США (22879) Бутусов Юрій (3593) Трамп Дональд (5678) переговори з Росією (1088)


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Бутусов неплохую аналитику подает. Хорошо бы еще показать, как постоянно менялся предмет переговоров с Трампом под Путина. А еще бы хорошо вспомнить, какие планы были у Зеленского и до какой капитуляции мы уже докатились
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25.04.2025 20:53 Відповісти
ох Юра... во времена корейской войны янки коммуняк на столбах вешали
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25.04.2025 21:01 Відповісти
 
 