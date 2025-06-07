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Новини Припинення війни
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Треба зробити все, щоб війна в Україні завершилася і не прийшла до нас, - Павел

Павел про війну в Україні

Президент Чехії Петр Павел заявив, що необхідно зробити все, щоб не лише завершити війну в Україні, але й зробити так, щоб жодна війна не прийшла до Чеської Республіки.

Про це чеський лідер сказав під час поїздки місцями боїв Другої світової у гірському регіоні Шумави, де вшанував пам’ять американських військових, загиблих у травні 1945 року, пише видання Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що участь Павела у пам’ятних заходах відбулася у двох вже неіснуючих селах - Журжі та Груберг, які свого часу стали ареною останніх боїв перед капітуляцією нацистської Німеччини.

"Ми повинні пам'ятати про жертви всіх тих, хто сприяв тому, щоб ми могли жити у свободі та мирі. І хоча ми називаємо подію, яка тут сталася, трагедією, на жаль, в контексті всієї Другої світової війни це був лише маленький епізод. Але в контексті людей, які через це пройшли, і їхніх родичів, це була ще більша трагедія, тому що це фактично сталося в кінці війни",- заявив президент Чехії.

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За словами політика, озираючись назад, приходить усвідомлення, наскільки абсурдною була ситуація, коли до офіційного завершення війни залишалися лічені дні, а стільки молодих людей загинуло безглуздо.

"І, на жаль, це відбувається і сьогодні... І якщо сьогодні в Україні йде війна, і люди гинуть так само безглуздо, так само абсурдно, як це було тут, з причин, які багато хто з нас навіть не розуміє, саме тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб не тільки закінчити війну в Україні, але й не допустити, щоб вона дійшла до нас, як це було в минулому", - заявив Павел.

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Автор: 

Чехія (1654) Павел Петр (167) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+4
Ти дебіл ? Як раз Чехія зробила більше ніж Канада
Пишаюся . що витрачаю свої гроші тут
Вони підтримують Україну , а я їх
А судячи з "курви" ти ******* пшекофіл
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07.06.2025 22:10 Відповісти
+1
Чергове бла,бла,бла.
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07.06.2025 22:11 Відповісти
+1
Перемога України - зруйнування РФії в її теперішньому вигляді , а цього (окрім хіба що Прибалтів) взагалі ніхто не хоче !
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07.06.2025 22:20 Відповісти
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То **** нiчого не робиш, курво?
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07.06.2025 22:08 Відповісти
Ти дебіл ? Як раз Чехія зробила більше ніж Канада
Пишаюся . що витрачаю свої гроші тут
Вони підтримують Україну , а я їх
А судячи з "курви" ти ******* пшекофіл
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07.06.2025 22:10 Відповісти
А як це тулиться до теми обговорення ?
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07.06.2025 22:26 Відповісти
Це кацапський бот, не ведіться.
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07.06.2025 22:47 Відповісти
Hold your horses, bab.
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07.06.2025 22:16 Відповісти
Oh, truth hit you hard , snoflake. Poor bastard
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07.06.2025 22:25 Відповісти
То мабуть Чехії це більш потрібно ніж Канаді? Чи як.
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07.06.2025 22:16 Відповісти
Мені байдуже на причини. Головне факт
Хоча не дивно , що проти союзників України тяфкає ФШАст і йолуп з ТАКО у президенському кріслі
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07.06.2025 22:23 Відповісти
Стулі пельку, ухилянт. Я нічого крім фактів і здорового глузду нікому не кажу. На цьому форумі.
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07.06.2025 22:52 Відповісти
Мене, критикує адепт ТАКО культа
Але мені, українцю, срати на твою фашиську думку з Говерли.
Стули пельку , жертва нацифікації трампівського режиму, бо у українців ти , гниль , викликаєш лише огиду
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07.06.2025 23:05 Відповісти
При будь яких розкладх - цього вже не уникнути !
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07.06.2025 22:10 Відповісти
Чергове бла,бла,бла.
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07.06.2025 22:11 Відповісти
Česká zbrojovka одна з найкращих в світі ще з середньовіччя.
чехи добре навчились у німців варити пиво та робити зброю.

тепер їхнй черговий Брен, а саме Bren-2 - наш
красавець !

https://sundries.ua/pid-brendom-sich-ukraina-rozpochne-vyrobnytstvo-cheskykh-shturmovykh-hvyntivok-cz-bren-2-video/
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07.06.2025 22:49 Відповісти
за передані Чехією танки та БТР і снарядну ініциативу взагалі мовчу.

Чехія стала нашим ВПК супер класу

.
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07.06.2025 22:51 Відповісти
дякуємо пане Генерал та Президент Павел !
дякуємо, Чехіє !
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07.06.2025 22:52 Відповісти
Щоб війна не прийшла до вас потрібно не завершити війну а зробити щоб Україна перемогла. А те що зараз робить ЕС і сша як раз і роблять щоб війна прийшла в Європу
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07.06.2025 22:16 Відповісти
Перемога України - зруйнування РФії в її теперішньому вигляді , а цього (окрім хіба що Прибалтів) взагалі ніхто не хоче !
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07.06.2025 22:20 Відповісти
Ключове слово - не прийшла до нас. А значить - треба достатньо сильно виснажити росію, і чого це коштуватиме Україні - справа другорядна.
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07.06.2025 22:17 Відповісти
війна не прийде до Заходу ,лише коли китай , відмовиться озброювати московію ...а поки шо Україну треба захищати всім , але хліб китай вже качає з окупованних українських теріторій ,а їм головне ,шоб було шо їсти ... зброю вони дадуть у борг русні ,потім теріторіями поміняються ...про* бав Захід багато ,своєю лоялністью до Азії ...може політикі сторію не вивчають ? ...
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07.06.2025 22:20 Відповісти
до Чехії в осяжному майбутньому не прийде. Може прийти до Балтських країн, бо треба калідор до калєнінграду.
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07.06.2025 22:23 Відповісти
То може Європі теж час настав розпочати свою ,,спецоперацію,, типу ми напали на них, щоб вони на нас не напали.. Важаю що поки рос. півень в сраку їх не клюнув, то будуть лише балачки. А Павелу, президенту вільної Чехії, велике дякую!
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07.06.2025 22:23 Відповісти
Чого ж. Якщо впаде Україна то словаки з угорцями швиденько опиняться в СССР, а далі вони...
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07.06.2025 22:38 Відповісти
зробити так, щоб жодна війна не прийшла до Чеської Республіки

Позиція європейських політиків абсолютно зрозуміла і їх можна зрозуміти. Але. Очевидно, що вони ніхріна не розуміють, як завершити війну в Україні - надати Україні максимальну допомогу срана жаба не дозволяє, цикають з піпєточки - тож ЯК вони думають завершити війну в Україні? Ні, дорогенькі європейці - якщо продовжите жувати шмарклі, цідити допомогу піпєточкою та вимірювати все евро/баксами - закінчиться це все, як стародавня Римська імперія - ніби все красиво, ніби й сильна - а брудні і дикі германці порвали Римську імперію, як Тузік грєлку. Коли на Європу попре півторамільйонна орда відморозків - тоді заверещать, але вже буде пізно.
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07.06.2025 22:37 Відповісти
Нема в них чого надавати.
Оця позиція що десь лежать гори зброї яку просто жилять, вона дитяча. А коли ЕС реально починає вкладатися то до алади прийдять фіци та трампи. Які промивають мізки лєкторату, з допомогою кацапських ботофєрм, що є просте рішення забить на Україну та дружить з людоїдами і тоді вони тебе не зачеплять.
Отака роскоряка...
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07.06.2025 22:45 Відповісти
Може й немає - я зі свічкою не стояв. Але опираюсь на багато висловлювань самих же європейських політиків, особливо коли вони виходять у відставку - вони могли би надавати більше допомоги. Приклад - ті ж "тауруси", які німці зажилили, хоча французи та британці свої ракети надали. Або ідіотська заборона застосовувати європейську зброю вглиб росії... польща зажилила радянські літаки...
Крім того - могли би надати кошти - ті ж самі російські - але крутять дупою ніби їм законодавство якесь заважає... Таких прикладів немало - тобто європейці могли би допомагати більше, а головне - швидше. Прослідкуйте, наприклад, за діями швейцарців - рідкісні гавнюки, орієнтовані виключно на максимальний комфорт для своїх дуп тут і зараз. Або ситуація їз закупами російського скрапленого газу... і це зовсім не про Орбана з Фіцо, з якими все ясно...
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07.06.2025 23:03 Відповісти
Якщо Європа надасть Україні достатньо зброї щоб перемогти, або хоча б втримати фронт взагалі без просування орків і зробити війну для росії невигідною - то для Європи це може закінчитись якимись непередбачуваними наслідками.
Наприклад, ***** від злості застосує тактичну ядерну зброю, скажімо десь в Покровську. І тоді треба буде реально наказувати кремль, інакше всяка макака з гранатою захоче собі ядерну зброю, а зробити нічого Європа не може.
Інший варіант - орки просто переключаться на більш слабких супротивників, наприклад Польщу або країни Балтії. І знову для Європи головняк.
Тому зброю Україні будуть давати саме з піпетки - щоб вона ніяким чином не перемогла, але щоб і війна тривала далі.
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07.06.2025 22:54 Відповісти
Саме про те я і говорю. А ще говорю, що така політика і недалекоглядна, і аморально-паскудна.
Хрін з нею - з моральністю. Але недалекоглядність полягає у тому, що рашисти однозначно з часом попруть на Європу - і є підозра, що картинка буде ганебніша ніж навіть можна собі уявити - європейці всруться моментально і здадуться рашистам з потрохами...
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07.06.2025 23:06 Відповісти
Запіздали ви, панове, ген аж всі разом на 30 з лишнім років, бо хотілося жерти, пити, відпочивати і т.д. і т.п., забувши про освіту і науку.
Навіть грубий натяк щодо глобального потепління вас, ожирівших невігласів, не зміг примусити навіть задуматись про що те.
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07.06.2025 22:40 Відповісти
Потрібно тоді більше зброї щоб можна було швидше згищити кілкьа мільйонів кацапів та звільнити усі українські території!
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07.06.2025 22:46 Відповісти
Начебто військовий, а таку херню несе. Мир в Україні це не означає безпеку в Чехії. Безпека в Чехії може бути виключно після пошматування Кацапстану на улуси. А для цього потрібні потуги й Праги у тому рахунку. Зараз. Малою кровью, як для чехів. Потім вже нічого не допоможе. Потім або пустеля, або Жигулівське, як єдине, у всіх пивних Чешської Республіки.
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07.06.2025 22:49 Відповісти
Не Чешської Республіки, а Чешської Соціалістичної Радянської Республіки у складі СРСР 2.0. Як варіант - Чешського Князівства під владою Російської Імперії 2.0
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07.06.2025 22:53 Відповісти
Павел, генерале з сивими яйцями, ви б мали знати чим закінчувала Європа коли просто не хотіла впускати війну до себе. А де військова честь, де почуття строю і солідарності? Ви погано закінчите, бо втратили честь і совість.
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07.06.2025 23:04 Відповісти
 
 