Треба зробити все, щоб війна в Україні завершилася і не прийшла до нас, - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що необхідно зробити все, щоб не лише завершити війну в Україні, але й зробити так, щоб жодна війна не прийшла до Чеської Республіки.

Про це чеський лідер сказав під час поїздки місцями боїв Другої світової у гірському регіоні Шумави, де вшанував пам’ять американських військових, загиблих у травні 1945 року, пише видання Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що участь Павела у пам’ятних заходах відбулася у двох вже неіснуючих селах - Журжі та Груберг, які свого часу стали ареною останніх боїв перед капітуляцією нацистської Німеччини.

"Ми повинні пам'ятати про жертви всіх тих, хто сприяв тому, щоб ми могли жити у свободі та мирі. І хоча ми називаємо подію, яка тут сталася, трагедією, на жаль, в контексті всієї Другої світової війни це був лише маленький епізод. Але в контексті людей, які через це пройшли, і їхніх родичів, це була ще більша трагедія, тому що це фактично сталося в кінці війни",- заявив президент Чехії.

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За словами політика, озираючись назад, приходить усвідомлення, наскільки абсурдною була ситуація, коли до офіційного завершення війни залишалися лічені дні, а стільки молодих людей загинуло безглуздо.

"І, на жаль, це відбувається і сьогодні... І якщо сьогодні в Україні йде війна, і люди гинуть так само безглуздо, так само абсурдно, як це було тут, з причин, які багато хто з нас навіть не розуміє, саме тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб не тільки закінчити війну в Україні, але й не допустити, щоб вона дійшла до нас, як це було в минулому", - заявив Павел.

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