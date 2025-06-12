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Україна вдосконалює технології з темпом, за яким партнери не встигають, - Павел

Петр Павел: Україна швидко вдосконалює безпілотні технології

Партнери України розглядають поле бою у російсько-українській війні як джерело натхнення та досвіду.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях конференції GLOBSEC у Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Ми всі розглядаємо українське поле бою як джерело натхнення та уроків. І особливо, коли йдеться про нові технології, ми бачимо величезний прогрес на полі бою. Насправді це відбувається так швидко, що майже неможливо встежити за всіма змінами", - зазначив чеський лідер.

За його словами, Чехія на різних рівнях "майже щодня" підтримує зв'язок з українськими партнерами, змінюючи свої погляди та вивчаючи їхній досвід.

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"І ми справді отримуємо низку уроків від людей в Україні, як найкраще справлятися з цим дуже швидким розвитком технологій", - додав ексгенерал НАТО.

Як приклад він навів безпілотні літальні апарати, розвиток яких почався лише десяток років тому майже на аматорському рівні. Але зараз це один з основних рушійних факторів на полі бою, який змінюється щотижня, включаючи не лише технології, а й тактику їх використання.

Павел, під патронатом якого проходить міжнародна конференція, також зауважив, що Україна насправді "всюдисуща" на форумі, не лише з погляду безпеки, а й у сфері технологій та підходу до їхнього використання.

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Автор: 

технології (843) Павел Петр (168) війна в Україні (4808)


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Зате встигає ворог.

Раніше вважалось, що найкращі технології за нами. Зараз ми маємо визнати: щоб вижити - нам треба наздоганяти. Джерело: https://censor.net/ua/b3552933
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12.06.2025 16:41 Відповісти
Чехі не дурні, раз обрали такого ГЕНЕРАЛА у президенти , а не баригу орбана
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12.06.2025 16:48 Відповісти
Заспотерігалися, бідні.
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12.06.2025 16:49 Відповісти
Чого тільки одна технологія бусифікації вартує
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12.06.2025 16:49 Відповісти
Ну тобто українських дронів у природі не існує, тільки русняві є.
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12.06.2025 16:57 Відповісти
Ефективність дронів вимірюється лише на полі бою результатами, які вони показують. Якщо крім пафосних презентацій на полі бою результату немає - тут навіть сказати нічого. Але це все лірика. Можна довго і нудно рописувати, сперечатись, і якось не хочеться це все робити. Але один кейс вартий уваги: це використання оптоволокна. Тут варто визнати, що кацапи це перші поставили на потік і ми їх доганяємо. Тому не все так однозначно, і не скрізь у нас все так супер.
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12.06.2025 17:27 Відповісти
Якби в тому сраному єс ВБИВАЛИ ДІТЕЙ, то й ви свої жопи швидше піднімали б!!! А то допомагаєте рівно настільки, щоб УКРАЇНА СТІКАЛА КРОВ"Ю, АЛЕ НЕ ПЕРЕМОГЛА!!!
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12.06.2025 17:10 Відповісти
 
 