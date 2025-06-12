Україна вдосконалює технології з темпом, за яким партнери не встигають, - Павел

Партнери України розглядають поле бою у російсько-українській війні як джерело натхнення та досвіду.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях конференції GLOBSEC у Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі розглядаємо українське поле бою як джерело натхнення та уроків. І особливо, коли йдеться про нові технології, ми бачимо величезний прогрес на полі бою. Насправді це відбувається так швидко, що майже неможливо встежити за всіма змінами", - зазначив чеський лідер.

За його словами, Чехія на різних рівнях "майже щодня" підтримує зв'язок з українськими партнерами, змінюючи свої погляди та вивчаючи їхній досвід.

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"І ми справді отримуємо низку уроків від людей в Україні, як найкраще справлятися з цим дуже швидким розвитком технологій", - додав ексгенерал НАТО.

Як приклад він навів безпілотні літальні апарати, розвиток яких почався лише десяток років тому майже на аматорському рівні. Але зараз це один з основних рушійних факторів на полі бою, який змінюється щотижня, включаючи не лише технології, а й тактику їх використання.

Павел, під патронатом якого проходить міжнародна конференція, також зауважив, що Україна насправді "всюдисуща" на форумі, не лише з погляду безпеки, а й у сфері технологій та підходу до їхнього використання.

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