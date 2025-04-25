Мирний план США і пропозиції України | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує деталі так званого миргого плану президента США Дональда Трампа, що був опублікований у ЗМІ, та можливу реакцію України.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Alex Abramtsov #595268
показати весь коментар25.04.2025 20:53 Відповісти Мені подобається 1
Bander UA
показати весь коментар25.04.2025 21:01 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль