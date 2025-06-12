США мають дати Європі більше часу для переозброєння, - Павел
Європейські країни не можуть забезпечити міцний мир в Україні без допомоги США, і президент Дональд Трамп має рацію, вимагаючи від них значного збільшення витрат на оборону. Проте знадобляться роки, щоб замінити деякі захисні механізми, які зараз надає Вашингтон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Чехії Петр Павел.
"США намагатимуться тиснути на європейців, щоб ті діяли швидше. Давайте створимо достатній тиск на європейців, але не зіштовхнемо їх з обриву", – сказав він.
Його заклик прозвучав за два тижні до того, як лідери НАТО, як очікується, погодяться витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону.
Мета саміту в Гаазі й подальших дій, за словами чеського президента, – "зберегти залученість американців" у регіоні.
Зокрема він висловив оптимізм, що союзники домовляться про більші інвестиції в оборону, а США дотримуватимуться статті 5 НАТО – положення про колективну оборону, яке зобов’язує членів альянсу захищати один одного.
"Європейські союзники хотіли б більш рішучого підтвердження того, що Росія є, і принаймні у короткостроковій перспективі буде, нашою найбільшою загрозою безпеці", – висловив сподівання Павел.
Також він заявив, що підсумкова декларація саміту буде "надзвичайно короткою" й, ймовірно, утримається від попередніх обіцянок фінансової та військової допомоги Україні, а також від згадки про можливість її вступу до альянсу.
Окрім цього, він розчарований небажанням Трампа зайняти жорсткішу позицію й чітко назвати Росію агресором, а Україну – жертвою. Чеський президент додав, що Європі потрібна рішуча підтримка США в тиску на Кремль через економічні санкції, дипломатичну ізоляцію та військове стримування.
"Ми чітко бачимо, що Трамп залишає двері відкритими для майбутніх, переважно економічних, відносин із Росією. У мене є підозра, що він не до кінця розуміє, чим є Росія і росіяни", – підсумував він.
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чи то кацапські побрехеньки ????
Доречі до якого числа мають встигнути?
До кінція президенства республіканців? Так за два-три роки точно не встигнуть.