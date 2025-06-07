Треба зробити все, щоб війна в Україні завершилася і не прийшла до нас, - Павел
Президент Чехії Петр Павел заявив, що необхідно зробити все, щоб не лише завершити війну в Україні, але й зробити так, щоб жодна війна не прийшла до Чеської Республіки.
Про це чеський лідер сказав під час поїздки місцями боїв Другої світової у гірському регіоні Шумави, де вшанував пам’ять американських військових, загиблих у травні 1945 року, пише видання Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.
Видання пише, що участь Павела у пам’ятних заходах відбулася у двох вже неіснуючих селах - Журжі та Груберг, які свого часу стали ареною останніх боїв перед капітуляцією нацистської Німеччини.
"Ми повинні пам'ятати про жертви всіх тих, хто сприяв тому, щоб ми могли жити у свободі та мирі. І хоча ми називаємо подію, яка тут сталася, трагедією, на жаль, в контексті всієї Другої світової війни це був лише маленький епізод. Але в контексті людей, які через це пройшли, і їхніх родичів, це була ще більша трагедія, тому що це фактично сталося в кінці війни",- заявив президент Чехії.
За словами політика, озираючись назад, приходить усвідомлення, наскільки абсурдною була ситуація, коли до офіційного завершення війни залишалися лічені дні, а стільки молодих людей загинуло безглуздо.
"І, на жаль, це відбувається і сьогодні... І якщо сьогодні в Україні йде війна, і люди гинуть так само безглуздо, так само абсурдно, як це було тут, з причин, які багато хто з нас навіть не розуміє, саме тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб не тільки закінчити війну в Україні, але й не допустити, щоб вона дійшла до нас, як це було в минулому", - заявив Павел.
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Пишаюся . що витрачаю свої гроші тут
Вони підтримують Україну , а я їх
А судячи з "курви" ти ******* пшекофіл
Хоча не дивно , що проти союзників України тяфкає ФШАст і йолуп з ТАКО у президенському кріслі
Але мені, українцю, срати на твою фашиську думку з Говерли.
Стули пельку , жертва нацифікації трампівського режиму, бо у українців ти , гниль , викликаєш лише огиду
чехи добре навчились у німців варити пиво та робити зброю.
тепер їхнй черговий Брен, а саме Bren-2 - наш
красавець !
https://sundries.ua/pid-brendom-sich-ukraina-rozpochne-vyrobnytstvo-cheskykh-shturmovykh-hvyntivok-cz-bren-2-video/
Чехія стала нашим ВПК супер класу
.
дякуємо, Чехіє !
Позиція європейських політиків абсолютно зрозуміла і їх можна зрозуміти. Але. Очевидно, що вони ніхріна не розуміють, як завершити війну в Україні - надати Україні максимальну допомогу срана жаба не дозволяє, цикають з піпєточки - тож ЯК вони думають завершити війну в Україні? Ні, дорогенькі європейці - якщо продовжите жувати шмарклі, цідити допомогу піпєточкою та вимірювати все евро/баксами - закінчиться це все, як стародавня Римська імперія - ніби все красиво, ніби й сильна - а брудні і дикі германці порвали Римську імперію, як Тузік грєлку. Коли на Європу попре півторамільйонна орда відморозків - тоді заверещать, але вже буде пізно.
Оця позиція що десь лежать гори зброї яку просто жилять, вона дитяча. А коли ЕС реально починає вкладатися то до алади прийдять фіци та трампи. Які промивають мізки лєкторату, з допомогою кацапських ботофєрм, що є просте рішення забить на Україну та дружить з людоїдами і тоді вони тебе не зачеплять.
Отака роскоряка...
Крім того - могли би надати кошти - ті ж самі російські - але крутять дупою ніби їм законодавство якесь заважає... Таких прикладів немало - тобто європейці могли би допомагати більше, а головне - швидше. Прослідкуйте, наприклад, за діями швейцарців - рідкісні гавнюки, орієнтовані виключно на максимальний комфорт для своїх дуп тут і зараз. Або ситуація їз закупами російського скрапленого газу... і це зовсім не про Орбана з Фіцо, з якими все ясно...
Наприклад, ***** від злості застосує тактичну ядерну зброю, скажімо десь в Покровську. І тоді треба буде реально наказувати кремль, інакше всяка макака з гранатою захоче собі ядерну зброю, а зробити нічого Європа не може.
Інший варіант - орки просто переключаться на більш слабких супротивників, наприклад Польщу або країни Балтії. І знову для Європи головняк.
Тому зброю Україні будуть давати саме з піпетки - щоб вона ніяким чином не перемогла, але щоб і війна тривала далі.
Хрін з нею - з моральністю. Але недалекоглядність полягає у тому, що рашисти однозначно з часом попруть на Європу - і є підозра, що картинка буде ганебніша ніж навіть можна собі уявити - європейці всруться моментально і здадуться рашистам з потрохами...
Навіть грубий натяк щодо глобального потепління вас, ожирівших невігласів, не зміг примусити навіть задуматись про що те.