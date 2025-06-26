Український бомбардувальник Су-24М скидає авіабомбу ФАБ-500, оснащену модулем УМПК для збільшення дальності до 60 кілометрів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на яякому український фронтовий бомбардувальник Су-24М застосовує ФАБ-500 із уніфікованими модулями планерування та корекції (УМПК).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, модуль УМПК дозволяє збільшити дальність атаки до 60 кілометрів, а за ідеальних умов скидання авіабомби із великої висоти дальність польоту авіабомби може сягнути 80-100 км.

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